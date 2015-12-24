Comcast, dünyanın ilk DOCSIS 3.1 Gb modemini evlere sunuyor





Ülkemizde internet erişimi daha çok ADSL, Fiber hatlar ve 3G üzerinden gerçekleşiyor ancak özellikle ABD'de kablo TV hatları üzerinden Gigabit internet hizmetleri sunuluyor ve altyapıların geliştirilmesi için yoğun çaba sarfediliyor.





Kablo TV hatları üzerinden yüksek bant genişliği sunabilmek için Kablo Üzerinden Veri Hizmeti Arayüzü - DOCSIS adında bir iletişim standardı kullanılıyor. Standardın temelinde ise fiber-koaksiyel melezi bir altyapı yatıyor. Bu altyapıyı çoğu kablo TV sağlayıcısı kullandığı için DOCSIS standardında geçiş de kolay oluyor.





ABD'nin büyük kablo TV servis sağlayıcılarından olan Comcast; bir süredir 10Gbps indirme ve 1Gbps yükleme hızlarına erişebilen DOCSIS 3.1 standardı ile internet bağlantısı sunmak için testler yapmakta. 2016 yılı sonlarına doğru sunulması planlanan DOCSIS 3.1 standardı için gerekli olan ise modemlerin güncellenmesi.





DOCSIS 3.1 standardı için halen son kullanıcıya sunulacak bir modem mevcut değil ancak geliştirme çalışmaları son aşamaya geldi ve test amacıyla bazı evlere DOCSIS 3.1 Gb modemleri kurulmaya başlandı. Hali hazırda dünyada ilk kez DOCSIS 3.1 Gb modemi Philadelphia'da bir eve kuruldu ve deneme sürecine başladı. Gelecek yıl daha fazla eve modem kurulacak ve testlerin kapsamı da genişletilecek.





Test süresince altyapının performansı ölçülecek ve gerekirse küçük modifikasyonlar yapılacak. İşler yolunda giderse gelecek yıl sonlarında kablo TV müşterilerine farklı hızlarda DOCSIS 3.1 Gb internet hizmeti sunulmaya başlanacak.

http://corporate.comcast.com/comcast-voices/worlds-first-live-docsis-3-1-gigabit-class-modem-goes-online-in-philadelphia