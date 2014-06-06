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Computex 2014: Asus, 32-inçlik kavisli WQHD monitörünü görücüye çıkarttı

4 yıl
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Monitör
Can Tunçer
Haber Editörü
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Computex 2014: Asus, 32-inçlik kavisli WQHD monitörünü görücüye çıkarttı
Tayvan'da devam eden Computex 2014 fuarının önemli isimlerinden Asus, kavisli yapısıyla dikkat çeken prototip monitörünü görücüye çıkarttı.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi şimdilik prototip olarak sergilenen monitör, benzerlerinden kavisli yapısıyla ayrılıyor ve böylece kullanıcıları çevreleyen bir görsel deneyim sunabiliyor. Şimdilik öğrenildiği kadarıyla 32-inçlik panelinde 2560 x 1440 piksel çözünürlük sunan ürün, ayrıca 16:9 en boy oranı ve 250cd/m2 parlaklık gibi diğer detaylarla geliyor. Bağlantı noktasında ise DisplayPort ile hazırlanan model, yakından görme şansı elde edenlere göre oldukça keskin ve parlak bir görüntü ortaya koyarak, metal çerçevesi ve ayak bölümüyle de konumlandırıldığı ortamlara şık bir çizgi getiriyor.
Asus'un kısa süre içerisinde satışa sunması beklenen monitörün resmi satış fiyatı şimdilik bilinmiyor. Firmanın yine Computex 2014 fuarı kapsamında tanıttığı 32-inç boyutta 4K/UHD çözünürlük sunan ProArt PA328Q monitörünün ayrıntılarına ise buradan ulaşabilirsiniz.
 
Computex 2014: Asus, 32-inçlik kavisli WQHD monitörünü görücüye çıkarttı


http://www.cnet.com/news/worlds-largest-32-inch-curved-monitor-shown-off-by-asus/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
stradivardi 4 yıl
Standart asus monitörleri oldum olası sevmedim Renk konusunda bi problemleri var sanki Bir çok monitörünü gördüm ama hep benzer problem vardı Ips monitörlerinden bahsetmiyorum Onlar aynı katagorideler Kavis tek kişilik kullanımlar için iyi olsada Yine de böyle bir riske giripte almazdım Ne tv ne monitörü Oyuncu olmadığımdan 4k monitörlerin yaygınlaşmasından gayet memnunum Fiyatları iyiden iyiye düşsünde alalım
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serafon 4 yıl
Şu 4k monitörler çift ekran derdinden kurtarabilr, böyle kullanmayı kolaylaştıracak 1-2 kolaylık da yaparlarsa çok süper olur. 2 tane 22 inch FHD monitör yerine, 1 tane 27, 29 veya 32 inch QHD monitör daha pratik olur.
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BLACK PRINCE 4 yıl
Asus'un en güzel yanı tasarımda yenilik ve farklılığa sürekli açık olması...
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orhanyıldız 4 yıl
Ayak çok tipsiz harbiden
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The Times 4 yıl
Ayaklık çok kötü duruyor.
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mehmedaltair 4 yıl
21:9 monitörleri bir kere görüp tadını alınca şu bile ilgimi çekemedi
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superminator 4 yıl
Şu Asus televizyon da çıkarsa ya..
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