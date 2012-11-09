Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Cooler Master Notepal Ergostand II; Soğutucu, stand ve USB çoklayıcı bir arada

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,3b
1
9
Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Cooler Master Notepal Ergostand II; Soğutucu, stand ve USB çoklayıcı bir arada
Tam Boyutta Gör
Cooler Master, taşınabilir bilgisayar kullanıcıları için hazırladığı yeni aksesuarı Notepal Ergostand II'nin tanıtımını gerçekleştirdi. Notepal Ergostand II'nin üç temel fonksiyonu var: Soğutucu, stand ve USB 2.0 çoklayıcı.
Yaklaşık 370 mm x 265 mm x 43 mm boyutlarında ve 1.250 gram ağırlığında tasarlanan taşınabilir bilgisayar soğutucusu, metalden ve plastikten imal edilmiş. Tam ortaya yerleştirilen 140 mm çapındaki fan, 700 devir / dakika ile 1400 devir / dakika arasında değişen hızlarda çalışabiliyor. Fan düşük devirde 15 dB seviyesinde, yüksek devirde ise 21 dB seviyesinde ses çıkarıyor. Ayrıca fanın çalışma hızını istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Bir diğer önemli detay ise metal ızgaranın sökülebilir yapıda olması. Fanın etrafında oluşan tozları kolayca temizlemek mümkün.
Maksimum 17-inç boyutlu LCD ekrana sahip taşınabilir bilgisayarlar ile kullanılabilen Notepal Ergostand II'nin, beş farklı yükseklik kademesi bulunuyor. Böylece masa üstünde çalışırken yaşanabilecek ağrı ve rahatsızlıkların önüne geçilmesi amaçlanmış. Bu bilgilere ilaveten 4 adet USB 2.0 portu sayesinde, farklı çevre birimlerini doğrudan taşınabilir bilgisayar soğutucusuna bağlayabiliyorsunuz.
Cooler Master, Notepal Ergostand II'nin fiyat bilgisini vermemiş. Daha detaylı görsellere aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.
Cooler Master Notepal Ergostand II; Soğutucu, stand ve USB çoklayıcı bir arada
Tam Boyutta Gör
Cooler Master Notepal Ergostand II; Soğutucu, stand ve USB çoklayıcı bir arada
Tam Boyutta Gör

http://www.coolermaster.com/news.php?id=6260&action=ViewNews&newsletter=2 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Vengeso 7 yıl
Sondaki stand kelimesi dışındakiler gerçekçi değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lj94 7 yıl
Bunlar sıradan. Farklı birşey olsun istiyorum. Laptopların buz gibi kalmasını sağlayacak birşey.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yenerbalcı 7 yıl
o soğutucuyu yapacağına dizüstü kasası yap
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tavernac1 7 yıl
aynısından çoooook var bi işe yaradıkları da yok sadece stand olarak iş görüyorlar tabi kırılmazlarsa...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Uygulama Haber 29. Bölüm "Angry Birds Star Wars, ZombieWood, He-Man ve fazlası" 7 yıl 2si1: "Eğlence dolu yeni nesil teknoloji programı!" 09.11.2012 video şov 7 yıl Xbox Türkiye'de ve Türkçe: Merak edilen her şey bu videomuzda! 7 yıl Mobilite: Apple vs. Samsung, HTC One X+, Sony Yuga, ARM Cortex-A50,Surface, iPad 4 ve dahası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İstanbul Suriye,Arap İstilası Rezillik
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim