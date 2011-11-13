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Coca Cola ABD'de ilk QR kod kampanyasını başlattı

7 yıl
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28
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Sosyal sorumluluk projeleriyle de övgü alan dünyanın en büyük gazlı içecek üreticisi Coca Cola, ABD çapında yeni bir QR kod kampanyasına başladı.

Mobil cihazınızda bulunan okuyucu uygulaması ile kameranıza tarayarak saklanmış linke gitmenize imkan veren Quick Response - QR kodları hayatımıza yeni girmeye başlayan bir teknoloji.

Coca Cola 1922'den beri kutup ayılarını koruma kampanyalarında Dünya Vahşi Hayat Fonu - WWF ile işbirliği yapıyor. Tatil dönemlerinde Coca Cola kutup ayısı maskotunu sık sık kullanıyor. Yeni kampanyada ABD çapında 7-Eleven firması tarafından dağıtımı yapılan Coca Cola bardaklarının alt kısmına bir QR etiketi ekleniyor.

Bu etiketi okutan kullanıcılar Snowball Effect by Coca-Cola adlı iOS için geliştirilmiş Facebook bağlantılı bir oyuna yönlendiriliyor. Kartopu atarak puan kazanılan oyunda en yüksek puanı alan 80 kişi iPad kazanırken 2 kişi de kutup seyahati kazanıyor.

Etiket ek olarak kullanıcıları bir bağış sayfasına yönlendiriyor. WWF adına yapılan bağışlarda her 1$'a Coca Cola da1$ bağış yapıyor. Ek olarak firma 2 milyon dolar da kendisi bağışlayacak.

QR kampanyası aslında Japonya ve Almanya'da Coca Cola tarafından farklı şekillerde yapılıyor. ABD'de ise ilk kez gerçekleştirilecek.  

Kampanyanın en büyük handikapı eğimli bardaklardaki etiketlerin okunamama sorunu. Bu açıdan Coca Cola yeni QR etiketleri üretilmesini istiyor. Kampanya Mart ayına kadar devam edecek.

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Godolphin 7 yıl en beğenilen
Herkes hep böyle der ama evindeki dolapta 2.5 litre Coca Cola'sı eksik olmaz su niyetinede kola içerler gecenin 2'sinde uykudan kalkıp kola içen gördüm ben ya
Herkes hep böyle der ama evindeki dolapta 2.5 litre Coca Cola'sı eksik olmaz su niyetinede kola içerler gecenin 2'sinde uykudan kalkıp kola içen gördüm ben ...
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2 Yanıt Yanıtla +8
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nickenegerekvar 7 yıl
Amerikan oyunu bunlar.
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i Am Not Dead 7 yıl
realcem

Herkes hep böyle der ama evindeki dolapta 2.5 litre Coca Cola'sı eksik olmaz su niyetinede kola içerler gecenin 2'sinde uykudan kalkıp kola içen gördüm ben ya


buyrun benim


realcemHerkes hep böyle der ama evindeki dolapta 2.5 litre Coca Cola'sı eksik olmaz su niyetinede kola içerler gecenin 2'sinde uyku...
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m.gokmen 7 yıl
bir market çalıştıranı olarak haftada 9 koli satıyorum (sadece teneke) 24*9=216/7=30 günde 30 bunun yanına diğer yan ürünlerinide koyarsak 2.5 2. 1.lt 1.5 vs vs . tam tekel şuanda malesef birçoğumuz artık bunu (SU) niyetine içiyor yaz aylarını düşünemezsiniz bile dolaplar soğutmaya yetişemiyor hemen yanında pepsi fln war ama hikaye şuan pazarın kendı pazarlamacısı soyluyor. %70 ine sahip ama bana gore %90 ve israilmiş şuymuş buymuş hiçbirzaman değerini kaybetmeyen sürekli marka değerini en üstte taşıyan yanılmıyorsamda en az 5yıldırda EN DEĞERLİ MARKALAR sıralamasında ilk 5e giren yerini kaybetmeyen firmalardan birtanesi....
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2K 7 yıl m.gokmen
m.gokmen

bir market çalıştıranı olarak haftada 9 koli satıyorum (sadece teneke) 24*9=216/7=30 günde 30 bunun yanına diğer yan ürünlerinide koyarsak 2.5 2. 1.lt 1.5 vs vs . tam tekel şuanda malesef birçoğumuz artık bunu (SU) niyetine içiyor yaz aylarını düşünemezsiniz bile dolaplar soğutmaya yetişemiyor hemen yanında pepsi fln war ama hikaye şuan pazarın kendı pazarlamacısı soyluyor. %70 ine sahip ama bana gore %90 ve israilmiş şuymuş buymuş hiçbirzaman değerini kaybetmeyen sürekli marka değerini en üstte taşıyan yanılmıyorsamda en az 5yıldırda EN DEĞERLİ MARKALAR sıralamasında ilk 5e giren yerini kaybetmeyen firmalardan birtanesi....

En değerli listesini bilmiyorum fakat en popüler firmalar listesinde yıllardır 1 numara.O İsrail muhabbetleri de boş muhabbet yani şu anlamda doğru olabilir para İsrail'e gidiyor olabilir fakat buna Cola alsanız da almasanız da engel olamazsınız şimdi biri diyecek herkes böyle düşünürse olmaz tabi herkesin yapması lazım ya da benim param gitmesin diyecek fakat şu an tüm bildiğiniz diş macunu diş fırçası firmaları İsrail bağlantılı yani paranızın İsrail'e gitmemesini istiyorsanız diş temizliğini bırakmanız lazım.
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ahmethi 7 yıl
Teknolojinin gereksiz kullanımı , toplum için bişey yapmak istiyosa böle olmaz
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-gg- 7 yıl
cocacola hayatın tadı
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MxFxOx 7 yıl
Dunya'ya yayılmış coca-cola benim anlamadığım dünyadaki talebi nasıl karşılıyorlar biz bu kadar ayran satmaya kalksak işin içinden çıkamazdık. Çin'e de satıyormu acaba her çinli bir kutu tüketse günde 1tl den 2 milyar lira yapar :D
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*CSR 7 yıl
adamlar yapıyo ve çok satılıyo
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Ahmet© 7 yıl
Bu icecek sadece balık ile iyi gidiyor. Yani balık yiyeceğim zaman alıyorum. Bu yüzden bende ömrü balıkların nesline bakıyor
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Normandia_06 7 yıl
Her zaman CoCA-COLAAAAAAAAAAAAAAA
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__placebo__ 7 yıl
küresel sermaye ve siyonizmin kalesi coca cola'yı boykot ediyorum.
her yıl bağışlarıyla ihya ettiği israil'in akıttığı kanın yanında göstermelik kutup yardımlarıyle vergiden düşmeleri gayet ikiyüzlü.
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UnInvited_Guest 7 yıl __placebo__
__placebo__
küresel sermaye ve siyonizmin kalesi coca cola'yı boykot ediyorum.
her yıl bağışlarıyla ihya ettiği israil'in akıttığı kanın yanında göstermelik kutup yardımlarıyle vergiden düşmeleri gayet ikiyüzlü.

sizin yorumunuza kadar okudum biri bundan bahsetmemiş arkadaş nasıl bir millet olduk. ceo su TURK mus kim inanir buna acaba israil menseeli bir marka, bir TURK un mu elinde. Teknoloji ile ne alakasi var bu haberin merak ettim bir kod yuzunden teknoloji sinifina mi girdi şu zehir.
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sahoron 7 yıl
bilgehankalkan
sahoronBüyük şirket diye, Amerikan şirketi diye kan emici olarak nitelendiremeyiz. Ceo su ile çok gurur duyduğum bir şirket zira Ceo su Muhtar Kent adında bir Türktür. Böle yardım kaynaklarının olması olmamasından daha iyidir hem bu kampyanyayı yapmasa hem Türkiye de hem Amerika da hem de Suudi Arabistanda gene çok satacaktır.
Coca Cola Suudi Arabistanda satılmamakta.

Bunu bilmiyordum fakat vurgulamak istediğim nokta müslümanı hiristiyanı budizmi... vs hepsi içiyor ve tekel gibi birşey artık. Çok fazla tüketiliyor ve de şirket bu kampanyayı yapmasa hiçbirşey kaybetmez gene satar ama bunun olması bir artı gene. Birkaç arkadaş olumsuz bakmış bana ama gurur duymamın sebebi ceo sunun Türk olmasından. Yakın tarihte Atatürk den sonra nadir büyük yerlerdeki Türklerden biri adam.
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deniz_sea 7 yıl
realcem
Herkes hep böyle der ama evindeki dolapta 2.5 litre Coca Colası eksik olmaz su niyetinede kola içerler gecenin 2sinde uykudan kalkıp kola içen gördüm ben ya

o yuzden nefret ediyorum millete bağımlılık yapıyor midelerini delip zarar veriyor gel açalım dolabı kimden coca-cola çıkacak
not.. benden limonlu sırma çıkabilir
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Foo Fighters 7 yıl
realcem
Herkes hep böyle der ama evindeki dolapta 2.5 litre Coca Colası eksik olmaz su niyetinede kola içerler gecenin 2sinde uykudan kalkıp kola içen gördüm ben ya

+1
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Foo Fighters 7 yıl
realcem
Herkes hep böyle der ama evindeki dolapta 2.5 litre Coca Colası eksik olmaz su niyetinede kola içerler gecenin 2sinde uykudan kalkıp kola içen gördüm ben ya

+1
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