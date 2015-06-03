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Computex 2015 : Intel 10 yeni Broadwell tabanlı işlemcisini duyurdu

3 yıl
4,5b
1
44
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Computex 2015 : Intel 10 yeni Broadwell tabanlı işlemcisini duyurdu
Geçen yıl 14nm üretim sürecindeki Broadwell mimarisine küçük bir giriş yapan Intel, daha çok taşınabilir ve düşük güç tüketen cihazlara yönelik modeller tanıtmıştı. Firmanın asıl performans canavarı işlemcileri ise Computex 2015 fuarında görücüye çıktı. 

Fuarda firma 10 adet masaüstü işlemci ile 5 adet Xeon sunucu işlemcisine resmiyet kazandırdı. Masaüstü işlemcileri de kendi içerisinde dizüstü cihazlarına yönelik olarak 5 modele sahip.

Masaüstü işlemciler i5-5575R, i5-5675R, i5-5675C, i7-5775R ve i7-5775C şeklinde sıralanıyor. 4 çekirdekli olan işlemciler 65W ısıl tasarım gücüne sahip. i5 seçenekleri 4MB Seviye 3 önbellek, i7 seçenekleri ise 6MB Seviye 3 önbellek bulunduracak. Serinin tümünde Iris Pro 6200 grafik birimi kullanılmış. Fiyatlar ise 244$-366$ arasında değişiyor. 

Taşınabilir tarafta ise i5-5350H, i7-5700HQ, i7-5750HQ, i7-5850HQ ve i7-5950HQ modelleri yer alıyor. Seride i5 seçeneği çift çekirdekli, i7 seçeneği ise 4 çekirdekli olarak belirlenmiş. Masaüstünde olduğu gibi grafik birimi olarak yine Iris Pro 6200 tercih ediliyor. Sadece Core  i7-5700HQ modelinde Intel HD 5600 grafik birimi mevcut. 

Tüm modellerin 47W ısıl tasarım gücüne sahip olduğu seri i5 için 4MB, i7 için 6MB Seviye 3 önbellek değeri belirlemiş. Fiyatlar ise 289$-623$ arasında değişiyor. 

Sunucu işlemcileri kısmında Xeon ailesi önemli yenilikler kazanmış görünüyor. Bunlardan en önemlisi grafik tarafının Iris Pro 6300 ile desteklenmesi. Böylece önceki nesle göre 3D grafiklerde 1.8 kat, video işlemede ise 1.4 kat performans artışı sağlanmış.

Xeon serisinde E3-1258L v4, E3-1278L v4, E3-1265L v4, E3-1285L v4 ve E3-1285 v4 modelleri bulunuyor. Modellerin Seviye 3 önbellekleri 6MB olurken, ısıl tasarım değerleri de 35W-95W arasında değişiyor. 

Intel, masaüstü işlemcileri için 30-60 gün arasında sevkiyat süresi belirlemiş. Yani en erken gelecek ay ilk ürünleri görebileceğiz. Xeon işlemciler için ise kesin bir sevkiyat süresi mevcut değil. 
 
Computex 2015 : Intel 10 yeni Broadwell tabanlı işlemcisini duyurdu

http://www.tomshardware.com/news/intel-reveals-broadwell-cpus-computex,29249.html Yorum Yaz
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ardabeyim 3 yıl en beğenilen
5750HQ ile 5850HQ arasında nasıl bir fark var da böyle bi isimlendirme yapabilmişler merak ettim derken 200 mhz daha hızlıymış 5850. E fiyatı aynı TDP değeri de aynı neden farklı bi isimle 200 mhz faz neyse ya adamlar milyar dolarlık şirket benden iyi bilcek değiller heralde vardır bi bildikleri...
5750HQ ile 5850HQ arasında nasıl bir fark var da böyle bi isimlendirme yapabilmişler merak ettim derken 200 mhz daha hızlıymış 5850. E fiyatı aynı TDP değeri d...
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hayrikoc61 3 yıl
Intel geçenlerde yine amdyi tokatlıyor
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banny333 3 yıl
Benim bildiğim kadarı ile en fazla sade halinde 4 ile 4.50GHz arasinda hiz olabiliyor bu isin baslangicindaki kodlar mimari vs vs daha fazlasina izin vermiyor ve bu nedenle daha iyi isinmayan bu hizlarda daha uzun sure dayanabilecek islemci uretmeye yoneldiler. 4GHz sinir ise heralde yeni hizli bir mimari cok zor olsa gerek ugrasmiyorlar.
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arycanda66 3 yıl
Bu intel yakında her 3 ayda bir yeni nesil işlemci çıkartırsa hiç şaşmam.
Zırt Pırt soket / chipset değiştirilmez ki arkadaş.
1150 pinden sonra 1151 pin de neymiş.... 1152 , 1153, diye gider bu....



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Guest-4A2756470 3 yıl
5820k, 5960x işlemciler ile bir akrabaliklari var mi bunlarin? Ve x99 platformuna da bir sey getiriyor mu?
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Teknopat76 3 yıl
harun50
Sir Wilde Core i3 neyse de, kaç kişi i5 alıp, harici ekran kartı kullanmıyor ki? Mantığını hiç anlamıyorum. Gidip 800-900 tl verecek olan, gider ekran kartı da alır. Önceden piyasa da az da olsa, iGpu olmayan Sandy Bridge (2550k) işlemciler vardı, artık o da yok. AMD Zen de APU olacak.
intel harici gpuyla dahili gpuyu bir arada kullanmaya olanak verse sorun çözülür

DirectX 12 ile dahili ile harici grafik kartları oyun destek verirse aynı anda kullanılabilicek.
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St Batuhan 3 yıl
Çok çok kötü, beklenen işlemciler hala yok, performans amaçlı üretilen, dahili grafik birimi barındırmayıp çarpan kilidi açık olan tarzda bir şeyler sunulması lazım artık. Onlar anlaşılan gelemeden Skylake jenerasyonunu sunmaya başlayacak Intel. Fiyatlar ise maalesef ciddi manada uçuk. Hem kasayı doldurma hem de yatırımların karşılığını fazlasıyla alma derdinde yine. 14nm fabrikasyona geçmiş olması ne kadar iyi olsa da masaüstü tarafındaki şu sunduğu işlemcilerin 65w olması yine de yeterli değil. Belki grafik birimi nedeniyle ama o zaman grafik birimsiz olanlar nerede arkadaş?!
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okty_bcer 3 yıl
İntelin iris pro 6200 ile beraber HQ güzel olmuş ama pahalı olmuş.
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TheRECRUIT 3 yıl
Yeter be usandırdılar yemin ediyorum arkadaş İŞLEMCİ PERFORMANSI YÜKSEK olan bir işlemci bekliyorum 3 senedir, entegre gpu nu napayım? zaten bir işlemciye 350 dolar veriyorsam adam akıllı bir ekran kartı da alırım herhalde değil mi? 3 senedir doğru düzgün bir işlemci çıksada yeni sistem toplasam diye bekliyorum... bu işlemciyide pas geçiyoruz bu gidişle ben sistem toplayamayacağım.
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umut_baris 3 yıl TheRECRUIT
TheRECRUIT

Yeter be usandırdılar yemin ediyorum arkadaş İŞLEMCİ PERFORMANSI YÜKSEK olan bir işlemci bekliyorum 3 senedir, entegre gpu nu napayım? zaten bir işlemciye 350 dolar veriyorsam adam akıllı bir ekran kartı da alırım herhalde değil mi? 3 senedir doğru düzgün bir işlemci çıksada yeni sistem toplasam diye bekliyorum... bu işlemciyide pas geçiyoruz bu gidişle ben sistem toplayamayacağım.

Artık farklar böyle bir tık bir tık şeklinde ilerliyor. TDP yi düşürelim, dahili gpu yu artıralım falan.

Sonuna gelindi çünkü.


Doyum noktasındayız.
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BirkanBilen 3 yıl
Bu arada masaüstü pazarının daraldığını ve dahada daralacağını anlayan INTEL Laptop işlemcilere fena fiyat giydirmiş.
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Das Boot 3 yıl
2. 3. ve 4. nesil hali hazırda işlemci kullanan kimsenin broadwell e geçiş yapacağını düşünmüyorum. Herkes Syklake ile komple sistemi yeniler
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BirkanBilen 3 yıl
i7-5850HQ'i kullanan ilk LAPTOP grubu bu işin kaymagını yer.USB 3.1 kullanımıda yaygınlaşacağına göre hem oyun hem video işlemede çok sağlam laptoplar bekliyorum.Tabi MSI ve ASUS'dan.
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Teknopat76 3 yıl
mementopolis
oyun icin hangisis daha ideal bana onu söyleyin :D gereksiz özelikleri sizin olsu8n :D

Oyun için çok 4 çekirdekli olması iyidir.
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Sir Wilde 3 yıl
Broadwell LGA işlemciler, soket 1150 kullanıyor. Skylake 1151 soket kullanacak. İşlemci performansında büyük bir gelişme yok, Devil's Canyon işlemciler bazı testlerde (Düşük TDP ile gelen saat hızı farkından olsa gerek) hala önde.

İşlemci performansından ziyade ilgimi çeken, Broadwell işlemcilerdeki Iris Pro 6200 entegre gpunun, test sonuçlarına bakılırsa, GTX 750'ye yakın bir performansı olması. En güçlü AMD APU(7850K/70K)'da bulunan iGpu(R7 250)'ya neredeyse %50 fark atmış. AMD adına üzüldüm, işlemci performansında olmasa da, entegre grafik işinde Intel'den ilerideydi. Intel Iris Pro ile entenge GPU konusunda büyük çıkış yaptı. AMD'nin Zen için çok çalışması lazım.Yoksa FX gibi fiyasko ile sonuçlanırsa, olan bizim cüzdanlarımıza olacak.

Kaynak : tomshardware.com/...
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