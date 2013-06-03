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Computex 2013 : Asus'dan Full HD ekranlı Fonepad Note FHD 6 akıllı telefon

5 yıl
714
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11
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Computex 2013 : Asus'dan Full HD ekranlı Fonepad Note FHD 6 akıllı telefon

Akıllı telefon pazarındaki iddiasını artırmaya oldukça kararlı olan Intel, Asus'un yeni Phablet modeli olan Fonepad Note FHD 6'da kendisine yer buldu.

Asus'un FonePad adlı telefon özellikli tablet modelinin farklı bir devamı olan model, Galaxy Note 3 ile doğrudan rekabete girecek. Modelde 6 inçlik Full HD ekran yer alıyor. Super IPS Plus panel ile parlaklık 450 nit değerne çıkıyor.

Modelde işlemci tarafında Clover Trail+ tabanlı Atom Z2560 tercihi yapılmış. 32nm fabrikasyon sürecine sahip olan çift çekirdekli işlemci 1.6GHz saat hızında çalışıyor ve beraberinde PowerVR SGX 544 MP2 grafik birimi sunuyor.

2GB RAM, 8MP çözünürlükte arka kamera, ön tarafta çift stereo hoparlör, stylus desteği, 42Mbit/s'e kadar 3G bağlantısı şeklinde diğer özelliklerini saymak mümkün. 

Modelin fiyatı ve çıkış tarihi henüz netleşmedi.




http://www.phonearena.com/news/Asus-Fonepad-Note-FHD-6-throws-its-hat-in-the-big-screen-ring-does-stylus-fencing-with-an-Intel-CPU_id43623 Yorum Yaz
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Xagdas 5 yıl en beğenilen
Utanmadan çekinmeden hepsini kullanmışlar.
Phone + Pad + Note + HD...
Geriye bir tek Ultra(book) ve Tab sıfatları kalmış.
Nerden ne fayda buluruz diye hepsine saldırmışlar.
Utanmadan çekinmeden hepsini kullanmışlar.Phone + Pad + Note + HD...Geriye bir tek Ultra(book) ve Tab sıfatları kalmış.Nerden ne fayda buluruz diye...
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HighonFire 5 yıl
Full hd için 544MP2 baya düşük kalmış
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tkdy5434 5 yıl
asus fone pad 7 inç ülkemizde 700 tl bu kaç tl olurki 700-1000 arsında yıkar ortalığı
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repocket 5 yıl
Fonepad note Hindistanda 235$ dan satışta, Türkiye'de ne olacak hiç ses yok
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ObjektifPoint.Net 5 yıl
İntel mobil tarafta iş görürmü bilmem ama ilk örnekler can yakacak gibi yazılım ile durum toparlanabilir ama kullandıkları işletim sistemi(android) donanıma aşık bir sistem. Bence olmamış o grafik birimi.
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Killerboy33 5 yıl
Güzel cihaza benziyor. Ama Padfone İnfinity diyorum :)
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ycanatilgan 5 yıl
Isim ancak bu kadar çakma olabilir
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TeufeL-07 5 yıl
3000 tl den sürer şimdi piyasaya.
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umtkrhn 5 yıl
olmamış
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HighonFire 5 yıl
Full hd için 544MP2 baya düşük kalmış
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Xagdas 5 yıl en beğenilen
Utanmadan çekinmeden hepsini kullanmışlar.
Phone + Pad + Note + HD...
Geriye bir tek Ultra(book) ve Tab sıfatları kalmış.
Nerden ne fayda buluruz diye hepsine saldırmışlar.
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seyyah666 5 yıl
Asus ise yine Türkiyeye çok geç gelir belki gelmez gelse bile o günün fiyatıyla çok yüksek olur asusun pazarlama stratejisi böyle oldukça Türkiyede çok satılmaz yine samsungun note serisi çok satılır
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