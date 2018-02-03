Commodore 64 Mini geliyor

Bir döneme damgasını vurmuş efsane kişisel bilgisayarı Commodore 64 yeniden aramıza dönüyor. Son dönemin popüler olan retro konsolları günümüze uyarlama trendine Commodore 64 de katılıyor.
Commodore 64 Mini özellikleri ve fiyatı
Commodore 64 Mini olarak satışa sunulacak olan retro konsol haliyle orijinal modelden yarı yarıya daha küçük. HDMI üzerinden harici ekranlara bağlanırken 4:3 görüntü oranı ile en iyi görüntü kalitesini sunmayı amaçlıyor.Ayrıca Bkz. "Microsoft, EA’yi satın alıyor iddiası"
İki adet USB girişi olan konsol bunları klavye ve joystick için kullanıyor. Orijinal modelden yaklaşık 35 yıl sonra piyasaya çıkan mini modelde 64 adet oyun yer alıyor. Bunlar şu şekilde sıralanıyor:
Alleycat
Anarchy
Armalyte – Competition Edition
Avenger
Battle Valley
Boulder Dash
Bounder
California Games
Chip’s Challenge
Confuzion
Cosmic Causeway
Creatures
Cyberdyne Warrior
Cybernoid: The Fighting Machine
Cybernoid II: The Revenge
Deflektor
Everyone’s a Wally
Firelord
Gribbly’s Day Out
Hawkeye
Heartland
Herobotix
Highway Encounter
Hunter’s Moon
Hysteria
IO
Impossible Mission
Impossible Mission II
Jumpman
Mega Apocalypse
Mission A.D.
Monty Mole
Monty on the Run
Nebulus
Netherworld
Nobby the Aardvark
Nodes of Yesod
Paradroid
Pitstop II
Ranarama
Robin of the Wood
Rubicon
Skate Crazy
Skool Daze
Snare
Speedball
Speedball 2 – Brutal Deluxe
Spindizzy
Star Paws
Steel
Street Sports Baseball
Summer Games II
Super Cycle
Temple of Apshai Trilogy
The Arc of Yesod
Thing on a Spring
Thing Bounces Back
Trailblazer
Uchi Mata
Uridium
Who Dares Wins II
Winter Games
World Games
Zynaps
Commodore 64 Mini gelecek ay sonunda 80 Avro fiyat etiketi ile satışa sunulacak. NES, SNES, Mega Drive gibi pek çok rakibin olduğu pazarda bakalım eski efsane ne kadar başarılı olacak?
https://wccftech.com/commodore-64-strikes-back-c64-mini-to-launch-next-month/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Gianna Sisters,
Montezuma's Revenge,
International Karate,
Zaxxon,
Ghost 'n Goblins,
Wizard Of Wor,
Krakout,
River Raid,
Choplifter,
MYTH,
Prince Of Percia,
Buggy Boy...
bunlar olsa alırdım...