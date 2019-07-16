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Huawei telefon satışları eskiye dönebilir

Huawei ay içerisinde ABD’li teknoloji firmalarından tedarik için olumlu geri dönüşler bekliyor. Bu gerçekleşirse firma 2019 yılını 260 milyon akıllı telefon satışı ile kapatabilir.
3 sa.
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz aylarda ABD hükümeti tarafından ticaret yasağı uygulanan Huawei büyük bir düşüş içine girmişti. Ne var ki yasakların gevşetilmesi ve Google’dan lisans alma gibi gelişmelerin ardından firma eskiye dönebilir.

Sarsıldı ama yıkılmadı

Yasakların il başladığı dönemlerde Huawei’nin telefon satışlarının 180 milyon civarında düşeceği ve firmanın gelir kaybedeceği ön görülmüştü. Bununla birlikte ABD’li firmalardan materyal tedariği için kısa süre sonra izin onayı alacak olması ve ay sonuna doğru Google’dan onay beklentisi hedefleri yükseltti.

Analiz uzmanı Guo Minghao yaşanan gelişmeler sonrasında eğer işler yolunda giderse Huawei’nin yıl sonunda 260 milyon akıllı telefon satışına ulaşabileceğini tahmin ediyor. Bu sayede Apple’ı geride bırakarak ikinci sıraya yerleşmiş olacak.

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Diğer taraftan Google’dan onay gelmemesi durumunda Huawei’nin 230 milyon telefon satışına ulaşabileceği tahmin ediliyor. Bu durumda da Apple’ı az bir farkla da olsa geride bırakma şansı doğmuş oluyor.

Huawei global pazarlarda sıkıntıya girmiş olsa da özellikle Çin’de ilgi büyük. Özellikle orta ve giriş seviyesinde başarılı satışlar yapıyor. Diğer taraftan operatörlerin ve perakende zincirlerinin Huawei’ye destek vermesi yine diğer bir etken.

Huawei’nin yine de Samsung’u deviremeyeceği ifade ediliyor. Firmanın yılın başında hedefi buydu ancak sarsıntılar bunun imkânsız hale getirdi. İşler yolunda giderse Huawei gelecek yıl bu hedefine ulaşabilir.

 

https://www.phonearena.com/news/Huawei-sales-forecast-2019-260-million_id117488 Yorum Yaz
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kenbalx 20 dk.
Bu süreçteki borsa verilerine bakmak lazım hisseleri düşünce coniler toplamıştır ortak olmuşlardır.
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koyunsayar 2 sa.
Hawehawe mi kaldı birader Trump çekti fişi bitirdi işi
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haberelectro 3 sa.
ne oldu baştan dedik bişey olmayacak diye.
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V4LKyR 2 sa. haberelectro
Ne zaman dedin kral, kaçırmışız...
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smart1978 1 sa. haberelectro
19 Agustos son tarihleri de. O tarih gelmeden sen birsey olmaz hukmune varmis :) . Hayaller bedava .. Kimse hayallerin haberine yalanma getiremez.
Elbette Huawei yola gelise neden olmasin :)
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