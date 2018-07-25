Kripto paraların piyasa değeri 300 milyarı aştı

Kripto para piyasası, son zamanlarda oldukça iyi bir performans sergiliyor. Piyasa, bugün itibariyle 300 milyarlık değere ulaştı.

Tüm dijital para birimleri, bu artışa aynı miktarda katkı sağlayamıyor. Bitcoin dışındaki birimler çok önemli gelişmeler kaydedemedi fakat söz konusu pazarın başını çeken Bitcoin, şu anda piyasa hakimiyetini ezici bir şekilde elinde tutuyor.

Kısa bir süre içinde güzel bir ivme yakalayan Bitcoin'in birim fiyatı 8 bin doların üzerinde. Bu pazarda şu an, yaklaşık 17 milyon adet Bitcoin bulunuyor.

Kripto para piyasasının değerinin artmasıyla beraber buradaki para birimlerine de güven gün geçtikçe artıyor. Yatırımcıların bir kısmı, Aralık 2017'den beri kademeli olarak yaşanan düşüşlerden dolayı söz konusu piyasaya girmekten veya piyasada yatırımlarını tutmaktan çekiniyorlardı.

Bitcoin'in istikrarını ne kadar sürdüreceği ve altcoinlerin, Bitcoin'e katılıp yükselişe geçip geçmeyeceği merak konusu. Dijital para pazarının bir aylık grafiği şu şekilde:

https://coinmarketcap.com/charts/