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Computex 2010: Acer'ın Ferrari telefonu Liquid E Ferrari Special Edition göründü

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Computex 2010: Acer'ın Ferrari telefonu Liquid E Ferrari Special Edition göründü
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Computex 2010: Acer'ın Ferrari telefonu Liquid E Ferrari Special Edition göründü
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Ferrari One modeliyle netbook pazarında önemli bir başarı elde eden Acer, aynı başarıyı akıllı telefon pazarında da tekrarlamak istiyor. Ferrari Formula 1 takımının teknoloji tedarikçileri arasında yer alan firma, bir süredir satışta olan ve tahminlerin üzerinde talep toplayan Liquid isimli akıllı telefon modelinin Ferrari temalı özel versiyonunu Computex 2010'da tanıtmak. Ferrari'nin dünyaca ünlü şahlanan at logosunu üzerinde gururla taşıyan Liquid E Ferrari Special Edition, 3.5-inç büyüklüğünde ve 800 x 480 piksel çözünürlüğünde, kapasitif dokunmatik ekrana sahip.

İşlemci olarak Qualcomm Snapdragon platformunu temel alan Ferrari telefonu, 512MB RAM ve 512MB Flash ROM kapasiteleriyle geliyor. İşletim sistemi olarak Eclair kod adlı Android 2.1'i kullanan telefon, HSDPA 7.2Mbps ve HSUPA 2Mbps bağlantılarına olanak tanıyabilmekte. WiFi ve Bluetooth ile birlikte 5MP çözünürlüğünde oto-fokus özellikli kameraya sahip olan Liquid E Ferrari Special Edition, 114 x 65 x 12.75 mm boyutlarında ve 135 gram ağırlığında. Ferrari temalı özel bir Bluetooth kulaklığa ve görüntüler de yer almasa da özel bir taşıma çantasıyla sunulacağı belirtilen telefon, Ferrari logosu ve geleneksel Ferrari Kırmızısı ile dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor.

Yakında satışa sunulması planlanan Liquid E Ferrari Special Edition için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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DH Misafiri 8 yıl
1300 tl fıyat var 2.1 android işlemci kullanılmış aksesuarlarını fıyattan duşecek olursak 1150 tl ye gelıor normal fıyatı var fakat keşke 1 ghz işlemci kullansalarmıs dahada ıyı olurmus samsung wawe II ile kıyaslarsak samsung ışlemci ve bada teknolojısıne sahıp tabı galaxy ıle kıyaslanmas yınede fena telefon sayılmaz
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SolomonT 9 yıl
Denorath
01.06.2010 Saat: 22:42
Lamborghini de yapsa keşke :)
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Dostum lamborginide var ama acer değil asus çıkarttı :D araştırırsan görebilirsin :D
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SolomonT 9 yıl
Acerin bu ferrari modelini notebooklarda çıktığınan beri takip edenlerdenim.. Acer ferrari 1000 Modeli var. Biraz daha iş kurallarıma uygun olması için netbooklara yöneldim o esnada acer ferrari one 200 modelini gördüm aldım. Şaunda cep telefonuna bakıyorumda gerçekten acer & ferrari Bu piyasada TAKLİTSİZ çok işler yaptı.Bravo Acer & Ferrari..
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DH Misafiri 9 yıl
fiyatıda pahlıdır bunun şimdi :))))[DHTUBE=]
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j0ffline 9 yıl
Çok şekil..
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leech 9 yıl
Süper.. Ne kadar olucağını gerçekten çok merak ediyorum.
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stradivardi 9 yıl
fiyat biraz tuzlu olur herhalde ne deolsa ferrari adı geçiyor bence güzel olmuş özellikle arka kısım zaten dokunmatik telefonlar ister istemez birbirine benziyor pek fazla yapılacak birşey yok malzeme kaliteli olduktan sonra tercih edebileceğim bir telefon fiyatı abuk sabuk olmadıkça elbette
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umtyilmz 9 yıl
Acer PDA alanında da atakta bu aralar ...

Bence hiç hoş olmamış tasarımı, zaten oldum olası sevmedim Acer markasını ...
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Denorath 9 yıl
Lamborghini de yapsa keşke :)
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:::Banner::: 9 yıl
Tasarımını beğenmedim ama özellikleri çok iyiymiş
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mustiki212 9 yıl
ATTRACTİON bu telefon sana yakışır..:)
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maestro_34 8 yıl

mustiki212

ATTRACTİON bu telefon sana yakışır..:)


adamda arabası var telefonunu ne yapsın
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sahafiec 9 yıl
...
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OverClocK1ng 9 yıl
Acer zaten ürettiği Liquid e modeline 256 yerine 512 ram kullanıp dış kılıfını değiştirip Ferrari demiş..
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Avionics 9 yıl
ben beğenmedim görünüşünü..
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