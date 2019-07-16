Huawei telefon satışları eskiye dönebilir

Geçtiğimiz aylarda ABD hükümeti tarafından ticaret yasağı uygulanan Huawei büyük bir düşüş içine girmişti. Ne var ki yasakların gevşetilmesi ve Google’dan lisans alma gibi gelişmelerin ardından firma eskiye dönebilir.

Sarsıldı ama yıkılmadı

Yasakların il başladığı dönemlerde Huawei’nin telefon satışlarının 180 milyon civarında düşeceği ve firmanın gelir kaybedeceği ön görülmüştü. Bununla birlikte ABD’li firmalardan materyal tedariği için kısa süre sonra izin onayı alacak olması ve ay sonuna doğru Google’dan onay beklentisi hedefleri yükseltti.

Analiz uzmanı Guo Minghao yaşanan gelişmeler sonrasında eğer işler yolunda giderse Huawei’nin yıl sonunda 260 milyon akıllı telefon satışına ulaşabileceğini tahmin ediyor. Bu sayede Apple’ı geride bırakarak ikinci sıraya yerleşmiş olacak.

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Diğer taraftan Google’dan onay gelmemesi durumunda Huawei’nin 230 milyon telefon satışına ulaşabileceği tahmin ediliyor. Bu durumda da Apple’ı az bir farkla da olsa geride bırakma şansı doğmuş oluyor.

Huawei global pazarlarda sıkıntıya girmiş olsa da özellikle Çin’de ilgi büyük. Özellikle orta ve giriş seviyesinde başarılı satışlar yapıyor. Diğer taraftan operatörlerin ve perakende zincirlerinin Huawei’ye destek vermesi yine diğer bir etken.

Huawei’nin yine de Samsung’u deviremeyeceği ifade ediliyor. Firmanın yılın başında hedefi buydu ancak sarsıntılar bunun imkânsız hale getirdi. İşler yolunda giderse Huawei gelecek yıl bu hedefine ulaşabilir.