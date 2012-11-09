Cooler Master Notepal Ergostand II; Soğutucu, stand ve USB çoklayıcı bir arada

Cooler Master, taşınabilir bilgisayar kullanıcıları için hazırladığı yeni aksesuarı Notepal Ergostand II'nin tanıtımını gerçekleştirdi. Notepal Ergostand II'nin üç temel fonksiyonu var: Soğutucu, stand ve USB 2.0 çoklayıcı.



Yaklaşık 370 mm x 265 mm x 43 mm boyutlarında ve 1.250 gram ağırlığında tasarlanan taşınabilir bilgisayar soğutucusu, metalden ve plastikten imal edilmiş. Tam ortaya yerleştirilen 140 mm çapındaki fan, 700 devir / dakika ile 1400 devir / dakika arasında değişen hızlarda çalışabiliyor. Fan düşük devirde 15 dB seviyesinde, yüksek devirde ise 21 dB seviyesinde ses çıkarıyor. Ayrıca fanın çalışma hızını istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Bir diğer önemli detay ise metal ızgaranın sökülebilir yapıda olması. Fanın etrafında oluşan tozları kolayca temizlemek mümkün.



Maksimum 17-inç boyutlu LCD ekrana sahip taşınabilir bilgisayarlar ile kullanılabilen Notepal Ergostand II'nin, beş farklı yükseklik kademesi bulunuyor. Böylece masa üstünde çalışırken yaşanabilecek ağrı ve rahatsızlıkların önüne geçilmesi amaçlanmış. Bu bilgilere ilaveten 4 adet USB 2.0 portu sayesinde, farklı çevre birimlerini doğrudan taşınabilir bilgisayar soğutucusuna bağlayabiliyorsunuz.



Cooler Master, Notepal Ergostand II'nin fiyat bilgisini vermemiş. Daha detaylı görsellere aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.



http://www.coolermaster.com/news.php?id=6260&action=ViewNews&newsletter=2