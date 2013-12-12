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Cooler Master, mekanik oyuncu klavyesi QuickFire TK'nın özel versiyonunu duyurdu

5 yıl
1,8b
1
19
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Cooler Master, mekanik oyuncu klavyesi QuickFire TK'nın özel versiyonunu duyurdu
Cooler Master, CM Storm çatısı altında hazırladığı mekanik klavyesi QuickFire TK'nın özel bir versiyonunu oyun severlerle buluşturdu. Özel versiyonu, halihazırda satılmakta olan diğer modellerden farklı kılan özellikleri ise yeşil renkli Cherry MX mekanik anahtar sistemini ve yeşil renkli LED aydınlatmayı bünyesinde barındırması. Yeşil renkli Cherry MX mekanik anahtar sistemi, başarılı bir dokunsal geri bildirim sunmasının yanı sıra bu anahtarlara ortalama 80 cN seviyesinde baskı kuvveti uygulamak gerekiyor.
377.5 mm x 138 mm x 33 mm boyutlara ve yaklaşık 800 gram ağırlığa sahip olan QuickFire TK'nın tuşlarının LED aydınlatmasının parlaklık seviyesi değiştirilebildiği gibi farklı aydınlatma modları seçilebiliyor. Örnek vermek gerekirse tuşlardan sadece W, A, S, D'nin aydınlatılmasını veya tuş aydınlatmasının kendi kendine yanıp sönmesini sağlayabiliyorsuuz. UV kaplama ile dayanıklılığı arttırılan tuşlardan 7 tanesi multimedya fonksiyonları için ayrılmış. F12 tuşu aynı zamanda Windows tuşunu devre dışı bırakmaya yarıyor. Böylece oyun esnasında istenmeyen kesintilerin önüne geçiliyor. Mekanik klavyenin 1.8 metre uzunluğundaki örgülü kablosu takılıp çıkarılabilir yapıda. Kablonun USB konnektörü ise altın kaplamalı.
1000 Hz tarama hızı sunan CM Storm QuickFire TK'nın özel versiyonu 125$'dan satılıyor.
Cooler Master, mekanik oyuncu klavyesi QuickFire TK'nın özel versiyonunu duyurdu

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1 Avatar
camoka5 5 yıl
Bu cm lerin büyüklüğünde, arka aydınlatmalı, türkçe tuş karakterli, büyük enterlı, cherry brown switchli, makro tuşları ve gereksiz binlerce diyer tuşları bulunmayan, sade şık bir mekanik klavye yapsın bir firma. Ne kadar fiyat çekse verip alacağım ama tabi talep olmayınca adam neden tr tuş dizilimli klavye yapsın.
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Lull_82 5 yıl
cm nin dizaynını beğeniyorum. Bu firmanın türkçe uyumlu klavyesi var mı acaba biliyor musunuz?
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DaRKFoRCeS 5 yıl
keşke sonradan led takılabilse klavyelere bende taktırırdım harbi güzel oluyor
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V1CT0RY 5 yıl
Klavye İngilizce zaten arkadaşlar. Türkçe versiyonlarda enter büyük olur zaten.
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acbold 5 yıl
Enter büyük yapsa yarın alacaksınız sanki. SS,Razer alternatifleri var cm için bu kadar zorlamanıza gerek yok.ben umudu kestim cm 'den.
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bellair 5 yıl
sağlamlığından şüphe yok ama büyük ihtimal yine ülkemiz de bulamayacağız.
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IG 5 yıl bellair
bellair

sağlamlığından şüphe yok ama büyük ihtimal yine ülkemiz de bulamayacağız.

Malesef
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DeistSuat 5 yıl
ENTER girsin sana cm.
herkez ince uzun yapıyor
adam akıllı ürün yok etrafta.
Sırf o enter tuşu yüzünden klavye alamıyorum.
hele o üstte ki noktalama işareti şaka gibi ya ):
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Master_Evil 5 yıl
tipsiz
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12 Angry Men 5 yıl
razer blackwidow ultimate 2013 çakması olmuş. aratıp görebılırsınız.
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12 Angry Men 5 yıl
R
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BeAr 5 yıl
Oyuncularında işi zor ha, önünde oyuncu ibaresi bulunan ucuz birşey görsem dişimi kıracam.
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kojiro 5 yıl
ok tuşları sorun değil mi yani?
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cemoktem 5 yıl
ENTER TUŞU

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Divinity 5 yıl
Razer Blackwidow Ultimate kullanıyorum, Enter tuşu küçük tip ama herhangi sorun yaratmıyor kullanım sırasında.
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