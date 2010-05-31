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Computex 2010: Nvidia, 3DVision teknolojisini 2010'un en önemli öncelilkeri arasında tutuyor

8 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Computex 2010: Nvidia, 3DVision teknolojisini 2010'un en önemli öncelilkeri arasında tutuyor
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Nvidia, diğer pek çok firmanın aksine uluslararası basın toplatısını Computex 2010 fuarı başlamadan bir gün önce yani bugün gerçekleştirdi. Taipei kentinin göbeğine kurduğu devasa çadırda, hem son teknolojileri sergileyen hem de tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang'ın katılımıyla bir basın toplantısı düzenleyen Nvidia, 3DVision teknolojisi için çalışmaların tam gaz devam ettiğini açıkladı. Firma tarafından geleceğin teknolojisi olarak gösterilen 3D görüntüleme için 3DVision teknolojisine uzunca bir süre önce yatırım yapmaya başladıklarını belirten Jen-Hsun Huang, yeni bir ekosistem yaratmakta olduklarını ve bu noktada temel amacın kullanıcılara daha gelişmiş deneyim sunmak olduğunu söyledi. 1980'leri Nintendo çağı olarak tanımlayan ve kendisinin de o dönemin bir parçası olduğunu belirten Huang, Nintendo NES'in 3D oyunculuk açısından 80'lere damgasını vurduğunu, 90'larda ise ilk defa GPU'yu keşfetmelerinin 3D kavramı için bir başka kilometre taşı olduğunu söylerken, günümüzde ise bu devrimi 3DVision teknolojisiyle devam edeceğini belirtti.

3D görüntüleme teknolojilerinin sağladığı gelişmiş görsel deneyimi daha fazla kullanıcıya yaymak için yeni iş birliklerine imza attıklarını söyleyen Nvidia tepe yöneticisi, sistem üreticileri tarafında Asus'un, 3DVision için ciddi bir yatırım yaptığını, yazılım tarafında Cyberlink ile yakın iş birliği içerisinde olduklarını belirtirken, ekosisteme dahil olan son ismin Sony olduğunu ve firmanın, değiştirilebilir lensli yeni nesil kompakt kamerasıyla 3DVision teknolojisine destek sunduğunu ifade etti. Sadece daha güçlü GPU sunmakla yetinmeyeceklerini ve yeni teknolojiler için çalışmalarına devam edeceklerini söyleyen Jen-Hsun Huang, 3DVision teknolojisinin ilk olarak oyunlarla hayatımıza girdiğini ancak arka arkaya vizyona giren 3D filmler ve 3D çekim yeteneğine sahip kameralar sayesinde 3DVision teknolojisinin daha hızlı bir şekilde yaygınlaşacağını çünkü herkesin oyun oynamasa bile film izleyececğini dolayısıyla Blu-ray 3D gibi yeni özellikler sayesinde 3DVision teknolojisinin yaygınlaşacağını belirtti.

Computex 2010: Nvidia, 3DVision teknolojisini 2010'un en önemli öncelilkeri arasında tutuyor
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Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang ve Asus tepe yöneticisi Jerry Shen

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yc#1 8 yıl
3D Vision modunda görsellik tavan yapıyor lakin performans epey düşüyor. Bunun önüne geçmek için SLI çözümler öne çıkıyor. İlerde kartlar güçlendikçe ve 120 Hz monitörler ucuzlaştıkça 3D teknolojisi yaygınlaşacaktır.
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captanico 8 yıl
bencede 3d vision hakkında cogu arkadasımız hic bir bilgi sahibi olmadan konusuyor.8800 gt ekran kartım ve e6600 islemcimle simdiye kadar oynayamadıgım 3 d oyun henuz olmadı.
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demircibu 8 yıl
nvidia hep bir adım öteye taşıyor farklı çözümler sunuyor tebrikler.
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CeFurkan 8 yıl

NiKIL

bencede 3d vision hakkında cogu arkadasımız hic bir bilgi sahibi olmadan konusuyor.8800 gt ekran kartım ve e6600 islemcimle simdiye kadar oynayamadıgım 3 d oyun henuz olmadı.



su mesajindan ben senin 3d vision hakkinda hic bir bilgi sahibi olmadigini cikarttim

cunki 3d vision ve 3d oyun kavraminin alakasi yok
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VIDOCQ 8 yıl
Bende SLI yok ama 3D Vision kullanıyorum... Yanlış bilgi vermesen keşke bilmeden...
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Tolgá 8 yıl
slı anca 3d vision a yetiyor bence zaman lazım hem ekranların yaygınlaşması kartların optimize olması hemde maliyetlerin düşmesi için
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Batuist 8 yıl
bence aynı teknolojik yeniliklere atinin de katılması lazım.. sadece oyunlar için en hızlı gpu çözümünü sunmak kendilerini kurtarmayacaktır eminim ki... gelecek artık salt oyun gücünden ziyade destekledikleri teknolojilerde yatacak diye düşünüyorum... bugün ekran kartı ne kadar hızlı diyoruz ileride hangi teknolojileri destekliyor diyeceğiz.. aslıda olaya bu açıdan bakarsak nvidianın atinin oldukça ilerisinde olduğunu söylemek çokta yanlış olmaz...
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Melih Vayvalak 8 yıl
Görüntüleme teknolojilerinde uzun zamandır yaşanan en önemli gelişme olarak gördüğüm 3D teknolojisi, inanıyorum ki maliyetlerde yaşanıcak düşüşlerden sonra çok kısa sürede hayatımızda çok büyük bir yere sahip olucak.
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