Çok fazla Facebook çocukların sağlığını bozuyor

Teknoloji geliştikçe insanların bilgisayar başında geçirdiği zaman daha artıyor. İlk zamanlar insanlar internette sörf veya mail okuma gibi işlemler için bilgisayar başında otururken şimdi Facebook gibi sosyal ağlar sebebiyle neredeyse bilgisayardan ayrılamaz hale geldik.





25 yıldır bilgisayarların insanlar üzerindeki etkilerini araştıran psikolog Larry Rosen ABD çapında sosyal ağların çocuk sağlığını nasıl etkilediği üzerine bir analiz hazırladı. Analiz raporunda ilginç sonuçlar ortaya çıktı:





- Teknolojiyi daha çok kullanan gençlerde mide ağrıları, uyku problemleri, aşırı heyecan, depresyon ve okuldan kaçma gibi belirtiler ortaya çıkıyor.





- Facebook’a fazla giren çocuk ve gençler 7/24 kendilerini yayınladıkları için daha narsist oluyor. Tüm yaşlarda ise antisosyal bozukluk, paranoya, aşırı heyecan ve alkolizm ön plana çıkıyor.





- Rosen ve arkadaşları orta öğretim-lise-üniversite öğrencilerini 15 dakikalık bir sınav esnasında gözlemlediklerinde çoğunun ancak fazla iki üç dakikalık periyotlarla odaklanabildiklerini sonra mesaj veya mobil uygulamalara yöneldiklerini tespit etti.





- Rosen geçen yıl günde 100 SMS gönderen bir gencin karpal tünel sendromuna yakalandığını ve bileklik ve ağrı meditasyonu almak zorunda kaldığını belirtiyor.





Bu bağımlılığın sebebi ise çocukların sürekli bağlantı konsepti içinde büyüyor olması. Onlara göre kalitesi değil bağlantının kendisi asıl önemli olan konu. 750 milyonluk Facebook veya 200 milyonluk Twitter’da paylaşımlarına karşılık almak büyük önem taşıyor.





Bağımlılığın üstesinden gelmek için ebeveynlerin çocuklarına teknoloji konusunu açık olarak anlatmaları gerekiyor. Çocuklara teknolojiyi ne kadar kullanmaları, online olan arkadaşlarına karşı nasıl davranmaları, nelere dikkat etmeleri gibi konular anlatılırken çocuklar korkutulmamalı.





Bu konu özellikle online tehdit veya korkutma altında kalan çocukların anlaşılması açısından önem taşıyor. Bu tür durumlar herhangi bir zaman gerçekleşebiliyor ve çocukları gittikleri her yerde takip ediyor.





Sosyal medya elbette uzak kalınması gereken tehlikeli ortamlar değiller. Ancak bilinçli olarak kullanılması ve bu bilincin çocuklara ve gençlere de aktarılması şart.