Citroen, elektrikli Ami One konseptiyle geleceğe hazırlanıyor

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Uzmanlar elektrikliye geçişin tüm dünyada yaygınlaşmasıyla birlikte Smart Fortwo, Renault Twizy gibi küçük şehir araçlarının altın çağını yaşayacağını söylüyor. Citroen de bu pastadan pay almak istercesine yeni Ami One konseptini Cenevre’de görücüye çıkaracak. Citroen Ami One, Fransız markanın şehir içi ulaşım konusundaki vizyonunu gözler önüne seriyor.

Ehliyetsiz de kullanılabilecek

2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkarılacak şov aracı 2.5 metre uzunluğa, 1.5 metre genişliğe ve 1.5 metre yüksekliğe sahip. 425 kg ağırlığa sahip bu küçük elektrikli aracın maksimum hızı 45 km/s olduğu için bazı ülkelerde 16 yaş ve üzeri kişilerce ehliyetsiz de kullanılabilecek. Tabanında lityum iyon batarya bulunan aracın şarj olması 2 saat sürüyor. Bu süre, Citroen Ami One’ın 100 km menzil sunmasını sağlıyor. Araç, istasyonlarda şarj edilebildiği gibi uzatma kablosu kullanılarak evdeki prizden de şarj edilebiliyor.

Kapıları QR kod ile açılıyor

Kutu benzeri tasarımıyla oldukça farklı bir görünüme sahip olan Citroen Ami One konsepti ilginç özellikleriyle de dikkat çekiyor. Örneğin; aracın yolcu tarafındaki kapısı standart biçimde açılırken, sürücü kapısı ise geriye doğru açılıyor. İki kişilik kabine ulaşmak için kapı kilidinin QR kod aracılığıyla açılması gerekiyor. Ayrıca araçla etkileşimin başlaması için akıllı telefonun belirtilen alana yerleştirilmesi gerekiyor. Araç sahipleri bataryanın şarj durumu, elektrik sarfiyatı ve diğer bilgileri akıllı telefonu aracılığıyla uzaktan takip edebiliyor.

Citroen, Ami One konseptini günümüz toplu ulaşım araçlarına (otobüs, tren vb.) ve diğer küçük ulaşım araçlarına (bisiklet, scooter vb.) alternatif olarak ileri sürüyor. Citroen Ami One konseptinin markanın 100. yılına özel olarak üretim bandına çıkarılabileceği de gelen bilgiler arasında.