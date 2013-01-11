Mobil platformun başarılı strateji oyunlarından biri olan Clash Of Clans, yılın ilk güncellemesini aldı. Güncellemeyle birlikte oldukça dolu bir içerik kazanan oyun, yeni içerikleriyle mobil oyuncuları uzunca bir süre oyalayacak gibi görünüyor.





Güncellemeyle birlikte oyuna Barbarian King ve Archer Queen olarak adlandırılan iki yeni kahraman birimini katılıyor. Bu birimlerin en önemli özelliği ölümsüz olmaları iken, bunların kilidini açmak oyunculara biraz pahalıya mal olacak gibi görünüyor. Güncellemeyle gelen bir diğer önemli içerik ise bu iki yeni kahraman biriminin ve askerlerin yetenekleri yükseltmeye yarayan "The Dark Elixir" oluyor. Black Dragon'un fosilleşmiş kemiklerinden elde edilen bu iksirin oldukça nadir bulunan bir ekipman olduğunu da hatırlatalım. Ayrıca, güncellemenin çeşitli ekipmanlar, silahlar ve ek yükseltmeleri de oyuna kazandırdığını belirtelim.





Yeni yılın ilk güncellemesiyle birlikte birçok yeni içerik kazanan ve hali hazırda çoklu oyuncu modu, iPhone 5 desteği ve Türkçe dil desteğini de bünyesinde barındıran yapıma ücretsiz olarak Appstore üzerinden buradan ulaşabilirsiniz.







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