Computex 2010: Nvidia'ya göre Tessellation son 10 yılın en önemli DirectX yeniliği

Nvidia bugün düzenlediği 3DVision Experience Basın Konferansı'nda, 3DVision ve Tegra 2 gibi gelecek yıllarda firmanın gelirlerinde ciddi rol üstleneceği belirtilen yeni teknolojilerine ek olarak, çekirdek işi olan GPU geliştirme çalışmalarına da değindi. Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang açıklamasında, Fermi mimarisinin DirectX 11 için doğru adım olduğunu zira DirectX 11'in sunduğu avantajlardan en iyi yararlanan mimari olduğunu belirtti. DirectX 11 için en önemli kazanımın Tessellation olduğunu belirten Huang, 1999'da lanse edilen DirectX 7 ile donanımsal dönüştürme ve aydınlatma, 2001'de lanse edilen DirectX 8 ve hemen ardından DirectX 9 ile programlanabilir shader özelliklerinin ön plana çıktığını belirtirken, DirectX 11 için yapılacak bu tür bir detaylandırmada Tessellation teknolojisinin öne çıkacağını söyledi. Görüntülenen sahneyi 10 kata kadar daha fazla detaylandıran Tessellation teknolojisinin zamanla daha fazla sayıda içerikte kullanılacağını çünkü bu teknolojinin daha gerçekçi görüntüler elde edilmesini sağladığını belirten Huang, Fermi mimarisinin bu açıdan şu an da rakipsiz olduğunu iddia etti.
Yeni nesil oyun ve yapımlarda, karakterlerdeki detay seviyesinin sürekli arttığını belirten Huang, örneğin Transformers 2 filmindeki Optimus Prime karakterinin 1.8 milyon poligon içeridiğini, dolayısıyla bu tür kompleks görüntüler için güçlü bir mimari oluşturulması gerektiğinden Tessellation'ı da dikkate alarak tamamiyle yeni bir mimari geliştirdiklerini söyledi. Fermi mimarisi ile karakter geometrisine yönelik ciddi bir sıçrama gerçekleştirdiklerini ve GeForce GTX 285 ile kıyaslandığında dramatik bir ilerleme sağladıklarını belirten Huang, Fermi mimarisinin ileriye dönük bir hamle olduğunu, DirectX 11 için doğru bir adım attıklarını söyledi.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
tesselationnun gerçekten dx11'İn getirdiği en büyük nimet,dedikleri haklı keşke aylar önce piyasayı oyalamak için konuşmasalardı.ticaret ahlakları bu kadar bunların..
evet aynen öyle deniyordu!! ama ne oldu şimdi... bir anda u dönüşü...
artı bu teknoloji ileriki dönemlerde çıkacak olan kartların teknolojisi... nasılki ilk .. çıkan DX10 kartlar DX10 altında sürünüyordu şimdide tesselation şimdiki kartları süründürüyor.. bu teknoloji için henüz erken tıpkı DX10da yaşadığımız sahneyi baştan yaşıyoruz... adam akıllı tesselation çalıştıracak kart için birkaç nesil beklemek gerekecek..
bu arada konsol bölümünde pervaneler vardı fanın gelişmiş versiyonu oluyor bunlar, odun gibi sürüşleri olan gt5'in araç modellemeleri 200 bin pol. diye seviniyorlardı. 1.800.000 desek nerelerinde uçuk çıkar acaba
Doğru söylüyor ATI DX11 kartlarını ilk çıkarttığında bazı nvidia taraftarları "gereksiz" demişti.
ben envida trans etti sonra 1 yıl sonra intel ilk işlemcisini üretmiştir diye düşünmüştüm...çançinçun öyle söylemişti...
yoksa yoksa tekerleğin bulunuş yılından berimiydi..tüh ya şu çançinçun çıkıp bizi balonlarıyla aydınlatsın...
hay bin kunduz elmanın ipedi en önemli buluş değilmiydi...
hani şu yok bu yok ama olsun elma yeterki öpsünlerin iddiasımıydı????vuhahahaha