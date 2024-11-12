Nvidia GeForce 566.14 sürücüsü yayınlandı! İşte yenilikler

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Tam Boyutta Gör Bilgisayar performansı söz konusu olduğunda bildiğiniz gibi sürücülerin de güncel olması bir hayli önemli. Geçtiğimiz saatlerde de Nvidia, en yeni GeForce 566.14 sürümlü sürücü güncellemesini yayınladı. Yeni sürüm, güncel yapımlar için yeni ayar seçenekleri ve S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ve Microsoft Flight Simulator 2024 için Game Ready desteği getiriyor.

Nvidia GeForce 566.14 sürücüsü yayınlandı

Güncelleme notlarına göre GeForce 566.14 Game Ready Sürücüsü, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ve Microsoft Flight Simulator 2024 için destek sunuyor. Ayrıca DSR/DLDSR özel çözünürlüklerin oyunda görünmeme sorunu ve Call of Duty MW III için bazı küçük düzeltmeler mevcut. Dolayısıyla yeni sürücü, genel hata düzeltmelerinden çok önümüzdeki birkaç hafta içinde piyasaya sürülecek olan oyunlara destek getiriyor diyebiliriz.

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Yeni sürücüyü indirebilmek için buradan veya NVIDIA uygulamasına giriş yapmalısınız. Akabinde sol menü üzerinden Sürücüler kısmına girdikten sonra yeni sürümü indirmeye başlayabilir ve son olarak kurulumu yapabilirsiniz. NVIDIA GeForce 566.14 sürücü güncellemesinin notlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Game Ready

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Microsoft Flight Simulator 2024

Düzeltilen Oyun Hataları

DSR/DLDSR özel çözünürlükleri bazı oyunlarda görünmeyebilir [4839770]

[Call of Duty MWIII] dosya adı değişikliği kullanıcıların GFE Freestyle Filtrelerini kullanmasını engelliyor [4927183]

Genel Hata Düzeltmeleri

[Bluestacks/Corsair iCUE] Normalden daha yüksek CPU kullanımı görüntülenebilir [4895184]

"Shader Cache size" "disabled" olarak ayarlandığında önbellek dosyaları hala oluşturulabilir [4895217]

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