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Clash Of Clans, yılın ilk güncellemesini aldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,2b
1
17
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Mobil platformun başarılı strateji oyunlarından biri olan Clash Of Clans, yılın ilk güncellemesini aldı. Güncellemeyle birlikte oldukça dolu bir içerik kazanan oyun, yeni içerikleriyle mobil oyuncuları uzunca bir süre oyalayacak gibi görünüyor.

Güncellemeyle birlikte oyuna Barbarian King ve Archer Queen olarak adlandırılan iki yeni kahraman birimini katılıyor. Bu birimlerin en önemli özelliği ölümsüz olmaları iken, bunların kilidini açmak oyunculara biraz pahalıya mal olacak gibi görünüyor. Güncellemeyle gelen bir diğer önemli içerik ise bu iki yeni kahraman biriminin ve askerlerin yetenekleri yükseltmeye yarayan "The Dark Elixir" oluyor. Black Dragon'un fosilleşmiş kemiklerinden elde edilen bu iksirin oldukça nadir bulunan bir ekipman olduğunu da hatırlatalım. Ayrıca, güncellemenin çeşitli ekipmanlar, silahlar ve ek yükseltmeleri de oyuna kazandırdığını belirtelim.

Yeni yılın ilk güncellemesiyle birlikte birçok yeni içerik kazanan ve hali hazırda çoklu oyuncu modu, iPhone 5 desteği ve Türkçe dil desteğini de bünyesinde barındıran yapıma ücretsiz olarak Appstore üzerinden buradan ulaşabilirsiniz. 


 

https://itunes.apple.com/tr/app/id529479190?mt=8&partnerId=0 Yorum Yaz
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Birder 6 yıl
Gel de gör! e bekleriz saygı çerçevesinde olan herkesi :)
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clopin 6 yıl
Saka maka 83 lvl oldum oyunda bagimlilik yapti
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Hsnyksr 6 yıl
Bence gayet zevkli bı oyun... Klanimiz fenerbahce1907 oyunda belli bir seviyeye gelmiş arkadaşları beklerim.yardimlasma ust düzeyde
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bilgeolun 6 yıl Hsnyksr
Hsnyksr

Bence gayet zevkli bı oyun... Klanimiz fenerbahce1907 oyunda belli bir seviyeye gelmiş arkadaşları beklerim.yardimlasma ust düzeyde


kaç. sıradasınız?
hangi seviyenin üstündekileri alıyorsunuz?
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ShineOnYouCrazyDiamond 6 yıl
Oyunu biraktim mutluyum.
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Loustin 6 yıl
boşa çabalamak gibi bişey bu oyun bence :D
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Zuko 6 yıl
Türkçe mi? O niye? (Türkçe olmasını istemediğimden sormuyorum tabii ki bu soruyu.)
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batucos 6 yıl
Bu oyundaki hesabımı nasıl resetleyebilirim?
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Pardahun 6 yıl
Bu güncellemeden sonra oyun tamamiyle oyuncularını para ile taş satın almaya zorluyor bana göre. Oyunu bırakmanın zamanı geldi.
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XanthiN 6 yıl batucos
batucos
Bu oyundaki hesabımı nasıl resetleyebilirim?

Cihazı format at oyunu kur eski klanı yuklıyımmı dedıgınde ıptal de
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