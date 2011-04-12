Club3D 2GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 550 Ti modelini duyurdu

Hem AMD hem de Nvidia tabanlı ekran kartları üreten Hollanda merkezli donanım üreticisi Club3D, 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan GeForce GTX 550 Ti modelini duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF116 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı, yüksek bellek kapasitesine ek olarak tasarımıyla da farklılaşmayı başarıyor. 24x ROP birimine, 32x doku ünitesine ve 192x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı aynı zamanda 192-Bit bellek veri yolu desteği sunuyor.

GeForce GTX 550Ti CoolStream OC Edition olarak isimlendirilen yeni modelin graifk işlem birimi 920MHz'de, paralel işlemcileri 1840MHz'de ve bellekleri de 4100MHz'de görev yapıyor. SLI teknolojisi ile çoklu GPU kurulumuna olanak tanıyan kart aynı zamanda CUDA, PhysX ve 3DVision teknolojilerine de destek sunuyor. Görüntü aktarımı için çift DVI ve HDMI konnektörleri ile desteklenen kartın önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, ön-sipariş listelerine 184 Avro'dan girdiği belirtiliyor.