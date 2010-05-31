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Computex 2010: Nvidia'ya göre Tessellation son 10 yılın en önemli DirectX yeniliği

8 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Computex 2010: Nvidia'ya göre Tessellation son 10 yılın en önemli DirectX yeniliği
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Nvidia bugün düzenlediği 3DVision Experience Basın Konferansı'nda, 3DVision ve Tegra 2 gibi gelecek yıllarda firmanın gelirlerinde ciddi rol üstleneceği belirtilen yeni teknolojilerine ek olarak, çekirdek işi olan GPU geliştirme çalışmalarına da değindi. Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang açıklamasında, Fermi mimarisinin DirectX 11 için doğru adım olduğunu zira DirectX 11'in sunduğu avantajlardan en iyi yararlanan mimari olduğunu belirtti. DirectX 11 için en önemli kazanımın Tessellation olduğunu belirten Huang, 1999'da lanse edilen DirectX 7 ile donanımsal dönüştürme ve aydınlatma, 2001'de lanse edilen DirectX 8 ve hemen ardından DirectX 9 ile programlanabilir shader özelliklerinin ön plana çıktığını belirtirken, DirectX 11 için yapılacak bu tür bir detaylandırmada Tessellation teknolojisinin öne çıkacağını söyledi. Görüntülenen sahneyi 10 kata kadar daha fazla detaylandıran Tessellation teknolojisinin zamanla daha fazla sayıda içerikte kullanılacağını çünkü bu teknolojinin daha gerçekçi görüntüler elde edilmesini sağladığını belirten Huang, Fermi mimarisinin bu açıdan şu an da rakipsiz olduğunu iddia etti.

Yeni nesil oyun ve yapımlarda, karakterlerdeki detay seviyesinin sürekli arttığını belirten Huang, örneğin Transformers 2 filmindeki Optimus Prime karakterinin 1.8 milyon poligon içeridiğini, dolayısıyla bu tür kompleks görüntüler için güçlü bir mimari oluşturulması gerektiğinden Tessellation'ı da dikkate alarak tamamiyle yeni bir mimari geliştirdiklerini söyledi. Fermi mimarisi ile karakter geometrisine yönelik ciddi bir sıçrama gerçekleştirdiklerini ve GeForce GTX 285 ile kıyaslandığında dramatik bir ilerleme sağladıklarını belirten Huang, Fermi mimarisinin ileriye dönük bir hamle olduğunu, DirectX 11 için doğru bir adım attıklarını söyledi.

Computex 2010: Nvidia'ya göre Tessellation son 10 yılın en önemli DirectX yeniliği
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Computex 2010: Nvidia'ya göre Tessellation son 10 yılın en önemli DirectX yeniliği
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rcelik21 8 yıl
PC oyunları sadece ekran kartıyla mı çalışıyor alsak bir gtx480 her şey tamam mı? Bir de intele 700 tl bayıl, PSU ya 350 tl, Ramlere 350 tl
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DH Misafiri 8 yıl
tükürdügünü iyi yalıyor bunlar,ati dx11'e geçtiğinde dx11 luzumsuz gereksiz diyen sanki başkasıydı.Şimdi kendileri de üretmeye başladı ya ballandıra ballandıra anlatıyor.
tesselationnun gerçekten dx11'İn getirdiği en büyük nimet,dedikleri haklı keşke aylar önce piyasayı oyalamak için konuşmasalardı.ticaret ahlakları bu kadar bunların..
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Erikakerstedt 8 yıl
Isin ironik tarafi OpenGL senelerdir ayni seyi saglamasina ragmen kimsenin donup yuzune bakmamasi Dx desteklemeye baslayincaya kadar. Madem bu kadar onemliydi OpenGL de niye kimse yuzune bakmadi.
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Batuist 8 yıl
1mpossible
31.05.2010 Saat: 20:48
YA YAPMAYIN ATİ İLK DX11 KARTLARI SUNDUĞUNDA ÖLÜ VE GEREKSİZ bi teknoloji deniliyodu ne oldu bi anda.

evet aynen öyle deniyordu!! ama ne oldu şimdi... bir anda u dönüşü...
artı bu teknoloji ileriki dönemlerde çıkacak olan kartların teknolojisi... nasılki ilk .. çıkan DX10 kartlar DX10 altında sürünüyordu şimdide tesselation şimdiki kartları süründürüyor.. bu teknoloji için henüz erken tıpkı DX10da yaşadığımız sahneyi baştan yaşıyoruz... adam akıllı tesselation çalıştıracak kart için birkaç nesil beklemek gerekecek..
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CeFurkan 8 yıl
bu sene olmasada seneye meyvelerini yiyecegimizi dusunuyorum bu teknolojinin
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paratuzağı 8 yıl
Tessellation tırt bir teknoloji nedenmi oyun tasarımcıları böyle zahmetli bir işle uğraşmaz veya oyunda sınırlı birkaç nesnede tessellation görülür.Nesneyi öle tasarlamak gerekli ki tessellation işe yarasın kimi zaman görüntüde hiçbir artı katmaz ve pcyi boşa kasabilir hatta görüntünün kötüleşmesini bile sağlabilir anca Heaven Benchmark gibi test programlarında etkisi görülür direk tessellation uygulanmış gibi nesne tasarlamak varken oyun tasarımcılarının bu işle uğraşıcağı hiç sanmıyorum.
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OZKNaln 8 yıl
guzel olmasına guzelde daha 100 de 100 calısdıgı bır test programlarında goruluyor oyun ıstıyorum kı farkını gercekten gorelım ..
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Chris Brown 8 yıl
Bu senenin en güzel yenilikleri Eyefinity ve 3D . Gerisi Hikaye tam anlamı ile.
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Dante 8 yıl
Tessellation yaygınlaşınca süper olacak da şimdi bi işe yaradığı yok. Zaten her zaman dediğim gibi şu anki tess. destekleyen tüm dx11 kartlar, asıl tessellation yaygınlaştığında kuyruklarını sıkıştırıp kaçacak. ne 5870 ne 5970 ne de 480.. o yüzden bas bas bağırıyoruz efendim son çıkan hiçbir ekran kartını "dx11 ve tessellation destekliyor oleeyyy be" çığlıklarıyla gidip almayın üzülürsünüz.

bu arada konsol bölümünde pervaneler vardı fanın gelişmiş versiyonu oluyor bunlar, odun gibi sürüşleri olan gt5'in araç modellemeleri 200 bin pol. diye seviniyorlardı. 1.800.000 desek nerelerinde uçuk çıkar acaba
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ozerkan 8 yıl
garip bir teknoloji aslında 3d ile etkisi ne olur merak konusu :D
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Tolgá 8 yıl
gerçektende dx ile gelen en önemli yeniliklerden biri tessalation..@1mpossible kim dedi gereksiz diye
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Source 8 yıl
DEATH71

gerçektende dx ile gelen en önemli yeniliklerden biri tessalation..@1mpossible kim dedi gereksiz diye


Doğru söylüyor ATI DX11 kartlarını ilk çıkarttığında bazı nvidia taraftarları "gereksiz" demişti.
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ayzer 8 yıl
son 10 yılınmı? hadi yaaa
ben envida trans etti sonra 1 yıl sonra intel ilk işlemcisini üretmiştir diye düşünmüştüm...çançinçun öyle söylemişti...
yoksa yoksa tekerleğin bulunuş yılından berimiydi..tüh ya şu çançinçun çıkıp bizi balonlarıyla aydınlatsın...
hay bin kunduz elmanın ipedi en önemli buluş değilmiydi...
hani şu yok bu yok ama olsun elma yeterki öpsünlerin iddiasımıydı????vuhahahaha
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1mpossible 8 yıl
YA YAPMAYIN ATİ İLK DX11 KARTLARI SUNDUĞUNDA ÖLÜ VE GEREKSİZ bi teknoloji deniliyodu ne oldu bi anda.
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Source 8 yıl
Tessellation gerçekten önemli bir yenilik tam olarak farkını 1-2 yıl sonra hissedeceğimizi düşünüyorum.
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