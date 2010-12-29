Colorful'dan özel kutu içeriğine sahip GeForce GTX 460 Commemorative Edition

Hazırladığı özel tasarımlı ekran kartlarıyla adını son dönemde sıkça uymaya başladığımız Colorful, GeForce GTX 460 Commemorative (hatıra) Edition isimli yeni ekran kartını piyasaya sunuyor. Aslında ekran kartının kendisinden ziyade hazırlanan pakete yeni demek daha doğru olur zira kart, firma tarafından daha önce standart kutu içeriği ile satışa sunulmuştu.

Nvidia'nın GF104 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteği ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor. 336x paralel işlem birimine sahip olan kartın grafik işlemcisi 890MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapıyor. Kartı farklı kılan asıl detay ise metalik "bond" çantası içerisinde ekstra içerikle sunulması.

Özel tasarımlı soğutucusu ile görünüm anlamında en kaslı GeForce GTX 460'ların başında gelen ekran kartı aynı zamanda üzerinde yer alan Turbo butonu vasıtasıyla tek tusla daha yüksek performans sunabiliyor. Kartın kutu içeriğinden ağ kablosu, HDMI kablosu, VGA dönüştürücü, soğutucuyu özelleştirilebilmek için bazı aparatları ve üzerinde "Ben Oyuncuyum, Rahatsız Etmeyin" yazan kapı kartına yer veriliyor. Sadece 50 adet hazırlanan GeForce GTX 460 Commemorative modelinin fiyatı ise açıklanmadı.