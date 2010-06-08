Computex 2010: MSI, Radeon HD 5870 Lightning'e 2GB bellek seçeneği de ekledi

Anavatanı Tayvan’da düzenlenen Computex 2010 fuarında, GeForce GTX 465, GTX470 ve GTX 480 modellerinin özel tasarımlı yeni versiyonlarını sergileyen MSI, ATi tarafında da çeşitli yenilikler sundu. Firma tarafından fuar boyunca katılımcıların beğenisine sunulan en güçlü ATi çözümü, bir süredir piyasada olan Radeon HD 5870 Lightning modelinin bellek kapasitesi arttırılmış yeni versiyon oldu.

Şimdiye kadar hazırlanan en gelimiş özel tasarımlı ATi Radeon HD 5870 çözümlerinden biri olan Lightning modelinde MSI, GPU haricindeki hemen her detayı özelleştirerek ortaya farklı bir model çıkarmak istediğini sık sık dile getirmekte. Military Class konsepti çerçevesinde yüksek kaliteli komponentlerle donatılan ve yeni bir baskılı devre tasarımına sahip olan Lightning’in Sıvı Azot yani LN2 kullanılarak yapılan bazı çalışmalarda çeşitli rekorlara imza attığını belirten MSI, kartın yüksek çözünürlükteki oyun performansını geliştirmek ve Eyefinity deneyimini bir adım ileri taşımak için bellek kapasitesini 1GB’dan 2GB’a çıkartığını açıkladı.

Komponent kalitesi açısından piyasada bir örneğinin daha olmadığını belirten MSI, Radeon HD 5870 Lightning’in, hava, su ya da LN2 fark etmeksizin tüm soğutma sistemlerinde en yüksek hız aşırtma başarımını sunacak şekilde tasarlandığını da özellikle belirtiyor. Artan bellek kapasitesinin dışında diğer özellikleriyle mevcut model ile oldukça benzer olan yeni versiyon, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1600x paralel işlem birimine ve çoklu ekran kartı kurulumları için ATi Crossfire X desteğine sahip.

Asus’un 2GB GDDR5 bellekli Radeon HD 5870 Matrix modeline rakip olacağı belirtilen 2GB GDDR5 bellekli Radeon HD 5870 Lİghtning’in tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.