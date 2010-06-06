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Computex 2010: 11 milyondan fazla DirectX 11 GPU'su satan AMD, Fusion ile fazlasını hedefliyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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DirectX 11 destekli ekran kartlarını geçtiğimiz Eylül ayında satmaya başlayan ve Ocak ayında duyurduğu ATi Mobility Radeon HD 5000 serisi ile ürün gamındaki her segmentte DirectX 11 güncellemesine giden AMD, Eylül ayından bu yana 11 milyondan fazla DirectX 11 GPU'su sattığını açıkladı. GeForce GTX 465, GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modelleriyle pazarda olan ve yakın zamanda dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı GeForce GT 480M'in satışına başlamayı planlayan Nvidia ile kıyaslandığında, DirectX 11 odaklı grafik pazarını domine eden AMD, 2011 ile birlikte çok daha fazlasını gerçekleştireceğini çünkü DirectX 11 destekli grafik birimine sahip Fusion işlemci ailesinin pazara giriş yapacağını ifade etti.

Model geliştirme çalışmalarına devam eden AMD'nin üçüncü çeyrekte, DirectX 11 destekli bazı modellerinde güncellemeye gidebileceği söyleniyor. Computex 2010 fuarı kapsamında özel tasarımlı DirectX 11 kartlarını sergileyen AMD, Microsoft ile yakın bir iş birliği içerisinde olduğunu ve Fusion işlemci ailesiyle birlikte DirectX 11 teknolojisinin endüstri adına standartlaşacağını ve tepe modellerden giriş seviyesindeki netbook'lara kadar pek çok segmentte yaygınlaşacağını belirtiyor.


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siLahsz 9 yıl
YUH !!! 11 milyon herbiri 100 Tl olsa ... :D GPU da artık AMD üstünlüğü ele geçirdi. son bir kaç senedir. CPU da intel lider.
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DavutGENC 9 yıl
Kurtulacagız bakalım tekelden
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yelkowan 9 yıl
AMD bunu eline yüzüne bulaştırmasa bari rekabet edilebilirlik bakımından ben de dahil olmak üzere bir çok kişi umut bağladı Fusion'a faliyet alanlarını ne kadar çabuk geliştirirse ve artırısa biz tüketicilere faydası o kadar fazla olur.
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Guest-BF8E9B238 9 yıl
@foreverFB1907
Kardeş çok haklısın. Milletimizde çok büyük potansiyel olmasına rağmen, çeşitli nedenlerle ya engelleniyoruz yada bazı vatan hainlerinin kendi çıkarları için imza attığı anlaşmaların kurbanı oluyoruz.
Bizim ülkede bir iş yapacaksan çok gizli yapacaksın. Elin oğlu gibi şunu bunu yapıyorum diyerek televizyonlarda cirit atamazsın. Yoksa görünmez bir kazanın başına gelmesi an meselesidir.
Bu ülkede hiçbir başarı cezasız kalmaz!
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marvinous 9 yıl
Aboovv, o ne be öyle 3 monitörle BC2 fantezisi :D :D :D
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Batuist 9 yıl

foreverFB1907
07.06.2010 Saat: 11:13
Çok haklısın.Ayrıca bunu nasıl yaptıklarınıda gözden kaçırmamak lazım.Dünyadaki işbirlikçi teknoloji siteleriyle başarıyorlar.Yine TSMC-ÜRETİM KITLIĞI gibi şeytanlıklarını hatırlatırım.Zamanında donanımhaber pazarlama.aş'de de çok çıkmıştı bu TSMC'de kıtlık var haberleri.Bir panik havası.Kartlara kıran girmiş bulunamayacak olanı kapın.Bu şekilde 11 milyonu devirmiş adamlar.Eeeeee bravo ne diyelim biz bunları anlatmaya çalışırken kraldan çok kralcılar vardı bu sitede.Bazen müstahak diyorum ama iyi niyetli saf olan insanlar içinde üzülüyorum.Yoksa kendini süper zeka sananlar ne halleri varsa görsünler.Nvidia pahalı diye dalga geçerler ben aptalmıyım 1100TL'ye ekran kartı alacağım giderim ATI'den 1000TL'ye alırım der.Anlatamazsın hiçbiri hak etmiyor.Olsun beş kişiye anlatabilsem ne mutlu bana

kesinlikle bu da çok doğru bir yorum.. bende her seferinde üretim kıtlığından bahsedilen haberlerde aynını söylemiştim.. neredeymiş üretim kıtlığı... tamamen tuzak... kim istediği kartı bulamıyormuş .. distirübütörü olmayan firmlar hariç tabi.. Türkiye gibi 3. dünya ülkesinde bile ben istediğim kartı bulabiliyorsam dışarıda bunların silsilesi vardır.. anca safları kandırabilirler.. bunların hepsi palavra.. madem kıtlık var 11 milyon nereden çıktı!! geçiniz efendim.. DH bazen haber yapamayınca mecbur diğer yabancı sitelerin kuyruğu oluyor...
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homebird 9 yıl
Ortalama 350 dolar! Uçmuşsun arkadaşım sen :) Satttığı kartların çoğu giriş seviyesi:D
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Chris Brown 9 yıl
Senimi kıracam hadi 200$ olsun. 17.050.000.000 TL keş para

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blackhbosss 9 yıl
kasa fena kardeşim :) gerisi yalan
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mcroll 9 yıl

blackhbosss

kasa fena kardeşim :) gerisi yalan

kasanın sol panelindeki fanın konumundan anlaşıldığı kadarıyla haf x modeli olduğu anlaşılıyor, güzel kasa cidden
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almila1299 9 yıl
Fusion işlemci grafik çifleşmesi olacak. Bakalım bu çifleşmeden ne doğacak.
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KanKoKan 9 yıl
Resimdeki kasada çok faça duruyor.
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sgnr 9 yıl
Future is Fusion! :)
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aydogdu1453 9 yıl
Fusion için fazla umutlanmamak lazım hele ki dx11 için.Daha en kral kartları bile tesellationda inanılmaz performans kayıpları yaşıyor.Dx11'i dx11 yapan tesellationdır yoksa dx 10.1'den hiçbir farkı yok.
Önce tesellation için ayrı bir işlem birimi oluşturcaksın (donanımsal tesellation)ve performans kaybı kesinlikle olmamalı.İşte o zaman gerçekten 11 milyon dx11 gpu'su satmış sayılırsın.Bu kartların hepsi makyajlanmış dx10.1'dir.Atı cephesinde en fazla hd 5770 nvidiada gtx 260'dan yukarı kart almak demek paranı çöpe atmak demektir.
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