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Computex 2012 : AMD, Trinity APU'lu ilk Windows tabletini gösterdi

6 yıl
3,6b
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16
Donanım
Ekrem71
Haber Editörü
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Ağırlıklı olarak Windows 8 ve Ivy Bridge yüklü ürünleri gördüğümüz Computex 2012 fuarında, AMD'nin Trinity APU'lu ürünleri ile tanışma imkanı olmadı. Fuarda boy gösteren az sayıda Trinity APU'lu ürünlerden birisi de Windows 8 tablet konseptiydi. 

İsmi bilinmeyen konsept tablette A6 serisi Trinity APU'suna yer verilmiş. Grafik bakımından iddialı olmayı isteyen tablette HD 7500 grafik birimi bulunuyor.

11.6 inç ekranda 1366 x 768 piksellik çözünürlük sunuluyor. Editörlerin incelemelerinde tabletin oldukça akıcı çalıştığı ancak arka kaplamanın ve ekranın fazla parmak izi barındırdığı görülmüş. Kasa ise 20mm kalınlığa sahip.

Konsept bir de klavye dockuna sahip bulunuyor. Ana gövdeye ek olarak klavye dockunda da pek çok genişleme yuvasına yer verilmiş.

AMD tarafından konsept ile ilgili herhangi bir detaya yer verilmemiş. Ancak Windows 8 işletim sisteminin çıkışı yaklaştığında detaylar kesinleşecektir.
Computex 2012 : AMD, Trinity APU'lu ilk Windows tabletini gösterdi
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http://www.engadget.com/2012/06/06/amd-shows-off-its-first-windows-8-concept-tablet-at-computex-201/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Pardus Linux 6 yıl en beğenilen
Bugün Qualcomm tarafından kullanılan Adreno serisi GPU'lar zaten ATİ(AMD)'den çıkmadır daha sonra Qualcomm'a satılmıştır. Adreno bu gün bakıldığında güçlü bir mobil GPU serisi ve Nvidia'nın Tegra işlemcilerinde sunulan ULP GPU'lardan daha iyi olduğu söylenebilir ki yıl sonunda çıkacak Adreno 3xx serisi ile bu fark daha da açılacaktır. Kısaca AMD çokta yabancı sayılmaz mobil GPU işine yani ben bu GPU'larında başarılı olacağından eminim AMD her zaman gönüllerde...
Bugün Qualcomm tarafından kullanılan Adreno serisi GPU'lar zaten ATİ(AMD)'den çıkmadır daha sonra Qualcomm'a satılmıştır. Adreno bu gün bakıldığında güçlü bir m...
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aceleciburak 6 yıl
17 Watt TDP işlemci kullanıldığından söz ediliyor yabancı kaynaklarda şuan için bilinen Trinity düşük güç tüketimli AMD A6-Series A6-4455M mevcut içerisinde Radeon HD 7500G grafik birimi barındırıyor çekirdek hızı gpunun 327 Mhz turbo ile 424 Mhz e çıkıyor 256 shader ünitesi mevcut işlemci tarafında ise 2.1 Ghz Turbo ile 2.6 Ghz hıza sahip.
konumlandırıldı segmentte özellikle grafik performansıyla göz dolduracağı kesin...
17 Watt TDP işlemci kullanıldığından söz ediliyor yabancı kaynaklarda şuan için bilinen Trinity düşük güç tüketimli AMD A6-Series A6-4455M mevcut içerisinde Rad...
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Barbaroscakir 6 yıl
AMD ilk defa ileri görüşlü adam akıllı yatırım yaptı.
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zinkut999999 6 yıl
Mesela canının sıkıldığı bir anda yada ormanda vs league of legends gibi yüksek donanım istemeyen oyunları rahatça oynatabilir. Çok iyi çok kompakt.
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xrummer 6 yıl
Vay be Windows 8'li Tabletler çok güzel olacak çoook. :)
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demo11 6 yıl
AMD yi android dede görmek istiyoruz!:)
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sertacarslan 6 yıl
2 cm kasa çok kalın...
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lazloo 6 yıl
WP tabletleri bende merak ediyorum.
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BurayaNeYazıyoruz 6 yıl
ekranın ve arka kapağın parmak izi tutmasının işlemciyle ne alakası var? yoksa intel işlemciler ekranı da mı temizliyorda '' işlemci '' haberinde ekranın parmak izi tutmasının eksikliği belirtilmiş, ilginç
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FRoGKaTa 6 yıl
Mükemmel ya ağzım sulandı resmen. Mesela canının sıkıldığı bir anda yada ormanda vs league of legends gibi yüksek donanım istemeyen oyunları rahatça oynatabilir. Çok iyi çok kompakt.
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SEO-Uzmanı 6 yıl
taşınabilir anlamıyla kullanım süresi ve performansı iyi gibi
ama GPU işlemcisi ulaşabileceği performansın yarı hızında çalışması çok kötü !
keşke bu tarz donanımlar masa-üzerinde adaptörle çalışırken
maksimum performansa kadar çıkabilmesi için
voltaja göre otomatik kendini ayarlayan bir bios sistemi geliştirseler
işte o zaman tek kelime ile süper olur. fakat anlaşılan o ki şu an için bu bahsettiğim teknolojiyi
bir sonraki adım olarak 2. gizli plan olarak saklıyorlar.
neyse ilk nesil saf ve gelecek öngörüsü olmayan kullanıcıları kobay olarak bunu alsın ve kullansınlar
biz 2. nesil dediğimiz gibi çıkacak olandan alırız nasıl olsa :D
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xuzhixu2003 6 yıl
konumlandırıldı segmentte özellikle grafik performansıyla göz dolduracağı kesin...
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DH Misafiri 6 yıl
Babanın Babalar Günü bir suprice verin.
Bu çok fonksiyonlu gadget nasıl serin, 8GB bellek yerleşik olan, bir saat, bir kamera, aynı zamanda gizli bir dijital video kaydedici değildir!
Baban çok beğendim düşünüyorum!
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Pardus Linux 6 yıl en beğenilen
Bugün Qualcomm tarafından kullanılan Adreno serisi GPU'lar zaten ATİ(AMD)'den çıkmadır daha sonra Qualcomm'a satılmıştır. Adreno bu gün bakıldığında güçlü bir mobil GPU serisi ve Nvidia'nın Tegra işlemcilerinde sunulan ULP GPU'lardan daha iyi olduğu söylenebilir ki yıl sonunda çıkacak Adreno 3xx serisi ile bu fark daha da açılacaktır. Kısaca AMD çokta yabancı sayılmaz mobil GPU işine yani ben bu GPU'larında başarılı olacağından eminim AMD her zaman gönüllerde...
Yanıtla +6
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Barbaroscakir 6 yıl
AMD ilk defa ileri görüşlü adam akıllı yatırım yaptı.
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