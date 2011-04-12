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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Club3D 2GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 550 Ti modelini duyurdu

8 yıl
8,6b
1
11
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Club3D 2GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 550 Ti modelini duyurdu
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Hem AMD hem de Nvidia tabanlı ekran kartları üreten Hollanda merkezli donanım üreticisi Club3D, 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan GeForce GTX 550 Ti modelini duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF116 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı, yüksek bellek kapasitesine ek olarak tasarımıyla da farklılaşmayı başarıyor. 24x ROP birimine, 32x doku ünitesine ve 192x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı aynı zamanda 192-Bit bellek veri yolu desteği sunuyor.

GeForce GTX 550Ti CoolStream OC Edition olarak isimlendirilen yeni modelin graifk işlem birimi 920MHz'de, paralel işlemcileri 1840MHz'de ve bellekleri de 4100MHz'de görev yapıyor. SLI teknolojisi ile çoklu GPU kurulumuna olanak tanıyan kart aynı zamanda CUDA, PhysX ve 3DVision teknolojilerine de destek sunuyor. Görüntü aktarımı için çift DVI ve HDMI konnektörleri ile desteklenen kartın önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, ön-sipariş listelerine 184 Avro'dan girdiği belirtiliyor.

Club3D 2GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 550 Ti modelini duyurdu
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Club3D 2GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 550 Ti modelini duyurdu
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born2bemad 8 yıl en beğenilen
Ne güzel ya adamların ülkesinde ekran kartı üretiliyor. Hollanda da bir sürü kullanan vardır eminim. Bizde de çıksa ya şöyle Vestel GTX 580 OC Süper Serin modeli falan
Arçelik TamKule ATX Kasa. Hepsi TM kullansak
Ne güzel ya adamların ülkesinde ekran kartı üretiliyor. Hollanda da bir sürü kullanan vardır eminim. Bizde de çıksa ya şöyle Vestel GTX 580 OC Süper Serin mode...
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3 Yanıt Yanıtla +4
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DH Misafiri 8 yıl
türkiyede üretildiğini düşünmeye kalkarsan son düşüneceğin marka vestel,arçelik olsun :D
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tahir40 8 yıl
Herhalde Türkler için çıkarılmış bir kart, 256 bit ya da üstü olmayan bi karta 2 gb bellek koyduğunda hedef kitlen sadece "2gb ekran kartım var!" diyen, ekran kartının sadece bellek miktarından ibaret olduğunu sanan kesimdir...
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EXcom_Zkko 8 yıl
Dandik boğumlar kullanılmış sanırım.

Ayrıca bu kartlar tabiki de Hollanda'da değil, Uzakdoğu'da üretiliyor. Ha markadır, bizde olsa başımızın tacıdır, orası ayrı.
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Sanadamilolo 8 yıl
casper için dicem casperi aşar bu :D
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born2bemad 8 yıl en beğenilen
Ne güzel ya adamların ülkesinde ekran kartı üretiliyor. Hollanda da bir sürü kullanan vardır eminim. Bizde de çıksa ya şöyle Vestel GTX 580 OC Süper Serin modeli falan
Arçelik TamKule ATX Kasa. Hepsi TM kullansak
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emre.onal. 8 yıl
PCB de 2. sınıf bobin kullanılmış
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Necessa®i 8 yıl

born2bemad

Ne güzel ya adamların ülkesinde ekran kartı üretiliyor. Hollanda da bir sürü kullanan vardır eminim. Bizde de çıksa ya şöyle Vestel GTX 580 OC Süper Serin modeli falan
Arçelik TamKule ATX Kasa. Hepsi TM kullansak



Keşke öyle birşey olabilse. Düşünmesi bile heyecan verici. Her zaman AB'de ve ABD'de yaşayanlara gıpta etmişimdir; Ne güzel ucuza alıyorlar diye. Adamlar Canon 550D fotoğraf makinasını 700$ 'a alabiliyor ama biz 1800 Lira
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ated90 8 yıl

born2bemad

Ne güzel ya adamların ülkesinde ekran kartı üretiliyor. Hollanda da bir sürü kullanan vardır eminim. Bizde de çıksa ya şöyle Vestel GTX 580 OC Süper Serin modeli falan
Arçelik TamKule ATX Kasa. Hepsi TM kullansak



+1

Yerli malı yurdun malı . Herkes onu kullanmalı
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