Coca Cola ABD'de ilk QR kod kampanyasını başlattı

Sosyal sorumluluk projeleriyle de övgü alan dünyanın en büyük gazlı içecek üreticisi Coca Cola, ABD çapında yeni bir QR kod kampanyasına başladı.





Mobil cihazınızda bulunan okuyucu uygulaması ile kameranıza tarayarak saklanmış linke gitmenize imkan veren Quick Response - QR kodları hayatımıza yeni girmeye başlayan bir teknoloji.





Coca Cola 1922'den beri kutup ayılarını koruma kampanyalarında Dünya Vahşi Hayat Fonu - WWF ile işbirliği yapıyor. Tatil dönemlerinde Coca Cola kutup ayısı maskotunu sık sık kullanıyor. Yeni kampanyada ABD çapında 7-Eleven firması tarafından dağıtımı yapılan Coca Cola bardaklarının alt kısmına bir QR etiketi ekleniyor.





Bu etiketi okutan kullanıcılar Snowball Effect by Coca-Cola adlı iOS için geliştirilmiş Facebook bağlantılı bir oyuna yönlendiriliyor. Kartopu atarak puan kazanılan oyunda en yüksek puanı alan 80 kişi iPad kazanırken 2 kişi de kutup seyahati kazanıyor.





Etiket ek olarak kullanıcıları bir bağış sayfasına yönlendiriyor. WWF adına yapılan bağışlarda her 1$'a Coca Cola da1$ bağış yapıyor. Ek olarak firma 2 milyon dolar da kendisi bağışlayacak.





QR kampanyası aslında Japonya ve Almanya'da Coca Cola tarafından farklı şekillerde yapılıyor. ABD'de ise ilk kez gerçekleştirilecek.





Kampanyanın en büyük handikapı eğimli bardaklardaki etiketlerin okunamama sorunu. Bu açıdan Coca Cola yeni QR etiketleri üretilmesini istiyor. Kampanya Mart ayına kadar devam edecek.