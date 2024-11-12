Nvidia GeForce 566.14 sürücüsü yayınlandı! İşte yenilikler

- Nvidia GeForce 566.14 sürücüsü yayınlandı
- Game Ready
- Düzeltilen Oyun Hataları
- Genel Hata Düzeltmeleri
- Yorumlar
Nvidia GeForce 566.14 sürücüsü yayınlandı
Güncelleme notlarına göre GeForce 566.14 Game Ready Sürücüsü, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ve Microsoft Flight Simulator 2024 için destek sunuyor. Ayrıca DSR/DLDSR özel çözünürlüklerin oyunda görünmeme sorunu ve Call of Duty MW III için bazı küçük düzeltmeler mevcut. Dolayısıyla yeni sürücü, genel hata düzeltmelerinden çok önümüzdeki birkaç hafta içinde piyasaya sürülecek olan oyunlara destek getiriyor diyebiliriz.
Yeni sürücüyü indirebilmek için buradan veya NVIDIA uygulamasına giriş yapmalısınız. Akabinde sol menü üzerinden Sürücüler kısmına girdikten sonra yeni sürümü indirmeye başlayabilir ve son olarak kurulumu yapabilirsiniz. NVIDIA GeForce 566.14 sürücü güncellemesinin notlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Game Ready
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
- Microsoft Flight Simulator 2024
Düzeltilen Oyun Hataları
- DSR/DLDSR özel çözünürlükleri bazı oyunlarda görünmeyebilir [4839770]
- [Call of Duty MWIII] dosya adı değişikliği kullanıcıların GFE Freestyle Filtrelerini kullanmasını engelliyor [4927183]
Genel Hata Düzeltmeleri
- [Bluestacks/Corsair iCUE] Normalden daha yüksek CPU kullanımı görüntülenebilir [4895184]
- "Shader Cache size" "disabled" olarak ayarlandığında önbellek dosyaları hala oluşturulabilir [4895217]
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kanser oldum aynı şeyi izlemekten. Destek konusuna destek olun: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir