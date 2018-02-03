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Commodore 64 Mini geliyor

Son dönemde ilgi gören retro konsol uyarlamalarına merak duyuyorsanız Commodore 64 sizi celbedebilir. Efsane sistem Commodore 64 Mini retro konsol olarak dönüyor.
1 yıl
4,4b
1
18
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir döneme damgasını vurmuş efsane kişisel bilgisayarı Commodore 64 yeniden aramıza dönüyor. Son dönemin popüler olan retro konsolları günümüze uyarlama trendine Commodore 64 de katılıyor.

Commodore 64 Mini özellikleri ve fiyatı

Commodore 64 Mini olarak satışa sunulacak olan retro konsol haliyle orijinal modelden yarı yarıya daha küçük. HDMI üzerinden harici ekranlara bağlanırken 4:3 görüntü oranı ile en iyi görüntü kalitesini sunmayı amaçlıyor.

Ayrıca Bkz. "Microsoft, EA’yi satın alıyor iddiası"

İki adet USB girişi olan konsol bunları klavye ve joystick için kullanıyor. Orijinal modelden yaklaşık 35 yıl sonra piyasaya çıkan mini modelde 64 adet oyun yer alıyor. Bunlar şu şekilde sıralanıyor:

Alleycat

Anarchy

Armalyte – Competition Edition

Avenger

Battle Valley

Boulder Dash

Bounder

California Games

Chip’s Challenge

Confuzion

Cosmic Causeway

Creatures

Cyberdyne Warrior

Cybernoid: The Fighting Machine

Cybernoid II: The Revenge

Deflektor

Everyone’s a Wally

Firelord

Gribbly’s Day Out

Hawkeye

Heartland

Herobotix

Highway Encounter

Hunter’s Moon

Hysteria

IO

Impossible Mission

Impossible Mission II

Jumpman

Mega Apocalypse

Mission A.D.

Monty Mole

Monty on the Run

Nebulus

Netherworld

Nobby the Aardvark

Nodes of Yesod

Paradroid

Pitstop II

Ranarama

Robin of the Wood

Rubicon

Skate Crazy

Skool Daze

Snare

Speedball

Speedball 2 – Brutal Deluxe

Spindizzy

Star Paws

Steel

Street Sports Baseball

Summer Games II

Super Cycle

Temple of Apshai Trilogy

The Arc of Yesod

Thing on a Spring

Thing Bounces Back

Trailblazer

Uchi Mata

Uridium

Who Dares Wins II

Winter Games

World Games

Zynaps

Commodore 64 Mini gelecek ay sonunda 80 Avro fiyat etiketi ile satışa sunulacak. NES, SNES, Mega Drive gibi pek çok rakibin olduğu pazarda bakalım eski efsane ne kadar başarılı olacak?

 

https://wccftech.com/commodore-64-strikes-back-c64-mini-to-launch-next-month/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
OverClocK1ng 1 yıl en beğenilen
Bu ne be. En güzel oyunlar yok.
Gianna Sisters,
Montezuma's Revenge,
International Karate,
Zaxxon,
Ghost 'n Goblins,
Wizard Of Wor,
Krakout,
River Raid,
Choplifter,
MYTH,
Prince Of Percia,
Buggy Boy...
bunlar olsa alırdım...
Bu ne be. En güzel oyunlar yok.Gianna Sisters,Montezuma's Revenge,International Karate,Zaxxon,Ghost 'n Goblins,Wizard Of Wor,Kra...
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2 Yanıt Yanıtla +8
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1ses1 1 yıl
Kaset sarmadan . Kafa ayarı yapmadan oynanmaz. Heygidi Amiga 500 üm. Xcopy oyun kopyaladığım zamanlar. Özledim Vallahi.
Yanıtla +7
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POWER64 1 yıl
Bir sürü konsolum vardı, keşke dağıtmasaydı. diyorum. Ama akıllandım, bu saatten sonra konsolları satmıyorum. Tüm Emulatörler var ama sistemle oynamak ayrı bir zevk. Rambo oynardık Commodore de. Amiga da Lotus vardı. Hey gidi hey...
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INumber1OneI 1 yıl
vay ben küçüklüğümüz oyuncağı ama artık oynanırmı bilemedim
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lunarstrain 1 yıl
Bunlar bence oyuncak, bunu alana kadar sahibinden den falan 2. el uygun c64 alınıp bu bilgisayarın gerçek deneyimi yaşanabilir.
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TheLastNinja 1 yıl
Şöyle harika müzikleri vardı bu bilgisayarın. Ne zaman çocukluğuma dönsem bir garip mutluluk ve burukluk yaşıyorum. İlk dijital müzikler, ilk grafik çizimleri, BASIC ile ilk programlama deneyimleri :(
youtube.com/...
youtube.com/...
1 Yanıt Yanıtla +2
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OverClocK1ng 1 yıl TheLastNinja
TheLastNinja
Şöyle harika müzikleri vardı bu bilgisayarın. Ne zaman çocukluğuma dönsem bir garip mutluluk ve burukluk yaşıyorum. İlk dijital müzikler, ilk grafik çizimleri, BASIC ile ilk programlama deneyimleri :(
youtube.com/...
youtube.com/...

Dinlerken yarım bırakamıyorum. Çok nostaljik. Yine de en baba müzik MYTH in:
Sadece 2 dakika 3 saniye dinle, ne kadar müthiş bir şey anlarsın...

Bu da Amiga MYTH. Dünyada üstüne oyundaki konu olarak oyun tanımam.
Ankalagan Will Return in "Dawn Of Steel"...
1 Yanıt Yanıtla +3
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gurkanse 1 yıl
hey gidi günler hey be :(
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OverClocK1ng 1 yıl en beğenilen
Bu ne be. En güzel oyunlar yok.
Gianna Sisters,
Montezuma's Revenge,
International Karate,
Zaxxon,
Ghost 'n Goblins,
Wizard Of Wor,
Krakout,
River Raid,
Choplifter,
MYTH,
Prince Of Percia,
Buggy Boy...
bunlar olsa alırdım...
2 Yanıt Yanıtla +8
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Kerim5100 1 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Bu ne be. En güzel oyunlar yok.

Gianna Sisters,
Montezuma's Revenge,
International Karate,
Zaxxon,
Ghost 'n Goblins,
Wizard Of Wor,
Krakout,
River Raid,
Choplifter,
MYTH,
Prince Of Percia,
Buggy Boy...

bunlar olsa alırdım...

En basitinden Prince of Persia Ubisoft'un olduğu için lisans ücretlerinde anlaşamamışlardır
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aycibin 1 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
Bu ne be. En güzel oyunlar yok.
Gianna Sisters,
Montezuma's Revenge,
International Karate,
Zaxxon,
Ghost 'n Goblins,
Wizard Of Wor,
Krakout,
River Raid,
Choplifter,
MYTH,
Prince Of Percia,
Buggy Boy...
bunlar olsa alırdım...

international karete
wizard of wor
river raid
buggy boy
benim de ilk aklıma gelenlerdi.bir de bunlar olmalı bizim zamanın favorilerinden
armalyte
barbarian
batman the movie
commando
emily huges soccer
microprose soccer
pitstop
robocop
stormlord
listede çok eksik var
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Guray Senova 1 yıl
Fiyatı sadece koleksiyoncuların alıcağı düzeyde. Bu fiyatın neredeyse yarısına retro pi 3 sistem alınır. Üstelik sadece Commode 64 değil 10 larca çeşitli eski konsolu oynatabilirsin. Üstelik hiçbir elektronik bilgi de gerektirmiyor. Kur oyna. Kısaca , fiyatı çok fazla, anca koleksiyoncular alır.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Fenomenon 1 yıl Guray Senova
Guray Senova
Fiyatı sadece koleksiyoncuların alıcağı düzeyde. Bu fiyatın neredeyse yarısına retro pi 3 sistem alınır. Üstelik sadece Commode 64 değil 10 larca çeşitli eski konsolu oynatabilirsin. Üstelik hiçbir elektronik bilgi de gerektirmiyor. Kur oyna. Kısaca , fiyatı çok fazla, anca koleksiyoncular alır.

Nes classic 200$'a satılıyor. Alan alıyor. Zaten amaç sadece oyun oynamak olsa pi'ye bile gerek yok... Etrafta bir sürü emulatörler var. Ben yüklemedim ama ücretsiz olanlar da iş görür herhalde.
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tobepeople 1 yıl
Android telefon ile nintendo,mame,ps1-2,psp,atari ,sega genesis vs hepsini emulatör ile oynayabiliyorken satacağını sanmam ama tabi uğraşmak istemeyip direk almak isteyen de olabilir benim de psone'ım duruyor misal hatta oyunlardan birini Türkiye'de olmadığından almak için Almanya'dan sipariş vermek zorunda kalmıştım. Ateri salonunda yıllarca oynadığım oyundu. Ancak O bile yıllar evveldi 10-15 yıl önce almıştım. Hala duruyor ancak tekrar oynamam telefondan oynuyorum hala orası ayrı çünkü ekranı ufak yani 40'inç TV'de kalite namına hiçbir şey yok. Ama telefonda kullanırken yeni çıkan oyunlara bin basar orası ayrı :)
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lterlemez 1 yıl
River Raid nasıl olmaz bu listede?
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g_boz 1 yıl lterlemez
Benimde gözüm ilk onu aradı.
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1ses1 1 yıl
Kaset sarmadan . Kafa ayarı yapmadan oynanmaz. Heygidi Amiga 500 üm. Xcopy oyun kopyaladığım zamanlar. Özledim Vallahi.
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