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    Anlık Bildirim

    Nvidia GeForce 566.14 sürücüsü yayınlandı! İşte yenilikler

    Nvidia, WHQL imzalı NVIDIA GeForce 566.14 sürümlü sürücü güncellemesini yayınladı. Yeni sürüm, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ve Microsoft Flight Simulator 2024 için destek getiriyor.
    Nvidia GeForce 566.14 sürücüsü yayınlandı! Neler değişti? Tam Boyutta Gör
    Bilgisayar performansı söz konusu olduğunda bildiğiniz gibi sürücülerin de güncel olması bir hayli önemli. Geçtiğimiz saatlerde de Nvidia, en yeni GeForce 566.14 sürümlü sürücü güncellemesini yayınladı. Yeni sürüm, güncel yapımlar için yeni ayar seçenekleri ve S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ve Microsoft Flight Simulator 2024 için Game Ready desteği getiriyor. 

    Nvidia GeForce 566.14 sürücüsü yayınlandı

    Güncelleme notlarına göre GeForce 566.14 Game Ready Sürücüsü, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ve Microsoft Flight Simulator 2024 için destek sunuyor. Ayrıca DSR/DLDSR özel çözünürlüklerin oyunda görünmeme sorunu ve Call of Duty MW III için bazı küçük düzeltmeler mevcut. Dolayısıyla yeni sürücü, genel hata düzeltmelerinden çok önümüzdeki birkaç hafta içinde piyasaya sürülecek olan oyunlara destek getiriyor diyebiliriz. 

    Yeni sürücüyü indirebilmek için buradan veya NVIDIA uygulamasına giriş yapmalısınız. Akabinde sol menü üzerinden Sürücüler kısmına girdikten sonra yeni sürümü indirmeye başlayabilir ve son olarak kurulumu yapabilirsiniz. NVIDIA GeForce 566.14 sürücü güncellemesinin notlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    Game Ready

    • S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
    •  Microsoft Flight Simulator 2024

    Düzeltilen Oyun Hataları

    • DSR/DLDSR özel çözünürlükleri bazı oyunlarda görünmeyebilir [4839770]
    • [Call of Duty MWIII] dosya adı değişikliği kullanıcıların GFE Freestyle Filtrelerini kullanmasını engelliyor [4927183]

    Genel Hata Düzeltmeleri

    • [Bluestacks/Corsair iCUE] Normalden daha yüksek CPU kullanımı görüntülenebilir [4895184]
    • "Shader Cache size" "disabled" olarak ayarlandığında önbellek dosyaları hala oluşturulabilir [4895217]
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 9 saat önce

    Kanser oldum aynı şeyi izlemekten. Destek konusuna destek olun: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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