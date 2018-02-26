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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fiat Chrysler 2022 yılına kadar dizeli bitirecek

Financial Times'ın haberine göre, Fiat Chrysler Grubu artan üretim maliyetleri ve gerileyen talep nedeniyle 2022 yılına kadar tüm binek modellerinde dizelden vazgeçecek.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Fiat Chrysler 2022 yılına kadar dizeli bitirecek
 

Otomotiv sektöründe büyük bir devrim yaşanıyor. Son yıllarda yaşanan emisyon skandalları, dizel otomobillere olan talebin gözle görülür derecede düşmesi ve hükumetlerin son zamanlarda getirmeye başladığı zorlu şartlar, üreticileri büyük kararlar vermeye zorluyor. Çıkan haberlere göre bu üreticilerden biri de Fiat Chrysler olacak.

Çıkan haberlere göre Fiat Chrysler, dizel otomobillerdeki satışların gerilemesi ve emisyon skandalları dolayısıyla maliyetlerdeki artış nedeniyle 2022 yılına kadar tüm binek araçlarında dizel motordan vazgeçecek.

Şirketin stratejisine yakın kaynaklardan gelen bilgiye göre bu karar şirketin 1 Haziran tarihinde ortaya çıkarılacak 4 yıllık planı kapsamında bulunuyor. Ancak şimdilik grubun bünyesinde yer alan Jeep, Ram, Dodge, Chryler, Maserati, Alfa Romeo ve Fiat yöneticilerinden konuyla ilgili bir yorum gelmedi.

Maliyet %20 oranında artacak 

Jato Dynamics verilerine göre Avrupa’da geçtiğimiz yıl dizel satışları %8 geriledi. Uzmanların tahminine göre, yeni gelen kurallarla birlikte dizel motor geliştirmenin maliyeti eskiye oranla %20 artacak. Bu da dizel otomobillerin fiyatlarında büyük miktarlarda artış olacağı anlamına geliyor.

Geçtiğimiz yıl Japon üretici Toyota da büyük ihtimalle dizel motora sahip başka bir model üretmeyeceğini açıklamıştı. Yakın bir zamanda Volkswagen’in çatısında bulunan Porsche’den de benzer bir adım gelmişti. Fiat Chrysler ise dizelden vazgeçme kararı alan son üretici oldu.


https://www.ft.com/content/25fa04ac-1a08-11e8-aaca-4574d7dabfb6 Yorum Yaz
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haberelectro 1 yıl en beğenilen
Türkiyede fiat ne satacak o zaman
1 Yanıt Yanıtla +10
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General. 1 yıl
Bizde de tam tersi yakıt fiyatları pahalı olduğu için satışlar artıyor, dünyada ne oluyorsa bizde tam tersi oluyor.
Bknz: Elektrikli otoya ÖTV getirildi.
İmla:
Bizde de tam tersi yakıt fiyatları pahalı olduğu için satışlar artıyor, dünyada ne oluyorsa bizde tam tersi oluyor.Bknz: Elektrikli otoya ÖTV getirildi.
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1 Yanıt Yanıtla +6
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khytr89 1 yıl
Fiat multijeti sonlandirarak resmen kendi ayağına sıkmış. Elektirikli arabalar enerji tam olarak güneşten elde edilmediği ve bataryaların nasıl yok edileceği belirlenmeksizin üretilmeye devam edildiği takdirde daha fazla çevre kirliliği yaratacak.
Fiat multijeti sonlandirarak resmen kendi ayağına sıkmış. Elektirikli arabalar enerji tam olarak güneşten elde edilmediği ve bataryaların nasıl yok edileceği be...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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Kaiser75 1 yıl
Benzin fiyatları nedeniyle bizde fındık motorlu turbo benzinli araçlar piyasaya hakim olur artık
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Sönmeyen Arıza Lambası. 1 yıl
0.9 twin air fiorino
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Kergit 1 yıl
Dizel maliyetli olduğu için firmaların işine geliyor.
Kimse üretmezse mecburen diğer seçeneklere yönelinir diye düşünülüyor.
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kizashi 1 yıl
Common Rail sistemini bulan Fiat dizeli bırakyor.
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kkvan 1 yıl
Motoru geliştirmek ayrı olay üretip satmak ayrı olay. Türkiye’de şimdiki multijet i en az 20 sene daha satarlar kimse merak etmesin...
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zolzauza 1 yıl
Zaten vergiler yüzünden bu gidişle 500 cc V2 Turbo sineksiklet araçlara mahkum kalacağız :)
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haberelectro 1 yıl en beğenilen
Türkiyede fiat ne satacak o zaman
1 Yanıt Yanıtla +10
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Fiat S.p.A. 1 yıl haberelectro
haberelectro
Türkiyede fiat ne satacak o zaman


Fire, E-torq, T-Jet, Multiair satacak
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khytr89 1 yıl
Fiat multijeti sonlandirarak resmen kendi ayağına sıkmış. Elektirikli arabalar enerji tam olarak güneşten elde edilmediği ve bataryaların nasıl yok edileceği belirlenmeksizin üretilmeye devam edildiği takdirde daha fazla çevre kirliliği yaratacak.
1 Yanıt Yanıtla +4
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horizons2 1 yıl khytr89
Orijinalden alıntı: khytr89
Fiat multijeti sonlandirarak resmen kendi ayağına sıkmış. Elektirikli arabalar enerji tam olarak güneşten elde edilmediği ve bataryaların nasıl yok edileceği belirlenmeksizin üretilmeye devam edildiği takdirde daha fazla çevre kirliliği yaratacak.

Elektrikli araba hayali peşinde koşanlar özellikle lithium pillerin geri dönüştürülebildiğini sanıyor, şuan yapılabilecek en iyi şey prosedürlere uygun şekilde toprağa gömülerek zararlarını en aza indirmek, bu kitleleri bir şeye inandırmak o kadar kolay ki, şu forumda teslayı anası babası gibi savunacak o kadar büyük bir kitle var ki, gelir çevrecilikten bahseder, kendisinden başka o koca markalar bunların hiç birini hesap edemez ama.
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kkvan 1 yıl
Ah multijet vah multijet....
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reiss35 1 yıl
Fİrmalar dizelde emisyon düşürmek için argeye yatırım yapmak istemiyor onun yerine benzine arge yatırıyorlar.Artık benzinliler dizel kadar yakmaya başladı ancak fransızlar dizelden kolay vazgeçmeyebilir.Emisyon ve Elektirik işi dizeli yok etme noktasına götürmeye çalısıyor
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