Computex 2010: 11 milyondan fazla DirectX 11 GPU'su satan AMD, Fusion ile fazlasını hedefliyor

DirectX 11 destekli ekran kartlarını geçtiğimiz Eylül ayında satmaya başlayan ve Ocak ayında duyurduğu ATi Mobility Radeon HD 5000 serisi ile ürün gamındaki her segmentte DirectX 11 güncellemesine giden AMD, Eylül ayından bu yana 11 milyondan fazla DirectX 11 GPU'su sattığını açıkladı. GeForce GTX 465, GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modelleriyle pazarda olan ve yakın zamanda dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı GeForce GT 480M'in satışına başlamayı planlayan Nvidia ile kıyaslandığında, DirectX 11 odaklı grafik pazarını domine eden AMD, 2011 ile birlikte çok daha fazlasını gerçekleştireceğini çünkü DirectX 11 destekli grafik birimine sahip Fusion işlemci ailesinin pazara giriş yapacağını ifade etti.

Model geliştirme çalışmalarına devam eden AMD'nin üçüncü çeyrekte, DirectX 11 destekli bazı modellerinde güncellemeye gidebileceği söyleniyor. Computex 2010 fuarı kapsamında özel tasarımlı DirectX 11 kartlarını sergileyen AMD, Microsoft ile yakın bir iş birliği içerisinde olduğunu ve Fusion işlemci ailesiyle birlikte DirectX 11 teknolojisinin endüstri adına standartlaşacağını ve tepe modellerden giriş seviyesindeki netbook'lara kadar pek çok segmentte yaygınlaşacağını belirtiyor.