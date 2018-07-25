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Kripto paraların piyasa değeri 300 milyarı aştı

Dijital para piyasasının değeri 300 milyar doların üzerine çıktı. Bu yükselişe en büyük katkıyı, pazarın başını çeken Bitcoin yaptı. Altcoinlerin bu yükselişe katılıp katılmayacağı merak konusu.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Kripto para piyasası, son zamanlarda oldukça iyi bir performans sergiliyor. Piyasa, bugün itibariyle 300 milyarlık değere ulaştı.
Tüm dijital para birimleri, bu artışa aynı miktarda katkı sağlayamıyor. Bitcoin dışındaki birimler çok önemli gelişmeler kaydedemedi fakat söz konusu pazarın başını çeken Bitcoin, şu anda piyasa hakimiyetini ezici bir şekilde elinde tutuyor.
Kısa bir süre içinde güzel bir ivme yakalayan Bitcoin'in birim fiyatı 8 bin doların üzerinde. Bu pazarda şu an, yaklaşık 17 milyon adet Bitcoin bulunuyor.
Kripto para piyasasının değerinin artmasıyla beraber buradaki para birimlerine de güven gün geçtikçe artıyor. Yatırımcıların bir kısmı, Aralık 2017'den beri kademeli olarak yaşanan düşüşlerden dolayı söz konusu piyasaya girmekten veya piyasada yatırımlarını tutmaktan çekiniyorlardı. 
Bitcoin'in istikrarını ne kadar sürdüreceği ve altcoinlerin, Bitcoin'e katılıp yükselişe geçip geçmeyeceği merak konusu. Dijital para pazarının bir aylık grafiği şu şekilde:

https://coinmarketcap.com/charts/ Yorum Yaz
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efyavas 10 ay en beğenilen
Milyon milyar para sen ne yaptın!?
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WoXeD 10 ay
bu piyasayı hala daha bedavadan para kazanma yolu sanıp yorum yapan bilgisiz ve zavallılar var.acıyıyorum kendilerine. bunların ataları kupon arazi peşinde koşarken "altın al dolar al"derken sorun yoktu. biz proje sağlam X coin al diyince bize beleşçi falan diyolar.bizim aldığımız fiyatların 100x ini ödemeye başlayacaksınız anladığınızda :)
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ONY86 10 ay
hangi işte kullanıldığı belli olmayan bir gelir.ilginç
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selahattın ısık 10 ay
battıcılar ders almış olacaklar ki eskisi gibi her haberin altında bitmiyorlar..

beni korkutanda bu..
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efyavas 10 ay en beğenilen
Milyon milyar para sen ne yaptın!?
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serafon 10 ay efyavas
6 sıfır atılırsa karışmaz
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