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Çok yönlü güneş panelleri geliyor

Güneş panellerinin daha verimli hale gelmesi için dünyanın farklı birçok yerinde üniversiteler önemli araştırmalar gerçekleştiriyor. Yeni bir cam teknolojisi ise çok yönlü güneş panelleri getiriyor.
3 yıl
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Alternatif Enerji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Çok yönlü güneş panelleri geliyor

Güneş'in sınırsız enerjisinden yararlanmamıza imkan tanıyan güneş panelleri, bildiğiniz üzere maksimum verim almak adına belirli bir açıyla yerleştiriliyor. Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve Tayvan Ulusal Merkez Üniversitesi tarafından hazırlanan yeni bir cam kaplaması ise süreci çevresel hale getiriyor.

Bilim insanlarının önemli bir sorunu çözmek için hazırladıkları bu yeni cam kaplaması, bünyesinde ultra ince nano çubuklar ve petek şekilde nano duvarlar barındırıyor. Bu teknik altyapı sayesinde sadece belirli bir açıdan değil tüm açılardan çevresel olarak güneş ışığı toplayabilen güneş paneli geliştirmeyi başaran araştırmacılar, böylelikle ışık açısına bağlı olarak verimin %5.2 ile %27.7 oranında arttırılabildiği belirtiyor.
Uzun vadeli enerji verim artışının ise %46 gibi oldukça yüksek seviyede olduğu belirtilen kaplama, önemli bir detay olarak kendini temizleyebiliyor ve böylece zamanla kirlenen paneller nedeniyle oluşan verim düşüşü minimum seviyede tutulabiliyor. Bu doğrultuda altı haftalık bir kullanım sonrası kaplamanın %98.8'lik verim seviyesini koruyabildiği verilen bilgiler arasında yer alıyor.

Üzerinde geliştirmeler devam eden kaplamanın oldukça parlak bir geleceği bulunuyor. 

http://www.acs.org/content/acs/en/pressroom/presspacs/2015/acs-presspac-december-16-2015/multi-directional-solar-panels.html Yorum Yaz
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wolf silver 3 yıl en beğenilen
Sonunda kralın açtığı üniversite Bir işe yaramış. Yalnız bu Araplar petrolün biteceğini yeni yeni anlamaya başladılar galiba.
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ylmzsngl 3 yıl
Dünya üzerindeki tüm kaynaklar elbette birgün son bulacak. Kömür, petrol, doğalgaz her ne ise hepsi birgün bitecek. Acımasızca bu kaynakları tüketmek ve çıkarımına dünya paralar harcamak yerine, -özellikle bizim ülkemiz gibi- güneşi çok fazla gören ülkeler bu teknolojinin farkına varmalıdır. Gelişmişlik budur.
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Seyrim 3 yıl
Gelecek elektrik.. Araplarda bunu anlamış.. :)
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arel.gr 3 yıl
oranlara deginilmis, teknik ozellikleri torpulenerek yuvarlatilmis, "parlak bir geleceğe" sonsuz mutluluk icinde yasamislar.......
arap masali gibi.
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wolf silver 3 yıl en beğenilen
Sonunda kralın açtığı üniversite Bir işe yaramış. Yalnız bu Araplar petrolün biteceğini yeni yeni anlamaya başladılar galiba.
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