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Colorful'dan özel kutu içeriğine sahip GeForce GTX 460 Commemorative Edition

8 yıl
24,1b
1
20
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hazırladığı özel tasarımlı ekran kartlarıyla adını son dönemde sıkça uymaya başladığımız Colorful, GeForce GTX 460 Commemorative (hatıra) Edition isimli yeni ekran kartını piyasaya sunuyor. Aslında ekran kartının kendisinden ziyade hazırlanan pakete yeni demek daha doğru olur zira kart, firma tarafından daha önce standart kutu içeriği ile satışa sunulmuştu.

Nvidia'nın GF104 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteği ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor. 336x paralel işlem birimine sahip olan kartın grafik işlemcisi 890MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapıyor. Kartı farklı kılan asıl detay ise metalik "bond" çantası içerisinde ekstra içerikle sunulması.

Özel tasarımlı soğutucusu ile görünüm anlamında en kaslı GeForce GTX 460'ların başında gelen ekran kartı aynı zamanda üzerinde yer alan Turbo butonu vasıtasıyla tek tusla daha yüksek performans sunabiliyor. Kartın kutu içeriğinden ağ kablosu, HDMI kablosu, VGA dönüştürücü, soğutucuyu özelleştirilebilmek için bazı aparatları ve üzerinde "Ben Oyuncuyum, Rahatsız Etmeyin" yazan kapı kartına yer veriliyor. Sadece 50 adet hazırlanan GeForce GTX 460 Commemorative modelinin fiyatı ise açıklanmadı.


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mk2kill 8 yıl
haberi hatırladım. :))
donanimhaber.com/...
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mk2kill 8 yıl
bu sogutucu dizaynını hatırladım. Daha once çinli bir firma en hızlı gtx460 modelini duyurmuştu. Onun üzerinde aynı sogutucu vardı. Tama hatırlayamadım hangi marka oldugunu ama DH haberini yapmıştı.
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saintroyo 8 yıl
acayip şekil olmuş yalnız...
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sars 8 yıl
Çanta mı pahalı neden 50 tane çıkartıyorlar ki :)
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ogkasa 8 yıl
Çok şekil olmuşş. Keşke daha fazla yapsalardı eminim satardı. Görünüşe önem verenler içinn
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Cremiesto 8 yıl
çok paran var yada koleksiyoncu isen guzel zaten çantası sattırıyor bence.
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Unchangeable 8 yıl
Turbo butonu
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Rey Leon 8 yıl
gtx 460 deilde gtx 560 dan performansı hakkında ipuçları falan yokmu daha
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