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Cooler Master fonksiyonel kulaklık askısını duyurdu

Kulaklık askısı, Qi standardı uyumlu kablosuz şarj standı, ses güçlendirici ve USB 3.0 bağlantıları ile Cooler Master GS750 masaüstünde kullanıcılara yer açmaya geliyor.
11 dk.
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde bilgisayar bileşenleri arasında kulaklık askıları da katıldı. Kulaklığınızın ortada durmasını engelleyen bu askılıklar ayrıca taban kısmına ekledikleri çeşitli bağlantı seçenekleri ile de farklı ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyor.

Cooler Master GS750 özellikleri ve fiyatı

Cooler Master GS750 adındaki yeni kulaklık askısı bağlantı giriş seçeneklerinin yanı sıra Qi uyumlu kablosuz şarj standı ve ses güçlendiricisi ile pek çok farklı fonksiyonu bir araya getiriyor.

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Askılığın alt kısmında iki adet USB 3.0 portu var ve hızlı enerji aktarımı yapabiliyor. Ayrıca dahili 7.1 kanal surround sayesinde 3.5mm kulaklık çıkışı üzerinden tam stereo ses tecrübesi yaşayabiliyorsunuz.

Kablosuz şarj istasyonu ise Qi standardı ile uyumlu tüm cihazlarınızı şarj edebiliyor. Özellikle uyumlu kulaklık, fare veya akıllı telefon modelleri için kablo arama derdinizi ortadan kaldırıyor. Alüminyum alaşımdan imal sağlam gövde 13 adet LED ile firmanın mevcut RGB aydınlatma yazılımına uyum sağlıyor. Cooler Master GS750 için 80 Avro fiyat belirlenmiş. Satışlar Ağustos sonunda başlayacak.

 

https://www.techpowerup.com/257416/cooler-master-introduces-gs750-desktop-hub Yorum Yaz
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