Citroen, elektrikli Ami One konseptiyle geleceğe hazırlanıyor

Ehliyetsiz de kullanılabilecek
2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkarılacak şov aracı 2.5 metre uzunluğa, 1.5 metre genişliğe ve 1.5 metre yüksekliğe sahip. 425 kg ağırlığa sahip bu küçük elektrikli aracın maksimum hızı 45 km/s olduğu için bazı ülkelerde 16 yaş ve üzeri kişilerce ehliyetsiz de kullanılabilecek. Tabanında lityum iyon batarya bulunan aracın şarj olması 2 saat sürüyor. Bu süre, Citroen Ami One’ın 100 km menzil sunmasını sağlıyor. Araç, istasyonlarda şarj edilebildiği gibi uzatma kablosu kullanılarak evdeki prizden de şarj edilebiliyor.
Kapıları QR kod ile açılıyor
Kutu benzeri tasarımıyla oldukça farklı bir görünüme sahip olan Citroen Ami One konsepti ilginç özellikleriyle de dikkat çekiyor. Örneğin; aracın yolcu tarafındaki kapısı standart biçimde açılırken, sürücü kapısı ise geriye doğru açılıyor. İki kişilik kabine ulaşmak için kapı kilidinin QR kod aracılığıyla açılması gerekiyor. Ayrıca araçla etkileşimin başlaması için akıllı telefonun belirtilen alana yerleştirilmesi gerekiyor. Araç sahipleri bataryanın şarj durumu, elektrik sarfiyatı ve diğer bilgileri akıllı telefonu aracılığıyla uzaktan takip edebiliyor.
Citroen, Ami One konseptini günümüz toplu ulaşım araçlarına (otobüs, tren vb.) ve diğer küçük ulaşım araçlarına (bisiklet, scooter vb.) alternatif olarak ileri sürüyor. Citroen Ami One konseptinin markanın 100. yılına özel olarak üretim bandına çıkarılabileceği de gelen bilgiler arasında.
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Ha düşünce güzel, zaten bir süredir buna benzer elektrikli ama kapalı mekanlı motorsikletler kullanılmakta. Benim bile gözüme kestirdiğim bir iki model var.
Yalnız uzmanlar bu tür araçların altın çağını yaşayacağını söylüyor da, bence bir mesele var. Çin belgesellerinde zaten bu tür ufak elektrikli araçların ne kadar yaygın olduğu görülüyor. Hani bunlara tabii ki rabet artacak. Ancak Çin'dekiler ucuz araçlar. Bu büyük markaların satmaya çalıştığı araçlar ise hiç de ucuz değiller. Hani Renault Twizy fiyatına, alacak bir sürü ikinci el normal araba varken piyasada Twizy'yi o kadar pahalı yapmak anlamsız. Ha özel iihtiyacı olan da Twizy almaz, gider biraz daha dandik belki ama Kral falan alır, yine o kadar para vermez.
bunun dışında adamlar bile tam isim bulamamış "mobility object" diye tanımlamışlar, komik.
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