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Comcast, dünyanın ilk DOCSIS 3.1 Gb modemini evlere sunuyor

Dünyada internet hizmeti sunabilmek için kullanılan altyapılardan birisi kablo TV. Yeni teknolojilerle artık 10Gbps hızlara kadar kablo TV üzerinden internet bağlantısı sunulabilecek.
3 yıl
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Comcast, dünyanın ilk DOCSIS 3.1 Gb modemini evlere sunuyor


Ülkemizde internet erişimi daha çok ADSL, Fiber hatlar ve 3G üzerinden gerçekleşiyor ancak özellikle ABD'de kablo TV hatları üzerinden Gigabit internet hizmetleri sunuluyor ve altyapıların geliştirilmesi için yoğun çaba sarfediliyor. 

Kablo TV hatları üzerinden yüksek bant genişliği sunabilmek için Kablo Üzerinden Veri Hizmeti Arayüzü - DOCSIS adında bir iletişim standardı kullanılıyor. Standardın temelinde ise fiber-koaksiyel melezi bir altyapı yatıyor. Bu altyapıyı çoğu kablo TV sağlayıcısı kullandığı için DOCSIS standardında geçiş de kolay oluyor. 

ABD'nin büyük kablo TV servis sağlayıcılarından olan Comcast; bir süredir 10Gbps indirme ve 1Gbps yükleme hızlarına erişebilen DOCSIS 3.1 standardı ile internet bağlantısı sunmak için testler yapmakta. 2016 yılı sonlarına doğru sunulması planlanan DOCSIS 3.1 standardı için gerekli olan ise modemlerin güncellenmesi. 

DOCSIS 3.1 standardı için halen son kullanıcıya sunulacak bir modem mevcut değil ancak geliştirme çalışmaları son aşamaya geldi ve test amacıyla bazı evlere DOCSIS 3.1 Gb modemleri kurulmaya başlandı. Hali hazırda dünyada ilk kez DOCSIS 3.1 Gb modemi Philadelphia'da bir eve kuruldu ve deneme sürecine başladı. Gelecek yıl daha fazla eve modem kurulacak ve testlerin kapsamı da genişletilecek. 

Test süresince altyapının performansı ölçülecek ve gerekirse küçük modifikasyonlar yapılacak. İşler yolunda giderse gelecek yıl sonlarında kablo TV müşterilerine farklı hızlarda DOCSIS 3.1 Gb internet hizmeti sunulmaya başlanacak.  

http://corporate.comcast.com/comcast-voices/worlds-first-live-docsis-3-1-gigabit-class-modem-goes-online-in-philadelphia Yorum Yaz
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Guest-05F99D7C6 3 yıl en beğenilen
El oglu teknoloji gelistirmek ile ugrasir, biz AKK denen meret ile.
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Das Boot 3 yıl
Ülke şartlarında kötünün iyisidur Uydunet. Varsa sokağınızda uydunet direk geçin. Her yerde olmuyor genelde.
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acbold 3 yıl
Burada o hızları sunsalar buzdolabı büyüklüğünde modem bile kabul edebilirim :)
ping/ms sorunu da yaşarsak yanına adsl alırız bir tane de napalım :)
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Guest-05F99D7C6 3 yıl
DH Misafiri
Bende uydunet kullanıyorum ilk kablotv çıktığından beri yaklaşık 10sene oluyo sanırım Türksattayım.Şuan 25mbit 150gb kotalı internet + üst paket tv + maxi sinema paketini 60TLye kullanıyorum.Bunun dşında diğer 2 tvye de kablotv çektim, hepsi 60tl.Uydunetteki tek problem modemleri gerçekten çok berbat modem veriyolar.Onların yüzünden powerline almak zorunda kaldım.Dünyaca ünlü markaların kablo modemleri varken neden ısrarla saçma sapan bi şirkete modemleri yaptırıyorlar anlamıyorum.Türksat çok iyi hizmeti çok uygun fiyata vermesine rağmen bu şirket yüzünden bi ton şikayet alıyorlar ama hala onunla anlaşmaya devam ediyorlar.İsmini verirdim ama yorumun yayınlanmama ihtimalinden dolayı vermedim kullananlar anlamıştır zaten.

Çok büyük beklentilerin yoksa Netmaster modemler gayet yeterli. Default kablosuz bağlantı ayarları üzerinde oynarak kablosuz bağlantı kalitesi iyileştirilebiliyor yani klasik ISS modemi.
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Tekno moomce 3 yıl
Maşalah haberlere bak bizde yerlerde sürünelim adelet bak
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ssbrutality 3 yıl
DH Misafiri
Bende uydunet kullanıyorum ilk kablotv çıktığından beri yaklaşık 10sene oluyo sanırım Türksattayım.Şuan 25mbit 150gb kotalı internet + üst paket tv + maxi sinema paketini 60TLye kullanıyorum.Bunun dşında diğer 2 tvye de kablotv çektim, hepsi 60tl.Uydunetteki tek problem modemleri gerçekten çok berbat modem veriyolar.Onların yüzünden powerline almak zorunda kaldım.Dünyaca ünlü markaların kablo modemleri varken neden ısrarla saçma sapan bi şirkete modemleri yaptırıyorlar anlamıyorum.Türksat çok iyi hizmeti çok uygun fiyata vermesine rağmen bu şirket yüzünden bi ton şikayet alıyorlar ama hala onunla anlaşmaya devam ediyorlar.İsmini verirdim ama yorumun yayınlanmama ihtimalinden dolayı vermedim kullananlar anlamıştır zaten.

Kasma Bilader.Bahsettiğin Firma Netmaster Değilmi..Ne Uzatıyorsun daha İsmini verirdim de bilmem ne.
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DH Misafiri 3 yıl
Bende uydunet kullanıyorum ilk kablotv çıktığından beri yaklaşık 10sene oluyo sanırım Türksattayım.Şuan 25mbit 150gb kotalı internet + üst paket tv + maxi sinema paketini 60TLye kullanıyorum.Bunun dşında diğer 2 tvye de kablotv çektim, hepsi 60tl.Uydunetteki tek problem modemleri gerçekten çok berbat modem veriyolar.Onların yüzünden powerline almak zorunda kaldım.Dünyaca ünlü markaların kablo modemleri varken neden ısrarla saçma sapan bi şirkete modemleri yaptırıyorlar anlamıyorum.Türksat çok iyi hizmeti çok uygun fiyata vermesine rağmen bu şirket yüzünden bi ton şikayet alıyorlar ama hala onunla anlaşmaya devam ediyorlar.İsmini verirdim ama yorumun yayınlanmama ihtimalinden dolayı vermedim kullananlar anlamıştır zaten.
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omer_ist 3 yıl
İşyerime 25/2 kablonet aldım. yaklasık 6 aydır problemsiz kullanıyorum . dogumgunumde 100/5 hediye ettiler günlük olarak . miss gibi çalısıyor oda . gercekten adsl ile ugrasmaya degmez ama kablonet heryerde yok ne yazıkki .
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dr20mouse 3 yıl
Uydunet altyapı hizmeti de yaparsa bir ara iyi olur hala bizim burada yok.
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Spinata 3 yıl
Bende Uydunet kullanıcısıyım. Hemde yıllardır kullanıyorum. Teledünya'yıda yanında ücretsiz sunuyorlar. Eskiden tüm HD kanallarıda bu kapsamdaydı. Fakat maalesef diğer platformaların gazıyla Türksat'da HD kanallar için ayrı bir platform oluşturup adını bu çakallığın adını üstpaket yaptılar. Ne yapalım.
Herşeye rağmen internet konusunda gözümde en iyi çözüm. Ayrıca kotanız bitse dahi yurt içi bağlantılarda sanki hızınızı düşürmemişler gibi.
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WB 3 yıl
3 yildir 80gb kotali 10mbps kablonet kullaniyorum cok memnunum. Kota asimi durumunda 8 tl ye 15gb ilave kota satiyorlar, herkese tavsiye ederim. Telekomla ugrasilmaz..
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ukilavuz 3 yıl WB
Uydunet hizmeti mi ?
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maximus8282 3 yıl
10 Gbit falan istemiyorum yeterki şu akk kalksın 100Mbit download, 50 upload yeterli.
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altuntepe2 3 yıl maximus8282
Usta ne yaptın sen 100/50 interneti bırak şu anki interneti stabil şekilde sunsalar razıyız sabah farklı akşam farklı olmasın hızı birde akk olmasın istiyoruz ama bunu bile yapmıyorlar...
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