Computex 2010: Nvidia'ya göre Tessellation son 10 yılın en önemli DirectX yeniliği

Nvidia bugün düzenlediği 3DVision Experience Basın Konferansı'nda, 3DVision ve Tegra 2 gibi gelecek yıllarda firmanın gelirlerinde ciddi rol üstleneceği belirtilen yeni teknolojilerine ek olarak, çekirdek işi olan GPU geliştirme çalışmalarına da değindi. Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang açıklamasında, Fermi mimarisinin DirectX 11 için doğru adım olduğunu zira DirectX 11'in sunduğu avantajlardan en iyi yararlanan mimari olduğunu belirtti. DirectX 11 için en önemli kazanımın Tessellation olduğunu belirten Huang, 1999'da lanse edilen DirectX 7 ile donanımsal dönüştürme ve aydınlatma, 2001'de lanse edilen DirectX 8 ve hemen ardından DirectX 9 ile programlanabilir shader özelliklerinin ön plana çıktığını belirtirken, DirectX 11 için yapılacak bu tür bir detaylandırmada Tessellation teknolojisinin öne çıkacağını söyledi. Görüntülenen sahneyi 10 kata kadar daha fazla detaylandıran Tessellation teknolojisinin zamanla daha fazla sayıda içerikte kullanılacağını çünkü bu teknolojinin daha gerçekçi görüntüler elde edilmesini sağladığını belirten Huang, Fermi mimarisinin bu açıdan şu an da rakipsiz olduğunu iddia etti.

Yeni nesil oyun ve yapımlarda, karakterlerdeki detay seviyesinin sürekli arttığını belirten Huang, örneğin Transformers 2 filmindeki Optimus Prime karakterinin 1.8 milyon poligon içeridiğini, dolayısıyla bu tür kompleks görüntüler için güçlü bir mimari oluşturulması gerektiğinden Tessellation'ı da dikkate alarak tamamiyle yeni bir mimari geliştirdiklerini söyledi. Fermi mimarisi ile karakter geometrisine yönelik ciddi bir sıçrama gerçekleştirdiklerini ve GeForce GTX 285 ile kıyaslandığında dramatik bir ilerleme sağladıklarını belirten Huang, Fermi mimarisinin ileriye dönük bir hamle olduğunu, DirectX 11 için doğru bir adım attıklarını söyledi.