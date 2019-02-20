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Citroen, elektrikli Ami One konseptiyle geleceğe hazırlanıyor

Elektrikliye geçişle birlikte toplu ulaşıma alternatif olarak sunulan küçük elektriklilerden birini de Citroen tanıtacak. Tasarımı ve özellikleriyle dikkat çeken Ami One konsept Cenevre'de tanıtılacak
3 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Citroen, elektrikli Ami One konseptiyle geleceğe hazırlanıyor
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Uzmanlar elektrikliye geçişin tüm dünyada yaygınlaşmasıyla birlikte Smart Fortwo, Renault Twizy gibi küçük şehir araçlarının altın çağını yaşayacağını söylüyor. Citroen de bu pastadan pay almak istercesine yeni Ami One konseptini Cenevre’de görücüye çıkaracak. Citroen Ami One, Fransız markanın şehir içi ulaşım konusundaki vizyonunu gözler önüne seriyor.

Ehliyetsiz de kullanılabilecek 

2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkarılacak şov aracı 2.5 metre uzunluğa, 1.5 metre genişliğe ve 1.5 metre yüksekliğe sahip. 425 kg ağırlığa sahip bu küçük elektrikli aracın maksimum hızı 45 km/s olduğu için bazı ülkelerde 16 yaş ve üzeri kişilerce ehliyetsiz de kullanılabilecek. Tabanında lityum iyon batarya bulunan aracın şarj olması 2 saat sürüyor. Bu süre, Citroen Ami One’ın 100 km menzil sunmasını sağlıyor. Araç, istasyonlarda şarj edilebildiği gibi uzatma kablosu kullanılarak evdeki prizden de şarj edilebiliyor.

Kapıları QR kod ile açılıyor 

Kutu benzeri tasarımıyla oldukça farklı bir görünüme sahip olan Citroen Ami One konsepti ilginç özellikleriyle de dikkat çekiyor. Örneğin; aracın yolcu tarafındaki kapısı standart biçimde açılırken, sürücü kapısı ise geriye doğru açılıyor. İki kişilik kabine ulaşmak için kapı kilidinin QR kod aracılığıyla açılması gerekiyor. Ayrıca araçla etkileşimin başlaması için akıllı telefonun belirtilen alana yerleştirilmesi gerekiyor. Araç sahipleri bataryanın şarj durumu, elektrik sarfiyatı ve diğer bilgileri akıllı telefonu aracılığıyla uzaktan takip edebiliyor.

Citroen, Ami One konseptini günümüz toplu ulaşım araçlarına (otobüs, tren vb.) ve diğer küçük ulaşım araçlarına (bisiklet, scooter vb.) alternatif olarak ileri sürüyor. Citroen Ami One konseptinin markanın 100. yılına özel olarak üretim bandına çıkarılabileceği de gelen bilgiler arasında.


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Sirrüs 3 ay
Tipe bak! Şu gelecek gelmese keşke. Elektrikli diye böyle ucube tasarımlara gerek yok.
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alaz1903 2 ay en beğenilen
Ben beğendim, gayet güzel ve amaca uygun. Laf edenlerin çoğunun zamanında 5 kişi patlak egzozlu faça şahin'e doluşarak sokaklarda fink atmış tiplerden olduğunu düşünüyorum.
Ben beğendim, gayet güzel ve amaca uygun. Laf edenlerin çoğunun zamanında 5 kişi patlak egzozlu faça şahin'e doluşarak sokaklarda fink atmış tiplerden olduğunu ...
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Father Torque 2 ay
Ben zaten şu konsept olayını bir türlü anlayabilmiş değilim. Otomobil fuarı olur firmalar normal araçlarının yanında bu tür "konsept" araçları da gösterirler. Gidip sorsan ne zaman satışa sunulacak, fiyatı ne kadar olur diye hemen cevap verirler: "kusura bakmayın bu araç hiçbir zaman üretilmeyecek ve satışa sunulmayacak". E üretmeyeceğin bi aracı neden gösteriyorsun, tanıtıyorsun fuarda? İşte, geleceğe yönelik yeniliklerin demonstrasyonu, felan...
Ha düşünce güzel, zaten bir süredir buna benzer elektrikli ama kapalı mekanlı motorsikletler kullanılmakta. Benim bile gözüme kestirdiğim bir iki model var.
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irish 2 ay
Gayet güzel.
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WoXeD 2 ay
konsept tasarım mantığını bilmeyenler cak cak ötmüş. adı üzerinde konsept. böyle üretilecek demiyorlar. tarihte bunu yapmış tek firma alfa romeo dur. brera nın konsept tasarımını çok aşırı seven alfistilerin yoğun isteklerine kayıtsız kalamamış ve tasarımı olduğu gibi üretmiştir. bu araç C1 in elektriklisi gibi bişey olur.
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bkaakco 2 ay
Elektrik süpürgesini andırıyor. :D Ama güzel düşünce, beğendim.
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sis651 2 ay
Fena bir araç değil, Avrupa'da bu tür ufak tefek araçlara da ilgi var.
Yalnız uzmanlar bu tür araçların altın çağını yaşayacağını söylüyor da, bence bir mesele var. Çin belgesellerinde zaten bu tür ufak elektrikli araçların ne kadar yaygın olduğu görülüyor. Hani bunlara tabii ki rabet artacak. Ancak Çin'dekiler ucuz araçlar. Bu büyük markaların satmaya çalıştığı araçlar ise hiç de ucuz değiller. Hani Renault Twizy fiyatına, alacak bir sürü ikinci el normal araba varken piyasada Twizy'yi o kadar pahalı yapmak anlamsız. Ha özel iihtiyacı olan da Twizy almaz, gider biraz daha dandik belki ama Kral falan alır, yine o kadar para vermez.
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mekatronikçi 2 ay
bence gayet güzel günlük şehir içi orta ve kısa mesafe kullanımı için gayet mantıklı.
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haberelectro 2 ay
Citroen saxo dan sonra simdi de citroen ami.
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Vincent54 2 ay
Tamda Citroen'in yapacağı bir araç, klasik kalıpların dışında uçuk bir tasarım. Buzdolabı sevicilerin sevmeyeceği bir tasarım
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nikony 2 ay
Üniversite öğrencileri yapmış gibi.
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balcis 2 ay
konsept olarak güzel ama tasarım fazla radikal. ama maliyet artırıcı öğeler var elbet seri üretime geçişte törpülenecektir.
bunun dışında adamlar bile tam isim bulamamış "mobility object" diye tanımlamışlar, komik.
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