Computex 2015 : Intel 10 yeni Broadwell tabanlı işlemcisini duyurdu

Geçen yıl 14nm üretim sürecindeki Broadwell mimarisine küçük bir giriş yapan Intel, daha çok taşınabilir ve düşük güç tüketen cihazlara yönelik modeller tanıtmıştı. Firmanın asıl performans canavarı işlemcileri ise Computex 2015 fuarında görücüye çıktı.





Fuarda firma 10 adet masaüstü işlemci ile 5 adet Xeon sunucu işlemcisine resmiyet kazandırdı. Masaüstü işlemcileri de kendi içerisinde dizüstü cihazlarına yönelik olarak 5 modele sahip.





Masaüstü işlemciler i5-5575R, i5-5675R, i5-5675C, i7-5775R ve i7-5775C şeklinde sıralanıyor. 4 çekirdekli olan işlemciler 65W ısıl tasarım gücüne sahip. i5 seçenekleri 4MB Seviye 3 önbellek, i7 seçenekleri ise 6MB Seviye 3 önbellek bulunduracak. Serinin tümünde Iris Pro 6200 grafik birimi kullanılmış. Fiyatlar ise 244$-366$ arasında değişiyor.





Taşınabilir tarafta ise i5-5350H, i7-5700HQ, i7-5750HQ, i7-5850HQ ve i7-5950HQ modelleri yer alıyor. Seride i5 seçeneği çift çekirdekli, i7 seçeneği ise 4 çekirdekli olarak belirlenmiş. Masaüstünde olduğu gibi grafik birimi olarak yine Iris Pro 6200 tercih ediliyor. Sadece Core i7-5700HQ modelinde Intel HD 5600 grafik birimi mevcut.





Tüm modellerin 47W ısıl tasarım gücüne sahip olduğu seri i5 için 4MB, i7 için 6MB Seviye 3 önbellek değeri belirlemiş. Fiyatlar ise 289$-623$ arasında değişiyor.





Sunucu işlemcileri kısmında Xeon ailesi önemli yenilikler kazanmış görünüyor. Bunlardan en önemlisi grafik tarafının Iris Pro 6300 ile desteklenmesi. Böylece önceki nesle göre 3D grafiklerde 1.8 kat, video işlemede ise 1.4 kat performans artışı sağlanmış.





Xeon serisinde E3-1258L v4, E3-1278L v4, E3-1265L v4, E3-1285L v4 ve E3-1285 v4 modelleri bulunuyor. Modellerin Seviye 3 önbellekleri 6MB olurken, ısıl tasarım değerleri de 35W-95W arasında değişiyor.





Intel, masaüstü işlemcileri için 30-60 gün arasında sevkiyat süresi belirlemiş. Yani en erken gelecek ay ilk ürünleri görebileceğiz. Xeon işlemciler için ise kesin bir sevkiyat süresi mevcut değil.