Computex 2012 : AMD, Trinity APU'lu ilk Windows tabletini gösterdi

Ağırlıklı olarak Windows 8 ve Ivy Bridge yüklü ürünleri gördüğümüz Computex 2012 fuarında, AMD'nin Trinity APU'lu ürünleri ile tanışma imkanı olmadı. Fuarda boy gösteren az sayıda Trinity APU'lu ürünlerden birisi de Windows 8 tablet konseptiydi.





İsmi bilinmeyen konsept tablette A6 serisi Trinity APU'suna yer verilmiş. Grafik bakımından iddialı olmayı isteyen tablette HD 7500 grafik birimi bulunuyor.





11.6 inç ekranda 1366 x 768 piksellik çözünürlük sunuluyor. Editörlerin incelemelerinde tabletin oldukça akıcı çalıştığı ancak arka kaplamanın ve ekranın fazla parmak izi barındırdığı görülmüş. Kasa ise 20mm kalınlığa sahip.





Konsept bir de klavye dockuna sahip bulunuyor. Ana gövdeye ek olarak klavye dockunda da pek çok genişleme yuvasına yer verilmiş.





AMD tarafından konsept ile ilgili herhangi bir detaya yer verilmemiş. Ancak Windows 8 işletim sisteminin çıkışı yaklaştığında detaylar kesinleşecektir.









http://www.engadget.com/2012/06/06/amd-shows-off-its-first-windows-8-concept-tablet-at-computex-201/