Fiat Chrysler 2022 yılına kadar dizeli bitirecek

Otomotiv sektöründe büyük bir devrim yaşanıyor. Son yıllarda yaşanan emisyon skandalları, dizel otomobillere olan talebin gözle görülür derecede düşmesi ve hükumetlerin son zamanlarda getirmeye başladığı zorlu şartlar, üreticileri büyük kararlar vermeye zorluyor. Çıkan haberlere göre bu üreticilerden biri de Fiat Chrysler olacak.

Çıkan haberlere göre Fiat Chrysler, dizel otomobillerdeki satışların gerilemesi ve emisyon skandalları dolayısıyla maliyetlerdeki artış nedeniyle 2022 yılına kadar tüm binek araçlarında dizel motordan vazgeçecek.

Şirketin stratejisine yakın kaynaklardan gelen bilgiye göre bu karar şirketin 1 Haziran tarihinde ortaya çıkarılacak 4 yıllık planı kapsamında bulunuyor. Ancak şimdilik grubun bünyesinde yer alan Jeep, Ram, Dodge, Chryler, Maserati, Alfa Romeo ve Fiat yöneticilerinden konuyla ilgili bir yorum gelmedi.

Maliyet %20 oranında artacak

Jato Dynamics verilerine göre Avrupa’da geçtiğimiz yıl dizel satışları %8 geriledi. Uzmanların tahminine göre, yeni gelen kurallarla birlikte dizel motor geliştirmenin maliyeti eskiye oranla %20 artacak. Bu da dizel otomobillerin fiyatlarında büyük miktarlarda artış olacağı anlamına geliyor.

Geçtiğimiz yıl Japon üretici Toyota da büyük ihtimalle dizel motora sahip başka bir model üretmeyeceğini açıklamıştı. Yakın bir zamanda Volkswagen’in çatısında bulunan Porsche’den de benzer bir adım gelmişti. Fiat Chrysler ise dizelden vazgeçme kararı alan son üretici oldu.

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