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Çok fazla Facebook çocukların sağlığını bozuyor

7 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Teknoloji geliştikçe insanların bilgisayar başında geçirdiği zaman daha artıyor. İlk zamanlar insanlar internette sörf veya mail okuma gibi işlemler için bilgisayar başında otururken şimdi Facebook gibi sosyal ağlar sebebiyle neredeyse bilgisayardan ayrılamaz hale geldik.

25 yıldır bilgisayarların insanlar üzerindeki etkilerini araştıran psikolog Larry Rosen ABD çapında sosyal ağların çocuk sağlığını nasıl etkilediği üzerine bir analiz hazırladı. Analiz raporunda ilginç sonuçlar ortaya çıktı:

- Teknolojiyi daha çok kullanan gençlerde mide ağrıları, uyku problemleri, aşırı heyecan, depresyon ve okuldan kaçma gibi belirtiler ortaya çıkıyor.

-  Facebook’a fazla giren çocuk ve gençler 7/24 kendilerini yayınladıkları için daha narsist oluyor. Tüm yaşlarda ise antisosyal bozukluk, paranoya, aşırı heyecan ve alkolizm ön plana çıkıyor.

- Rosen ve arkadaşları orta öğretim-lise-üniversite öğrencilerini 15 dakikalık bir sınav esnasında gözlemlediklerinde çoğunun ancak fazla iki üç dakikalık periyotlarla odaklanabildiklerini sonra mesaj veya mobil uygulamalara yöneldiklerini tespit etti.

- Rosen geçen yıl günde 100 SMS gönderen bir gencin karpal tünel sendromuna yakalandığını ve bileklik ve ağrı meditasyonu almak zorunda kaldığını belirtiyor.

Bu bağımlılığın sebebi ise çocukların sürekli bağlantı konsepti içinde büyüyor olması. Onlara göre kalitesi değil bağlantının kendisi asıl önemli olan konu. 750 milyonluk Facebook veya 200 milyonluk Twitter’da paylaşımlarına karşılık almak büyük önem taşıyor.

Bağımlılığın üstesinden gelmek için ebeveynlerin çocuklarına teknoloji konusunu açık olarak anlatmaları gerekiyor. Çocuklara teknolojiyi ne kadar kullanmaları, online olan arkadaşlarına karşı nasıl davranmaları, nelere dikkat etmeleri gibi konular anlatılırken çocuklar korkutulmamalı.

Bu konu özellikle online tehdit veya korkutma altında kalan çocukların anlaşılması açısından önem taşıyor. Bu tür durumlar herhangi bir zaman gerçekleşebiliyor ve çocukları gittikleri her yerde takip ediyor. 

Sosyal medya elbette uzak kalınması gereken tehlikeli ortamlar değiller. Ancak bilinçli olarak kullanılması ve bu bilincin çocuklara ve gençlere de aktarılması şart.

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northernlights 7 yıl
Bazıları abartıyor gerektiğinde kullanmak en iyisi.
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2K 7 yıl
Çok fazla Facebook çocuk değil her yaştan insanın sağlığını bozar.Adam evime misafirliğe geliyor bir Facebook'a bakıyım diyor var mı böyle bir şey.
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Vooray 7 yıl
bağımlı olursan hapı yuttun
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Satanist Kesen Kedi 7 yıl Vooray
Campers

bağımlı olursan hapı yuttun


aynen öyle
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crashday 7 yıl
Düzgün kullanırasan yararlı...
Mesela benim androidde kontör olmadığı için arkadaşlarla facebook üzerinden haberleşiyoruz.
Ama otupup nfs world oynamak dururken flash oyun oynamıyorum...
Ama millet yatarken telefonu eline alıyo sabah kalktıklarında hala ellerinde oluyo telefon..
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X-FI 7 yıl
lanet olsun facebooka ben bile kullanmıyorum ama kardeşim başından kalkmıyor birde online oyunlar mahvediyor insnaı... bizim zamanımızda varmıydı böyle gereksiz vakit öldürücü şeyler hayır yoktu dışarı çıkıp eğleniyorduk film izliyorduk zamanın oyunlarını oynuyorduk... msn de chat bile yapmazdım ! . şimide eskiye döndüm ne msn ne facebook sadece twitter oda fanı olduğum bazı ünlüler için.
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techraven 7 yıl
En azından şu oyunları kaldırsınlar hakikaten. Hiç oynamadım ama resmen saçma bir durum. Oturuyoruz adam açıyor tarlasına felan bakıyor. Şaka gibi.
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HAAltuntas 7 yıl
O değilde olur olmaz yerlerde Facebook'a girenler yok mu(çocuklar da dahil). Oldukça itici ve boş insan görünümü veriyorlar.
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blackgame 7 yıl
Bizim ülkemizde çok kullanılıyor facebook nedense.
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Recharged 7 yıl
Burada iş ailelere düşüyor.Çocuklarını başı boş bırakan aileler çocuklarının ne yaptıklarını bilmiyor.Ufak çocuklar küçük yaşlarda Facebook'ta onu beğen,bunu beğen durumundalar.Kendi gördüklerimden söylüyorum okuma yazması olmayan,okula başlamayan ufak çocukları görüyorum aileleri Facebook hesabı almış çocuğu oturtmuşlar bilgisayar başına.Çocuk sadece butonları ezberliyor,ne işe yaradığını çözmeye çalışıyor.
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Mr. Jingles 7 yıl
Özellikle sürekli durum güncelleyen tipler var. Onlara kıl oluyorum. Kalabalık bir arkadaş sayısı var ve ne yazsa ne paylaşsa sürekli 8-10 beğeni alıyor ve bir o kadar da yorum. Işin kötü tarafı ise günlerinin neredeyse tamamını orada geçiriyorlar. Çünkü eski haberlere baktığımda gecenin yarısında bile bir şeyler paylaştıklarını görüyorum. Hayret ediyorum doğrusu. Sürekli facede bir şeyler yazarak sosyal bir varlık haline geldiklerini zannediyorlar yazık asosyalleştiklerinin farkında değiller. Çöplüğe çevirdiler artık siteyi.
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S 7 yıl
En son bildiğime göre facebook yaş sınırı 13den 9a indirilmişti.
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asilturk4646 7 yıl
Kapatın Gitsin.
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Hendrik Johannes Cruijff 7 yıl asilturk4646
asilturk4646

Kapatın Gitsin.


doğru benim ne twitter ne face var oh be onlar yok dert yok 2 saat kim ne yazmış kim ne eklemiş paylaşmış millet kafayı yiyo onu beğen bunu beğen pesss yaaa
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clearskies 7 yıl
bu ülkede çocukların psikolojisini bozmak için sosyal paylaşım alanlarına gerek yok, zaten türkiyede çocukların ve yetişkinlerin psikolojisi ağlanacak halde. bu ülkenin en büyük sorunu güvensizlik toplumu yaratmaya çalışan baştakilerdir.
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eeevrim 7 yıl
bu iş irade meselesi bence eğer çocuğunuzun iradesini zayıf görüyorsanız tabi ki uzak tutun ama aklı başında bir çocuksa bir şey olacağını zannetmiyorum çünkü bizim ülkemizdeki genç nesil zaten direk sınav pisikolojisine girerek sorumluluklarını erken fark ederek büyüdüğü için bizde engel olarak bir sorun oluşturacağını zannetmiyorum...
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