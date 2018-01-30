Microsoft, EA’yi satın alıyor iddiası

Oyun dünyası bugün önemli bir iddia ile çalkalanmaya başladı. Microsoft’un Xbox One platformunu canlandırmak adına ünlü oyun geliştiricisi EA’yi satın almak istediği konuşuluyor.

Pek çok alternatif var

Firmaya yakın kaynakların verdiği bilgilere göre EA planı hali hazırda masada. Eğer bu gerçekleşmezse diğer bir ünlü geliştirici Valve ve son dönemin yükselen ismi Güney Koreli PUBG Corp. gündeme gelecek.

Microsoft’un toplamda 130 milyar dolar değerinde bir nakit birikimi mevcut. EA’in piyasaya değeri ise yaklaşık 35 milyar dolar civarında. Trump hükümetinin deniz aşırı nakit birikimlerine yönelik yaptığı vergi iyileştirmesini de düşünürsek Microsoft’un mutlaka bir hamle yapması bekleniyor.

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Son dönemde Xbox One platformuna yönelik özel oyunların eksikliği eleştiri konusu olmuştu. Microsoft yapacağı hamle ile bu eksikliği gidermiş olacak. Ayrıca aylık abonelik üzerinden oyun oynamaya izin veren Xbox One Pass platformu için de elde edilecek geniş oyun kütüphanesi ateşleyici etken olacak ve çok cazip bir platform haline gelmesini sağlayacak.

Şimdilik herhangi bir cepheden resmi açıklama gelmiş değil bu bakımdan kesin bir şey söylemek mümkün değil. Kaynaklar ise en geç Şubat ayının sonlarına doğru firmanın bir açıklama yapacağını düşünüyor.