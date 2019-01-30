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Cooler Master sayısal tuş takımı olmayan klavyelerini tanıttı

Masasında yeteri kadar alanı olmayanlar için Cooler Master sayısal tuş takımı olmaya klavyelerini duyurdu. Cooler Master MK730 ve CK530 klavyeleri farklı özellikler ile geliyor.
3 ay
4,3b
1
17
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Oyuncu donanımları pazarına iyiden iyiye ısınan Cooler Master, masasında fazla yeri olmayan oyuncular için sayısal tuş takımını kaldırdığı iki iddialı mekanik klavyesini satışa sunuyor. Klavyeler iki farklı segmente hitap ediyor.

Cooler Master MK730 özellikleri ve fiyatı

Cooler Master MK730 daha üst seviyeye konumlanıyor. Cherry MX tuşlarını kullanan klavye 50 milyona kadar basış ömrü sunuyor. 16 milyon renk desteği sunan RGB aydınlatma her tuşa entegre edilmiş. Ayrıca boşluk tuşunun hemen altında da uzun bir RGB çizgisi ahengi tamamlıyor.

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Tercihe göre RGB profilleri oluşturarak F tuşlarına atayabiliyorsunuz. Özelleştirme işlemleri ARM Cortex M3 çekirdeği üzerinden yerine getiriliyor. Klavyede 512KB bellek yer alıyor.

Çıkarılabilir USB Tip-C kablosuna sahip olan klavye ayrıca bileğinizi dinlendirmeniz için bir plaka da barındırıyor. Plaka manyetik olarak klavyeye tutturulabiliyor. Cooler Master MK730 için 120 Avro fiyat etiketi mevcut.

 

Cooler Master sayısal tuş takımı olmayan klavyelerini tanıttı
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Cooler Master CK530 özellikleri ve fiyatı

Cooler Master CK530 biraz daha alt seviyeye hitap ediyor. Bölgeye göre mavi, kahverengi ve kırmızı Gateron mekanik tuşlara sahip klavye yine 50 milyondan fazla basış ömrü sunuyor. Standart bir kablo ve tuş dizilimi ile gelen klavye aynı işlemciyi barındırıyor.

Tuşların RGB aydınlatması yazılım üzerinden kontrol ediliyor. RGB çizgisi ve bilek plakası olmayan Cooler Master CK530 için 70 Avro fiyat etiketi belirlenmiş. Satışlar başlamış durumda.

 

https://www.techpowerup.com/251986/cooler-master-releases-new-tenkeyless-keyboards Yorum Yaz
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roses 3 ay en beğenilen
Ben mı yanlış okudum yoksa tuş takımı olmayan mı yazıyor?
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roses 3 ay
Haberi ilk yazdıklarında tuşsuz klavye yazıyordu, sayısal tuş takımı olmayan değil. O yüzden demiştim. Sonradan düzeltme yapmışlar.
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qoqoCAN 3 ay
bunun parasına gerekli alan yaratılır yahu ?
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Kerim5100 3 ay
Gene saçma sapan konuşmalar havada uçuşuyor
Bunları alan genelde sırf oyun oynayan, çok para vermek istemeyen, daha amiyane tabirle "oyuncu" klavyesi. Dünyayı sırf Corsair K95 ya da Razer BlackWidow sanıyorsanız açın bakın piyasanın en çok satan klavyesine SS Apex M750 TKL AAAA ONDA DA TUŞ TAKIMI YOKMUŞ :D
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al-ozaria 3 ay Kerim5100
Bir üstteki mesajı sizin içinde yazdım.
Piyasa hacmi ne kadar olan hangi mağazada, mümkünse Vatan ve Mediamarkt dengi olsun.
>> mediamarkt.com.tr/...
gibi
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al-ozaria 3 ay
Saçma, dizüstülerde sayısal tuş takımı olmamasını bir noktaya kadar anlarız alan sıkıntısı var ki, adamlar kasıyor 14"'lere dahi koymaya çalışıyor. Masaüstü sistemler için alandan tasarruf namına sayısal tuşlardan feragat edilmesi mantıksız olmuş. Heleki bir de oyuncu sistemlerinde.
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FantomİçinF 3 ay al-ozaria
pcyi sadece oyun için "gamestation" olarak kullanan insanların sayılarla işi yok ki. klavyenin harfleri yetiyor onlara sayılara çok ihtiyaç varsa üstte var zaten. daha derli toplu ve kompakt bir tasarım sunuyor böylece. bu işi cm ilk defa yapmıyor sonuçta
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ipli jeton 3 ay al-ozaria
Mekanik klavyelerde her tuş maliyet demek. Tam boy klavyeden kabul edilebilir derecede fiyat avantajı sunarlarsa alınabilir olacaktır.
Hesap kitap ağırlıklı bir kullanım durumu yoksa üst satırdaki sayısal tuşlar yeterlidir.
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fhrstw 3 ay
Cmden bişey almayalı uzun zaman oldu psu aldım yandı cpu soğutucu aldım bozuldu. Ama type c güzel düşünülmüş.
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roses 3 ay en beğenilen
Ben mı yanlış okudum yoksa tuş takımı olmayan mı yazıyor?
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Galatas4ray 3 ay roses
Doğru okumuşun sağ taraftaki tuş takımı yok .
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esmerbuyucu 3 ay roses
Memurlar için değil zaten?
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