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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Cooler Master, Apple'ın iPad Mini modeli ile uyumlu kapak ve kılıfını duyurdu

6 yıl
1,4b
1
26
iPad
Can Tunçer
Haber Editörü
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Cooler Master, Apple'ın iPad Mini modeli ile uyumlu kapak ve kılıfını duyurdu

Daha çok ürettiği yüksek performanslı soğutma sistemleri ve bilgisayar kasaları ile tanınan Cooler Master firması, Apple'ın iPad Mini modeli ile uyumlu yeni kapak ve kılıfını duyurdu.
Cooler Master tarafından duyurulan kılıflar, "Carbon Texture Case" ve "Wake Up Folio Carbon Texture" isimlerini taşıyor. Carbon Texture Case, iPad Mini için özel olarak üretilmiş bir sert kılıf. Cihazın arka tarafına takılarak, cihazı her türlü darbe ve çizikten koruyabilecek bir yapıda hazırlanmış olarak kılıf, hafif ve güçlü karbon fiber malzemeden üretilmiş. 
 
Cooler Master, Apple'ın iPad Mini modeli ile uyumlu kapak ve kılıfını duyurdu
Firma tarafından duyurusu yapılan diğer ürün ise gene iPad Mini için özel olarak geliştirilmiş ve Apple'ın Smart Cover ismiyle geliştirdiği ürün ile benzer özellikleri sunan "Wake Up Folio Carbon Texture" modeli oldu. Karbon fiber dokuya sahip olan manyetik kapak, iPad Mini'nin ekranını her türlü darbe ve çiziğe karşı koruyabiliyor. Ayrıca otomatik uyanma ve uyuma özelliğini de destekleyen kapak, kıvrımlı yapısı sayesinde stant olarak da kullanılabiliyor.
 
Cooler Master, Apple'ın iPad Mini modeli ile uyumlu kapak ve kılıfını duyurdu
Cooler Master, Apple'ın iPad Mini modeli ile uyumlu kapak ve kılıfını duyurdu
Cooler Master tarafından geliştirilen ve farklı renk seçeneklerine sahip olan ürünlerden, Wake Up Folio Carbon Texture isimli ürün 50$, Carbon Texture Case isimli model ise $35 fiyat etiketi ile satın alınabiliyor.

http://www.coolermaster.com/news.php?id=6269&action=ViewNews&newsletter=2 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
JakSocket 5 yıl
Soğutucu fan yok mu
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Zımparasız Pinokyo 6 yıl
İyi güzel hoşta Türkiye'de nerede bulacağız?
2 Yanıt Yanıtla
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Coolermaster_Türkiye 5 yıl Zımparasız Pinokyo
Ben Gerçek Değilim

İyi güzel hoşta Türkiye'de nerede bulacağız?

Merhaba Arkadaşlar,

Yakında yukarıda bahsedilen karbon fiber ipad kılıfımız ve ipad & tabletler için aliminyumdan yapılmış standlarımız Türkiye'de satışta olucaktır..

coolermaster.com/...

coolermaster.com/...

coolermaster.com/...

coolermaster.com/...
Yanıtla +1
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Coolermaster_Türkiye 5 yıl Zımparasız Pinokyo
Ben Gerçek Değilim

İyi güzel hoşta Türkiye'de nerede bulacağız?

Merhaba Arkadaşlar,

Cooler Master Tablet ve Apple aksesuarları Türkiye'de satışa başlamıştır, şuan n11.com stoklarında cazip kampanya avantajlarıyla..

n11.com/...
4 Yanıt Yanıtla
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bellair 6 yıl
ürün söyledikleri gibi carbon fiber ise hiçte pahalı değil. piyasadaki karbon fiber çakması plastik case ler ile karıştırmayın :)
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alper5398 6 yıl
Fan koysaydı bari.
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DH Misafiri 6 yıl
ucuz olmasınımı bekliyorsunuz sonuçta apple ürünün eklentisi
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Smile75 6 yıl
Çok güzelmiş gerçekten.
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EXios 6 yıl
Hayırlı olsun.
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Xagdas 6 yıl
Çok güzel :)
Çok pahalı :(
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Guest-0DECB8E5A 6 yıl
ilk resimde asagida Louis Vuitton kilifi mi goruyorum ne
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