Clevo, Fermi SLI donanımlı dizüstü bilgisayar hazırlıyor

Yüksek performanslı oyuncu sistemleri hazırlayan Eurocom'un sitesinde yer alan bir bilgi GeForce GTX 480'in mobil versiyonu hakkında ilk ipuçlarını ortaya koymuştu. DirectX 11 destekli mobil grafik yongalarını geçtiğimiz Ocak ayında lanse eden ve dizüstü bilgisayar pazarındaki payını arttırmaya başladığını belirten AMD'ye karşı hızlı hareket etmek isteyen Nvidia'nın, Fermi tabanlı mobil GPU'larını Haziran ayında tanıtabileceği yönündeki görüşleri güçlendiren bu bilgiden sonra yeni bir gelişme daha yaşandı. OEM notebook üretiminde sektörün güçlü isimlerinden biri olan Clevo'nun dünyanın ilk DirectX 11 SLI sistemini lanse etmeyi planladığı bildiriliyor. Henüz hangi GPU'ları kullanacağı açıklanmayan Clevo'nun saat hızları düşürülmüş GTX 470 / GTX 480 grafik yongalarını değerlendirebileceği belirtiliyor. Isıl güç tasarımları 200 Watt'ın üzerinde olan GPU'ların dizüstü bilgisayarlara nasıl uyarlanacağı henüz bilinmese de, firmanın Fermi tabanlı ve SLI destekli ilk notebook için hazırlık içerisinde olduğu belirtiliyor.

Yeni notebook modellerini Haziran ayında düzenlenecek Computex 2010 fuarında lanse etmesi beklenen Clevo'nun, Fermi tabanlı dizüstü bilgisayarlarının da yine aynı fuarda görücüye çıkması bekleniyor. Ticari satışına ne zaman başlanacağı henüz bilinmeyen Fermi'li notebook'ların ülkemize gelmesi de beklenebilir zira özellikle yüksek performanslı modeller konusunda ülkemizin önde gelen dizüstü bilgisayar üreticilerinden Monster'ın, Clevo ile çalıştığı ve çıkan her yeni modele hızlı bir şekilde adapte olduğu biliniyor. AMD tarafından dünyanın en hızlı mobil GPU'su olarak lanse edilen Mobility Radeon HD 5870'e karşı, Fermi tabanlı dizüstü bilgisayarların hem performans hem de güç tüketimi açısından ortaya koyacağı performans şimdiden merak konusu. Bu arada hazırlanacak dizüstü bilgisayarların pil ömründen öte yüksek performansın hedeflendiği "Desktop Replacement" sınıfında yer alan ve daha çok 17-inç ve üstü, 4-5 Kg ağırlındaki notebook'lar olacağını hatırlatmakta fayda var.