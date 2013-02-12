Cooler Master, Apple'ın iPad Mini modeli ile uyumlu kapak ve kılıfını duyurdu





Daha çok ürettiği yüksek performanslı soğutma sistemleri ve bilgisayar kasaları ile tanınan Cooler Master firması, Apple'ın iPad Mini modeli ile uyumlu yeni kapak ve kılıfını duyurdu.

Cooler Master tarafından duyurulan kılıflar, "Carbon Texture Case" ve "Wake Up Folio Carbon Texture" isimlerini taşıyor. Carbon Texture Case, iPad Mini için özel olarak üretilmiş bir sert kılıf. Cihazın arka tarafına takılarak, cihazı her türlü darbe ve çizikten koruyabilecek bir yapıda hazırlanmış olarak kılıf, hafif ve güçlü karbon fiber malzemeden üretilmiş.

Firma tarafından duyurusu yapılan diğer ürün ise gene iPad Mini için özel olarak geliştirilmiş ve Apple'ın Smart Cover ismiyle geliştirdiği ürün ile benzer özellikleri sunan "Wake Up Folio Carbon Texture" modeli oldu. Karbon fiber dokuya sahip olan manyetik kapak, iPad Mini'nin ekranını her türlü darbe ve çiziğe karşı koruyabiliyor. Ayrıca otomatik uyanma ve uyuma özelliğini de destekleyen kapak, kıvrımlı yapısı sayesinde stant olarak da kullanılabiliyor.

Cooler Master tarafından geliştirilen ve farklı renk seçeneklerine sahip olan ürünlerden, Wake Up Folio Carbon Texture isimli ürün 50$, Carbon Texture Case isimli model ise $35 fiyat etiketi ile satın alınabiliyor.

http://www.coolermaster.com/news.php?id=6269&action=ViewNews&newsletter=2