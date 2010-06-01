Computex 2010: Acer'ın Ferrari telefonu Liquid E Ferrari Special Edition göründü

Ferrari One modeliyle netbook pazarında önemli bir başarı elde eden Acer, aynı başarıyı akıllı telefon pazarında da tekrarlamak istiyor. Ferrari Formula 1 takımının teknoloji tedarikçileri arasında yer alan firma, bir süredir satışta olan ve tahminlerin üzerinde talep toplayan Liquid isimli akıllı telefon modelinin Ferrari temalı özel versiyonunu Computex 2010'da tanıtmak. Ferrari'nin dünyaca ünlü şahlanan at logosunu üzerinde gururla taşıyan Liquid E Ferrari Special Edition, 3.5-inç büyüklüğünde ve 800 x 480 piksel çözünürlüğünde, kapasitif dokunmatik ekrana sahip.

İşlemci olarak Qualcomm Snapdragon platformunu temel alan Ferrari telefonu, 512MB RAM ve 512MB Flash ROM kapasiteleriyle geliyor. İşletim sistemi olarak Eclair kod adlı Android 2.1'i kullanan telefon, HSDPA 7.2Mbps ve HSUPA 2Mbps bağlantılarına olanak tanıyabilmekte. WiFi ve Bluetooth ile birlikte 5MP çözünürlüğünde oto-fokus özellikli kameraya sahip olan Liquid E Ferrari Special Edition, 114 x 65 x 12.75 mm boyutlarında ve 135 gram ağırlığında. Ferrari temalı özel bir Bluetooth kulaklığa ve görüntüler de yer almasa da özel bir taşıma çantasıyla sunulacağı belirtilen telefon, Ferrari logosu ve geleneksel Ferrari Kırmızısı ile dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor.

Yakında satışa sunulması planlanan Liquid E Ferrari Special Edition için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.