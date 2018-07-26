Coinbase kullanıcıları kripto paralarını günlük alışverişte kullanabilecek

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Kripto paralar sahip olduğu değerleri ile pek çok yatırımcı için cezbedici olsa da günlük hayatta halen çok sınırlı bir kullanım alanına sahip. ABD'nin önde gelen kripto para borsalarından Coinbase ise bu sınırlı kullanım alanını biraz daha genişletmeyi planlıyor. İngiltere merkezli ödeme şirketi WeGift ile anlaşan Coinbase kullanıcıların hesaplarındaki kripto paralarını Nike, Uber, Google Play, Marks and Spencer, Decathlon ve Tesco gibi yerlerde alışveriş yaparken kullanabileceğini duyurdu.





Hediye kartları üzerinden kullanılacak

Tabi yukarıda sayılan şirketler Bitcoin'i veya diğer kripto para birimlerini bir ödeme aracı olarak kabul etmediği için doğrudan kripto paralarla ödemenin yapılması mümkün değil ancak Coinbase, kullanıcılarına kripto paralarını, hediye kartı üzerinden kullanma seçeneği sunuyor. Böylece kullanıcılar WeGift'in sunduğu hediye kartlarına kripto paralarını aktarıp alışveriş yapabilecek. Alışveriş anında kripto paralar o an Coinbase'deki kur üzerinden dolar, euro veya pounda çevrilecek ve şirketlere ödeme bu para birimleri ile yapılacak.





Şu an için sadece İngiltere, İspanya, Fransa, İtalya, Hollanda ve Avustralya'da yaşayan Coinbase kullanıcıları bu yeni uygulamadan faydalanabiliyor ancak Coinbase kısa bir süre içinde hediye kartlarının kullanıldığı mağaza sayısıyla beraber hizmetten faydalanabilen ülke sayısını da artırmayı hedefliyor. Buna ek olarak Coinbase platformunda sadece Bitcoin, Ether, Bitcoin Cash ve Litecoin yer aldığı için şimdilik bu dört kripto para birimi hediye kartları üzerinden kullanılabilecek.

https://blog.coinbase.com/announcing-a-new-way-to-spend-your-coinbase-crypto-e-gift-cards-59687ff77c13