Commodore 64 Mini geliyor

Bir döneme damgasını vurmuş efsane kişisel bilgisayarı Commodore 64 yeniden aramıza dönüyor. Son dönemin popüler olan retro konsolları günümüze uyarlama trendine Commodore 64 de katılıyor.

Commodore 64 Mini özellikleri ve fiyatı

Commodore 64 Mini olarak satışa sunulacak olan retro konsol haliyle orijinal modelden yarı yarıya daha küçük. HDMI üzerinden harici ekranlara bağlanırken 4:3 görüntü oranı ile en iyi görüntü kalitesini sunmayı amaçlıyor.

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İki adet USB girişi olan konsol bunları klavye ve joystick için kullanıyor. Orijinal modelden yaklaşık 35 yıl sonra piyasaya çıkan mini modelde 64 adet oyun yer alıyor. Bunlar şu şekilde sıralanıyor:

Alleycat

Anarchy

Armalyte – Competition Edition

Avenger

Battle Valley

Boulder Dash

Bounder

California Games

Chip’s Challenge

Confuzion

Cosmic Causeway

Creatures

Cyberdyne Warrior

Cybernoid: The Fighting Machine

Cybernoid II: The Revenge

Deflektor

Everyone’s a Wally

Firelord

Gribbly’s Day Out

Hawkeye

Heartland

Herobotix

Highway Encounter

Hunter’s Moon

Hysteria

IO

Impossible Mission

Impossible Mission II

Jumpman

Mega Apocalypse

Mission A.D.

Monty Mole

Monty on the Run

Nebulus

Netherworld

Nobby the Aardvark

Nodes of Yesod

Paradroid

Pitstop II

Ranarama

Robin of the Wood

Rubicon

Skate Crazy

Skool Daze

Snare

Speedball

Speedball 2 – Brutal Deluxe

Spindizzy

Star Paws

Steel

Street Sports Baseball

Summer Games II

Super Cycle

Temple of Apshai Trilogy

The Arc of Yesod

Thing on a Spring

Thing Bounces Back

Trailblazer

Uchi Mata

Uridium

Who Dares Wins II

Winter Games

World Games

Zynaps

Commodore 64 Mini gelecek ay sonunda 80 Avro fiyat etiketi ile satışa sunulacak. NES, SNES, Mega Drive gibi pek çok rakibin olduğu pazarda bakalım eski efsane ne kadar başarılı olacak?