Computex 2014: Asus, 32-inçlik kavisli WQHD monitörünü görücüye çıkarttı

Tayvan'da devam eden Computex 2014 fuarının önemli isimlerinden Asus, kavisli yapısıyla dikkat çeken prototip monitörünü görücüye çıkarttı.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi şimdilik prototip olarak sergilenen monitör, benzerlerinden kavisli yapısıyla ayrılıyor ve böylece kullanıcıları çevreleyen bir görsel deneyim sunabiliyor. Şimdilik öğrenildiği kadarıyla 32-inçlik panelinde 2560 x 1440 piksel çözünürlük sunan ürün, ayrıca 16:9 en boy oranı ve 250cd/m2 parlaklık gibi diğer detaylarla geliyor. Bağlantı noktasında ise DisplayPort ile hazırlanan model, yakından görme şansı elde edenlere göre oldukça keskin ve parlak bir görüntü ortaya koyarak, metal çerçevesi ve ayak bölümüyle de konumlandırıldığı ortamlara şık bir çizgi getiriyor.

Asus'un kısa süre içerisinde satışa sunması beklenen monitörün resmi satış fiyatı şimdilik bilinmiyor. Firmanın yine Computex 2014 fuarı kapsamında tanıttığı 32-inç boyutta 4K/UHD çözünürlük sunan ProArt PA328Q monitörünün ayrıntılarına ise buradan ulaşabilirsiniz.





http://www.cnet.com/news/worlds-largest-32-inch-curved-monitor-shown-off-by-asus/