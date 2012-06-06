Computex 2012 : ASUS'tan çift işletim sistemli hepsi bir arada bilgisayar

Yeni Transformer serisiyle Windows 8 dünyasına hızlı bir giriş yapan ASUS, seriye bir de hepsi birarada bilgisayar modeli ekledi. Konsept açısından model seri için bir ilk oluşturuyor.





18. 4 inçlik modelde Windows 8 ve Android 4.0 işletim sistemi birarada çalışıyor. Firmanın bir süre önce yayınladığı videolardan birisi de bu modele işaret ediyordu. Model Transformer AiO şeklinde isimlendirilmiş.





LED aydınlatmalı model standart olarak Windows 8 işletim sistemi ile başlıyor. Tek bir tuş ile sistem içerisinden Android sürümüne geçmek mümkün.





Modelin diğer bir ilginç yanı da alttaki kaideden ayrıldığında kablosuz monitör olarak işlev görmesi. Henüz özellikleri bilinmese de donanımın kaide içerisinde konumlandığı tahmin ediliyor.