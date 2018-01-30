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Microsoft, EA’yi satın alıyor iddiası

Xbox One konsolunu güçlendirmek ve Xbox One Pass platformunu cazip hale getirmek için arayış içerisinde olan Microsoft’un EA’yi gözüne kestirdiği iddia ediliyor.
1 yıl
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Oyun dünyası bugün önemli bir iddia ile çalkalanmaya başladı. Microsoft’un Xbox One platformunu canlandırmak adına ünlü oyun geliştiricisi EA’yi satın almak istediği konuşuluyor.

Pek çok alternatif var

Firmaya yakın kaynakların verdiği bilgilere göre EA planı hali hazırda masada. Eğer bu gerçekleşmezse diğer bir ünlü geliştirici Valve ve son dönemin yükselen ismi Güney Koreli PUBG Corp. gündeme gelecek.

Microsoft’un toplamda 130 milyar dolar değerinde bir nakit birikimi mevcut. EA’in piyasaya değeri ise yaklaşık 35 milyar dolar civarında. Trump hükümetinin deniz aşırı nakit birikimlerine yönelik yaptığı vergi iyileştirmesini de düşünürsek Microsoft’un mutlaka bir hamle yapması bekleniyor.

Ayrıca Bkz. "Ortaya çıkan kontrolcü patentleri yeni PS VR kaskına işaret ediyor"

Son dönemde Xbox One platformuna yönelik özel oyunların eksikliği eleştiri konusu olmuştu. Microsoft yapacağı hamle ile bu eksikliği gidermiş olacak. Ayrıca aylık abonelik üzerinden oyun oynamaya izin veren Xbox One Pass platformu için de elde edilecek geniş oyun kütüphanesi ateşleyici etken olacak ve çok cazip bir platform haline gelmesini sağlayacak.

Şimdilik herhangi bir cepheden resmi açıklama gelmiş değil bu bakımdan kesin bir şey söylemek mümkün değil. Kaynaklar ise en geç Şubat ayının sonlarına doğru firmanın bir açıklama yapacağını düşünüyor.

 

http://www.guru3d.com/news-story/rumor-has-it-microsoft-make-takeover-ea.html Yorum Yaz
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Blasterreal 1 yıl en beğenilen
Olm gene Microsoft bir firmayı batırmaya hazırlanıyo laaa..
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GetSomeRest 1 yıl
Fiyat politikası açısından ea mı daha kötü yoksa Microsoft mu karar veremedim al birini vur ötekine. Değişen bir şey olmaz. Steam den uzak dursunda gerisi önemli değil.
Fiyat politikası açısından ea mı daha kötü yoksa Microsoft mu karar veremedim al birini vur ötekine. Değişen bir şey olmaz. Steam den uzak dursunda gerisi öneml...
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Kraaz 1 yıl

Microsoft aldığı firmaları batırmakla meşhur. EA da oyun piyasasında en açgözlü şirket olmakla meşhur.
Nice güzel oyunu, sırf para hırsından piyasaya yarım yamalak erken sürdürüp, sonra da iş yapmadı diye, hem oyunu iptal edip, hem oyunu yapan ekipleri dağıtmıştır.
Ben Microsoft EA yı alsın isterim. Alsın EA yı batırsın. Ondan sonra zaten bir daha gaming piyasasına girmez. Hem EA dan kurtuluruz, hem Microsofttan.
.
Microsoft aldığı firmaları batırmakla meşhur. EA da oyun piyasasında en açgözlü şirket olmakla meşhur.Nice güzel oyunu, sırf para hırsından piyasaya y...
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INumber1OneI 1 yıl
böyle birşey olabilir mi ya
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DH Misafiri 1 yıl
Böyle birşey olursa düşük satışlar yüzünden EA batar. Valve de batar pc biter. Sony ve Activision Blizzard gücüne güç katar tekel olur...
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DH Misafiri 1 yıl
Boşuna Hayal Kurmayın. Titanfall xbox'a özel çıkmıştı ama satışlarda perişan olup diğer oyunlardan Tokat yemişti. Sonra Titanfall 2 kuzu kuzu PS4'e gelmişti.... EA Sony olmadan ayakta duramaz!
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ozi_41 1 yıl
Biri demiş steam satin alacak . Steam alinirsa yok sony batarda idisi didisi
Mantikli olun yahu adamlar var olmayan steam i kurmayacaklar .
Zaten suan var olan milyonlarca kullanicisi olan platformu satin alacaklar .
Hali hazirda steam var oldugu halde sony de bir etkilenme durumu varmi
yok
A kisisiden b ye gecse ne degisecek hatta mikisoft o platformuda batirir gibime geliyor alirsa .
Sony elindeki santa monica naughty dog vb yapimcilari oldugu surece konsol pazarinda dimdik ayakta durur.
Ea satin alinirsa tek degisecek şey xbox in satis rakami artar . Yahu adamlar ea oyunlarini ea access ile neredeyse bedavaya verdikleri halde ps tarafinda oyunlari daha cok satiliyor :) .Sadece fifa bf oynayan oyuncular bir tek xbox alir . Ama bu oyunlarin yaninda adam gibiex oyun oynamak isteyen ps ide mecburen alir .
Bu nesile bakiyorum Ea in fifa bf disinda cikartipta iyi oyun oynadim diyebilecegim bir dragon age var. Adamlar dead space gibi bir oyunu yapan studio yu bile kapattilar . Ea den bir cacik olmaz bu gidisle
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Maxwell1 1 yıl
FIFA exclusive olsa tek başına konuyu kapatır genel olarak lakin "EA" de extreme değerli daha birçok yapım var buna ek olarak , PC tarafına çıkmaya devam etmesi muhtemel.
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Project Scorpio 1 yıl
Sony yi satın alıp kapatsınlar xbox tekel olsun en hayırlısı bu olur.
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_Pulse_ 1 yıl
aha iki paragöz firma, birbirini ham yapmaya çalışıyor.
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zotacing 1 yıl
İyi hamle olabilir EA belki düzelir.
Fifa 2002 ve NFS UG2'den sonra EA resmen kendini rezil edip çocuk avuttu. İşi paraya döktüler.
Ama Microsoft elini attığı yeri kurutuyor, Nokia'yı da batırdılar Lumia ayağına, EA'da da aynısını yapabilirler.
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gxhero 1 yıl
Mikemmel ikili, inteli de ekle üçü bir arada...
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shadowtr 1 yıl
EA'yı alırsa ve Fifa PSe çıkmazsa işler değişir aga...
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