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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Citroen CEO'su: "Kadınlar daha iyi otomobiller üretebilir."

Avrupa'da otomotiv sektöründeki iki kadın yöneticiden biri olan Citroen CEO'su Linda Jackson, bir röportaj sırasında kadınların daha iyi otomobiller üretebileceği iddiasında bulundu.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Citroen CEO'su:
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Citroen CEO’su Linda Jackson, bir röportaj sırasında otomotiv sektöründe kadın yöneticilerin azlığından yakındı. Kadınların bu sektörde oldukça başarılı olabileceklerini düşünen Jackson, “Üreti firmaların yönetiminde daha fazla kadın bulunursa, daha iyi araçlar ortaya çıkar.” dedi.

Otomotiv sektöründe yer alan Avrupalı üreticilerin yalnızca ikisinde kadın yönetici bulunuyor. Bunlardan bir tanesi Citroen CEO’su Linda Jackson ve Smart CEO’su Annette Winkler. Amerika’da ise General Motors Grubu’nun en tepesinde yer alan Mary Barra bu sektörde kadın yöneticilerin tek temsilcisi.

Bu durumun oldukça üzücü olduğunu belirten Jackson, “2005 yılında Citroen’de başladığımda bir kadının şirketin başına geçeceği hayal bile edilemezdi. Neyse ki bu durum değişti. Ancak benim neredeyse tek olmam tam bir skandal. Bizim müşterilerimizin yarısı kadınlardan oluşuyor.” şeklinde bir yorumda bulundu.

 
Citroen CEO'su:

"Kadınlar daha farklı bakış açısına sahip" 

Kadınların otomobiller hakkında daha farklı düşündüğünü belirten Citroen CEO’su, “Dün yeni araçlara göz gezdirmek için tasarım departmanına gittim. Erkekler bir araya gelmiş yalnızca performans ve güvenlik özellikleri hakkında konuşuyordu. Oysa ben bir kadın olarak otomobilin içinde iyi hissetmek ve kişisel eşyalarım için geniş bir yaşam alanı isterim. Kulağa klişe gelebilir, ama bu aynı zamanda bir gerçek.” şeklinde konuştu.

Dünya genelindeki araştırma sonuçlarına göre müşterilerin en çok aradığı özelliklerin iyi bir tasarım ve konfor olduğunu belirten Linda Jackson, kadınların bu konuya daha yatkın olduğunun da altını çizdi.


https://newmobility.news/2018/02/26/linda-jackson-women-make-better-cars/ Yorum Yaz
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Wonky 1 yıl en beğenilen
Yil olmus 2017 hala kadin erkek ayrimi yapan insanlar var. Hem de avrupada hem de bunu yapan bir kadin.
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redbul_540 1 yıl

Saçma.Daha iyi otomobil üretmek bence cinsiyete bağlı bir konu değil.
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Alphace 1 yıl
İç dizaynı böyle olabilir.
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mithrandir24 1 yıl
Sanırım bu CEO arkadaşa verilecek cevap '' General Motors opeli mundar edip sattı, citroenin de bulunduğu durum belli'' olmalı.
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haberelectro 1 yıl
Boş yapıyorsun abla.
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Alphace 1 yıl
İç dizaynı böyle olabilir.
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Kragen 1 yıl
Citroen’in iğrenç arabalarını görünce CEO arkadaşa hak veremedim.
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10ff 1 yıl
önce sürmeyi öğrenin.
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TheCaliph_ 1 yıl
Bu isin kadin erkekten ziyade buyutulme ile alakasi var.
Babasi arabalara merakli olan bir kiz, babasi arabalarla ilgilenmeyen bir cocuga gore daha iyi otomobil uretir cunku daha cok tutkulu ve deneyimli olacaktir. Araba uretmek elbette cocukken oyuncak araba ile oynamak degildir ama cocukluktan itibaren istedigin bir seyin tutkusu baskadir.
İlgi olmadan bilgi olmaz.
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xxl567 1 yıl
Otomotiv sektöründe çalışan bir Ar-Ge mühendisi olarak yorumum ;
- Hadi lenn...
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Eeltorm 1 yıl
Kişiyi cinsiyete göre değil birey olarak ele almak gerek. Kadınların farklı bakış açısı yok, cinsiyet farketmeksizin her insanın farklı bakış açısı var.
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Sazankiller 1 yıl
Kadın aklı işte güzelliğe taktiği için kalite 0 en çok arıza yapan markalar arasında.
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tobepeople 1 yıl
Evet bayanlar üretirler, her ne kadar arabaya benzemese de :)
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