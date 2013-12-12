Cooler Master, mekanik oyuncu klavyesi QuickFire TK'nın özel versiyonunu duyurdu

Cooler Master, CM Storm çatısı altında hazırladığı mekanik klavyesi QuickFire TK'nın özel bir versiyonunu oyun severlerle buluşturdu. Özel versiyonu, halihazırda satılmakta olan diğer modellerden farklı kılan özellikleri ise yeşil renkli Cherry MX mekanik anahtar sistemini ve yeşil renkli LED aydınlatmayı bünyesinde barındırması. Yeşil renkli Cherry MX mekanik anahtar sistemi, başarılı bir dokunsal geri bildirim sunmasının yanı sıra bu anahtarlara ortalama 80 cN seviyesinde baskı kuvveti uygulamak gerekiyor.



377.5 mm x 138 mm x 33 mm boyutlara ve yaklaşık 800 gram ağırlığa sahip olan QuickFire TK'nın tuşlarının LED aydınlatmasının parlaklık seviyesi değiştirilebildiği gibi farklı aydınlatma modları seçilebiliyor. Örnek vermek gerekirse tuşlardan sadece W, A, S, D'nin aydınlatılmasını veya tuş aydınlatmasının kendi kendine yanıp sönmesini sağlayabiliyorsuuz. UV kaplama ile dayanıklılığı arttırılan tuşlardan 7 tanesi multimedya fonksiyonları için ayrılmış. F12 tuşu aynı zamanda Windows tuşunu devre dışı bırakmaya yarıyor. Böylece oyun esnasında istenmeyen kesintilerin önüne geçiliyor. Mekanik klavyenin 1.8 metre uzunluğundaki örgülü kablosu takılıp çıkarılabilir yapıda. Kablonun USB konnektörü ise altın kaplamalı.



1000 Hz tarama hızı sunan CM Storm QuickFire TK'nın özel versiyonu 125$'dan satılıyor.