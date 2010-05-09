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Clevo, Fermi SLI donanımlı dizüstü bilgisayar hazırlıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
12,4b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yüksek performanslı oyuncu sistemleri hazırlayan Eurocom'un sitesinde yer alan bir bilgi GeForce GTX 480'in mobil versiyonu hakkında ilk ipuçlarını ortaya koymuştu. DirectX 11 destekli mobil grafik yongalarını geçtiğimiz Ocak ayında lanse eden ve dizüstü bilgisayar pazarındaki payını arttırmaya başladığını belirten AMD'ye karşı hızlı hareket etmek isteyen Nvidia'nın, Fermi tabanlı mobil GPU'larını Haziran ayında tanıtabileceği yönündeki görüşleri güçlendiren bu bilgiden sonra yeni bir gelişme daha yaşandı. OEM notebook üretiminde sektörün güçlü isimlerinden biri olan Clevo'nun dünyanın ilk DirectX 11 SLI sistemini lanse etmeyi planladığı bildiriliyor. Henüz hangi GPU'ları kullanacağı açıklanmayan Clevo'nun saat hızları düşürülmüş GTX 470 / GTX 480 grafik yongalarını değerlendirebileceği belirtiliyor. Isıl güç tasarımları 200 Watt'ın üzerinde olan GPU'ların dizüstü bilgisayarlara nasıl uyarlanacağı henüz bilinmese de, firmanın Fermi tabanlı ve SLI destekli ilk notebook için hazırlık içerisinde olduğu belirtiliyor.

Yeni notebook modellerini Haziran ayında düzenlenecek Computex 2010 fuarında lanse etmesi beklenen Clevo'nun, Fermi tabanlı dizüstü bilgisayarlarının da yine aynı fuarda görücüye çıkması bekleniyor. Ticari satışına ne zaman başlanacağı henüz bilinmeyen Fermi'li notebook'ların ülkemize gelmesi de beklenebilir zira özellikle yüksek performanslı modeller konusunda ülkemizin önde gelen dizüstü bilgisayar üreticilerinden Monster'ın, Clevo ile çalıştığı ve çıkan her yeni modele hızlı bir şekilde adapte olduğu biliniyor. AMD tarafından dünyanın en hızlı mobil GPU'su olarak lanse edilen Mobility Radeon HD 5870'e karşı, Fermi tabanlı dizüstü bilgisayarların hem performans hem de güç tüketimi açısından ortaya koyacağı performans şimdiden merak konusu. Bu arada hazırlanacak dizüstü bilgisayarların pil ömründen öte yüksek performansın hedeflendiği "Desktop Replacement" sınıfında yer alan ve daha çok 17-inç ve üstü, 4-5 Kg ağırlındaki notebook'lar olacağını hatırlatmakta fayda var.


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alpa07 9 yıl
200 watt gpu su olan laptop diğer laptopların adaptörleri toplam 90 watt iken bunun 1 tane kartı sadece 100watt. E bu makinaya direk 500watt psu takmak lazım adaptör madaptör işi yaş bence.

+1
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koxp94 9 yıl
yani sonuç olarak sözde 470-480 kullanılıcak ama tam perf değil. tam bir pazarlama taktiği
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sendemail 9 yıl
şimdi bu makinayı ortalama 8-9 bın dolar verıp aldın ,barı kullanmak ıcınde elektrık hattını ev tıpı degılde sanayı tıpıne degıstır tamamdır.
nvidiayaya gecmıs olsun , radeon 5x serısıyle ıyı ıs cıkardı bu sefer ,zaten gecenlerde dh de pazar payını arttırdıgına ılıskın haber vardı,meger nvıdıanın pıyasada olmayısından degıl ,atının optımum olusundanmıs,yoksa fırmalar pıyasaya cıkacak kartları aylar oncesınden bılgısını alıp ona gore sıparıs planlaması yapmazlar mı?
bızım monsters markamız bakalım kac paradan satacak bu sıstemlerı tedarıkcısı nasıl olsa clevo ,12 bın dolar baslangıc cekıyorum ben
...hadı 6 bın dolar olsun.
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hellmare 9 yıl
100 watt bile tek başına çok fazla iken 2 tane kullanıp 200 watt sadece ekran kartını beslemek ne kadar akıllıca! Tabi 200 watt sadece ekran kartları için bunun işlemcisi, anakartı, hdd'si derken herhalde 300 watt civarı bi adaptor olacak ki boyutunu merak ettim şimdiden. Zaten buna "laptop" of "desktop" gibi bişi denir helhalde :-))
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kemal00yedi 9 yıl
asus un js modelide buna benzer ama bu ekran kartı bakımından onu tokatlar gibi
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MuwHinny 9 yıl
o tdp değerine sahip gpularla mobil versiyonu bile olsa bir de slı yaparlarsa notebookta artık tesellation'ı açıp ninemin sırtına koyarım kışın sıcak su torbası kaçırıyodu en son.
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OtoburPirana 9 yıl
200 watt gpu su olan laptop
diğer laptopların adaptörleri toplam 90 watt iken bunun 1 tane kartı sadece 100watt. E bu makinaya direk 500watt psu takmak lazım adaptör madaptör işi yaş bence.
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Batuist 9 yıl

MuwHinny

o tdp değerine sahip gpularla mobil versiyonu bile olsa bir de slı yaparlarsa notebookta artık tesellation'ı açıp ninemin sırtına koyarım kışın sıcak su torbası kaçırıyodu en son.




koptum resmen


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Batuist 9 yıl
normalde mobil versiyonlar masaüstü versiyonların yarısı kadar çekirdeğe sahip oluyorlar.. ati tarafında durum 5x serisine kadar böyleydi sonra 5x seri ile o da nvidia ya uydu ve oda masa üstü vrsiyonunun yarısı kadar çekirdek kullanıyor. yani masaüstünde 5870 1600shader ile gelirken mobil 5870 800 adet shader ile geliyor. ama durum 4x serisinde öyle değildi ve masaüstü ve mobil tarafta çekirdek sayıları aynı idi... aynı durum nvidia içinde geçerli zaten ati nvidiadan gördü bunu...
Şimdi durum değişebilir diye düşünüyorum.. masaüstündeki ferminin güç tüketimine vede ısısına baktığımızda bence mobil tarafta yarı çerkidek sayısı bile kurtarmaz gibime geliyor.. bu oranı 1/3 'e kadar çekebilirler bence... yani GTX480 mobil tarafta masaüstü versiyonunun sahip olduğu çekirdek sayısının sadece 3'te biri kadar çekirdeğe sahip olabilir. hatta bence daha az bile olabilir.. bekleyip görücez..
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drserk 9 yıl
dizüstüne sli ile gelirse dizleri yakar bunlar :))
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Stroma 9 yıl

drserk

dizüstüne sli ile gelirse dizleri yakar bunlar :))

kısır olma oranı 1.02 :)
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sendomi 9 yıl
bu gpu'lar notebook'a nasıl uyarlanacak merak ediyorum deli gibi enerji çekiyorlar ve ısınıyorlar,nvidia'nın işi baya zor olacak hele ki ati notebooklarda iyi iş çıkartırken
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aulkem 9 yıl

sendomi

bu gpu'lar notebook'a nasıl uyarlanacak merak ediyorum deli gibi enerji çekiyorlar ve ısınıyorlar,nvidia'nın işi baya zor olacak hele ki ati notebooklarda iyi iş çıkartırken


gtx260m (mobile gtx260)a bak anlarsın. dediğin sıkıntılar çıkmasın diye güzelim kartı kırpa kırpa 8800gt kıvamına getirmişler. asus'un bi laptop'inda gördüm. 3d özelliğini açınca resident evil'in benchmark'ında 25-30 kare/sn. ya alıyo ya almıyo
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_bluescream_ 9 yıl
hay maşallah alienware gbi bşi olcak heralde taşınabilir olacagını pek sanmıyorum, diz üstü alıp her zaman elektrige ihtiyaç duyup 5 dk oyun oynamaca çalışmaktansa aynı fıyata masa ustuile netbook alır keyfime bakarım
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Stroma 9 yıl
sıcak çok sıcak dahada sıcak olacak
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Wilson Fisk 9 yıl
masaustu kart icin saat hizlari yetmeyen gpulari dizustu diye iteleme cabasi.
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