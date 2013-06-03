Computex 2013 : Asus'dan Full HD ekranlı Fonepad Note FHD 6 akıllı telefon





Akıllı telefon pazarındaki iddiasını artırmaya oldukça kararlı olan Intel, Asus'un yeni Phablet modeli olan Fonepad Note FHD 6'da kendisine yer buldu.





Asus'un FonePad adlı telefon özellikli tablet modelinin farklı bir devamı olan model, Galaxy Note 3 ile doğrudan rekabete girecek. Modelde 6 inçlik Full HD ekran yer alıyor. Super IPS Plus panel ile parlaklık 450 nit değerne çıkıyor.





Modelde işlemci tarafında Clover Trail+ tabanlı Atom Z2560 tercihi yapılmış. 32nm fabrikasyon sürecine sahip olan çift çekirdekli işlemci 1.6GHz saat hızında çalışıyor ve beraberinde PowerVR SGX 544 MP2 grafik birimi sunuyor.





2GB RAM, 8MP çözünürlükte arka kamera, ön tarafta çift stereo hoparlör, stylus desteği, 42Mbit/s'e kadar 3G bağlantısı şeklinde diğer özelliklerini saymak mümkün.





Modelin fiyatı ve çıkış tarihi henüz netleşmedi.













http://www.phonearena.com/news/Asus-Fonepad-Note-FHD-6-throws-its-hat-in-the-big-screen-ring-does-stylus-fencing-with-an-Intel-CPU_id43623