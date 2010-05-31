Computex 2010: Nvidia, 3DVision teknolojisini 2010'un en önemli öncelilkeri arasında tutuyor

Nvidia, diğer pek çok firmanın aksine uluslararası basın toplatısını Computex 2010 fuarı başlamadan bir gün önce yani bugün gerçekleştirdi. Taipei kentinin göbeğine kurduğu devasa çadırda, hem son teknolojileri sergileyen hem de tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang'ın katılımıyla bir basın toplantısı düzenleyen Nvidia, 3DVision teknolojisi için çalışmaların tam gaz devam ettiğini açıkladı. Firma tarafından geleceğin teknolojisi olarak gösterilen 3D görüntüleme için 3DVision teknolojisine uzunca bir süre önce yatırım yapmaya başladıklarını belirten Jen-Hsun Huang, yeni bir ekosistem yaratmakta olduklarını ve bu noktada temel amacın kullanıcılara daha gelişmiş deneyim sunmak olduğunu söyledi. 1980'leri Nintendo çağı olarak tanımlayan ve kendisinin de o dönemin bir parçası olduğunu belirten Huang, Nintendo NES'in 3D oyunculuk açısından 80'lere damgasını vurduğunu, 90'larda ise ilk defa GPU'yu keşfetmelerinin 3D kavramı için bir başka kilometre taşı olduğunu söylerken, günümüzde ise bu devrimi 3DVision teknolojisiyle devam edeceğini belirtti.

3D görüntüleme teknolojilerinin sağladığı gelişmiş görsel deneyimi daha fazla kullanıcıya yaymak için yeni iş birliklerine imza attıklarını söyleyen Nvidia tepe yöneticisi, sistem üreticileri tarafında Asus'un, 3DVision için ciddi bir yatırım yaptığını, yazılım tarafında Cyberlink ile yakın iş birliği içerisinde olduklarını belirtirken, ekosisteme dahil olan son ismin Sony olduğunu ve firmanın, değiştirilebilir lensli yeni nesil kompakt kamerasıyla 3DVision teknolojisine destek sunduğunu ifade etti. Sadece daha güçlü GPU sunmakla yetinmeyeceklerini ve yeni teknolojiler için çalışmalarına devam edeceklerini söyleyen Jen-Hsun Huang, 3DVision teknolojisinin ilk olarak oyunlarla hayatımıza girdiğini ancak arka arkaya vizyona giren 3D filmler ve 3D çekim yeteneğine sahip kameralar sayesinde 3DVision teknolojisinin daha hızlı bir şekilde yaygınlaşacağını çünkü herkesin oyun oynamasa bile film izleyececğini dolayısıyla Blu-ray 3D gibi yeni özellikler sayesinde 3DVision teknolojisinin yaygınlaşacağını belirtti.

Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang ve Asus tepe yöneticisi Jerry Shen