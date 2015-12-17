Çok yönlü güneş panelleri geliyor

Güneş'in sınırsız enerjisinden yararlanmamıza imkan tanıyan güneş panelleri, bildiğiniz üzere maksimum verim almak adına belirli bir açıyla yerleştiriliyor. Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve Tayvan Ulusal Merkez Üniversitesi tarafından hazırlanan yeni bir cam kaplaması ise süreci çevresel hale getiriyor.





Bilim insanlarının önemli bir sorunu çözmek için hazırladıkları bu yeni cam kaplaması, bünyesinde ultra ince nano çubuklar ve petek şekilde nano duvarlar barındırıyor. Bu teknik altyapı sayesinde sadece belirli bir açıdan değil tüm açılardan çevresel olarak güneş ışığı toplayabilen güneş paneli geliştirmeyi başaran araştırmacılar, böylelikle ışık açısına bağlı olarak verimin %5.2 ile %27.7 oranında arttırılabildiği belirtiyor.

Uzun vadeli enerji verim artışının ise %46 gibi oldukça yüksek seviyede olduğu belirtilen kaplama, önemli bir detay olarak kendini temizleyebiliyor ve böylece zamanla kirlenen paneller nedeniyle oluşan verim düşüşü minimum seviyede tutulabiliyor. Bu doğrultuda altı haftalık bir kullanım sonrası kaplamanın %98.8'lik verim seviyesini koruyabildiği verilen bilgiler arasında yer alıyor.





Üzerinde geliştirmeler devam eden kaplamanın oldukça parlak bir geleceği bulunuyor.

http://www.acs.org/content/acs/en/pressroom/presspacs/2015/acs-presspac-december-16-2015/multi-directional-solar-panels.html