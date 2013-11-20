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Coin ile tüm kredi kartlarınız tek bir yerde toplanıyor

5 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Coin ile tüm kredi kartlarınız tek bir yerde toplanıyor
Son dönemlerde teknoloji alanındaki bireysel projelere yatırım desteğinin giderek arttığına şahit oluyor. Gerek ortak platformlar gerekse büyük yatırımcılar sayesinde pek çok ilginç proje hayata geçiyor.

ABD'li bir girişim tarafından başlatılan Coin adlı proje, tüm kredi kartlarınızı tek bir yerde toplayarak istediğiniz hesaptan harcama yapabilmenizi sağlıyor. Coin bir kredi kartı büyüklüğünde elektronik bir cihaz. Görevi ise kredi kartı bilgilerini depolamak.

Kutu içerisinde gelen taşınabilir aparatı akıllı telefona taktıktan sonra kartınızı bu aparatten geçiriyorsunuz ve sonra da fotoğrafını çekiyorsunuz. Uyumlu uygulama resmi ve kredi kartı bilgilerinizi eşleştirdikten sonra Bluetooth Smart üzerinden Coin ile senkronize oluyor ve kart bilgileriniz buraya aktarılıyor.

Cihazın üzerindeki mini LCD ekrandan kullanmak istediğiniz kartı seçebiliyorsunuz. Aynı kredi kartı gibi POS makinesinden cihazı geçirdikten sonra ödemeniz tamamlanıyor. Ancak ilk nesil ürünler şimdilik pilot ürünler ve şifre girme özelliğini desteklemiyor. Kickstarter üzerinde 350 000 dolar hedefini geçen Coin'in nihai ürünlerinde tüm kredi kartı güvenlik standartlarına destek sunması bekleniyor.

Cihazın düğme pili 2 yıl kullanım ömrü sunarken, para aktarımı ise 128bit/256bit şifreleme üzerinden yapılıyor. Pilot ürünler 50$ satış fiyatına sahipken, nihai ürünlerin ise Avrupa'da kısa süre içerisinde piyasaya çıkması hedefleniyor. 
  

http://www.theinquirer.net/inquirer/news/2307195/coin-aims-to-replace-your-phone-as-a-digital-wallet Yorum Yaz
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Umutcan 5 yıl en beğenilen
Ben kart bilgilerinin depolanmasını tehlikeli buluyorum açıkcası, ileride açıklar ile kötüye kullanım olabilir.
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Nokia Specialist 5 yıl
Lumialarda nfc cüzdan var zaten
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ceo-tr 5 yıl
işim olmaz.
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OverClocK1ng 5 yıl
Güzel bir projeymiş. Ama geliştirilmesi gerek...
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shadowtr 5 yıl
Böyle şeylere güvenmeyin.
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sertaceri 5 yıl
O cihaz bir çalınırsa içindeki tüm bilgileri çok rahat alacaklardır. Ayrıca senkronize edilebilen bir cihaza yeni şifrenin uyarlanması çok daha kolay olacaktır. Çok tehlikeli.
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manyakurt 5 yıl
fikir çok hoş. İzlediğim tanıtım filminden aklıma takılan şey ise, eleman düğme ile harcayacağı kartı seçiyor ve hesap ile gönderiyor. Adam yol üzerinde dügmeye basıp her karttan bir kaç kere çekebilir o zaman onu nasıl engelleyecekler ?
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Umutcan 5 yıl
Ben kart bilgilerinin depolanmasını tehlikeli buluyorum açıkcası, ileride açıklar ile kötüye kullanım olabilir.
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