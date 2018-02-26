Citroen CEO'su: "Kadınlar daha iyi otomobiller üretebilir."

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Citroen CEO’su Linda Jackson, bir röportaj sırasında otomotiv sektöründe kadın yöneticilerin azlığından yakındı. Kadınların bu sektörde oldukça başarılı olabileceklerini düşünen Jackson, “Üreti firmaların yönetiminde daha fazla kadın bulunursa, daha iyi araçlar ortaya çıkar.” dedi.

Otomotiv sektöründe yer alan Avrupalı üreticilerin yalnızca ikisinde kadın yönetici bulunuyor. Bunlardan bir tanesi Citroen CEO’su Linda Jackson ve Smart CEO’su Annette Winkler. Amerika’da ise General Motors Grubu’nun en tepesinde yer alan Mary Barra bu sektörde kadın yöneticilerin tek temsilcisi.

Bu durumun oldukça üzücü olduğunu belirten Jackson, “2005 yılında Citroen’de başladığımda bir kadının şirketin başına geçeceği hayal bile edilemezdi. Neyse ki bu durum değişti. Ancak benim neredeyse tek olmam tam bir skandal. Bizim müşterilerimizin yarısı kadınlardan oluşuyor.” şeklinde bir yorumda bulundu.

"Kadınlar daha farklı bakış açısına sahip"

Kadınların otomobiller hakkında daha farklı düşündüğünü belirten Citroen CEO’su, “Dün yeni araçlara göz gezdirmek için tasarım departmanına gittim. Erkekler bir araya gelmiş yalnızca performans ve güvenlik özellikleri hakkında konuşuyordu. Oysa ben bir kadın olarak otomobilin içinde iyi hissetmek ve kişisel eşyalarım için geniş bir yaşam alanı isterim. Kulağa klişe gelebilir, ama bu aynı zamanda bir gerçek.” şeklinde konuştu.

Dünya genelindeki araştırma sonuçlarına göre müşterilerin en çok aradığı özelliklerin iyi bir tasarım ve konfor olduğunu belirten Linda Jackson, kadınların bu konuya daha yatkın olduğunun da altını çizdi.

https://newmobility.news/2018/02/26/linda-jackson-women-make-better-cars/