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Computex 2012 : ASUS'tan çift işletim sistemli hepsi bir arada bilgisayar

6 yıl
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Donanım
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni Transformer serisiyle Windows 8 dünyasına hızlı bir giriş yapan ASUS, seriye bir de hepsi birarada bilgisayar modeli ekledi. Konsept açısından model seri için bir ilk oluşturuyor.

18. 4 inçlik modelde Windows 8 ve Android 4.0 işletim sistemi birarada çalışıyor. Firmanın bir süre önce yayınladığı videolardan birisi de bu modele işaret ediyordu. Model Transformer AiO şeklinde isimlendirilmiş.

LED aydınlatmalı model standart olarak Windows 8 işletim sistemi ile başlıyor. Tek bir tuş ile sistem içerisinden Android sürümüne geçmek mümkün.

Modelin diğer bir ilginç yanı da alttaki kaideden ayrıldığında kablosuz monitör olarak işlev görmesi. Henüz özellikleri bilinmese de donanımın kaide içerisinde konumlandığı tahmin ediliyor. 

http://androidcommunity.com/asus-transformer-aio-windows-8-and-android-dual-boot-tablet-hands-on-20120604/ Yorum Yaz
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kurunc 6 yıl
Tuhaaf çok tuhaaaf
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wustti 6 yıl
ekran ayrılıp tablet olabiliyorsa başarılı ama eğer öyle değilse zaten kasa arkasında görünüyor. normal bi kasa toplayıp monitörün arkasına koyarsan aynı yeri kaplar heralde :)
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MattPegasus 6 yıl
İlginç ve kullanışlı bir şey bence.
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orhankara95 6 yıl
Şimdi biraz daha baktımda. Arka taraftan ayırınca tablet pc ye dönüşecekmiş. İnanılmaz derecede kullanışlı olabilir.
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BuYaZ 6 yıl
Böyle deeğişik ürünler piyasaya tutunabilir
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TrMhMt 6 yıl
Hepsi bir arada pc'lere hasta oluyorum ama grafik kartlari cok zayif kaliyor. Bunlarin grafiksel olarak bir masa ustu ile yarisir seviyeye getirseler cok harika olur.
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kasim33 6 yıl
monitör kablosuz oluyor o zaman şarjlıdır büyük ihtimalle ve ileride içerisindeki bataryalar özelliğini kaybedebilir uzun vadeli bir cihaz değil sanırım
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orhankara95 6 yıl
Fiyat ve performansı görmeden yorum yapmamak lazım.
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oledudi 6 yıl
Değişik
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Mobile Prof. 6 yıl
Yenilikçi bir tasarım.
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