Cooler Master sayısal tuş takımı olmayan klavyelerini tanıttı

Oyuncu donanımları pazarına iyiden iyiye ısınan Cooler Master, masasında fazla yeri olmayan oyuncular için sayısal tuş takımını kaldırdığı iki iddialı mekanik klavyesini satışa sunuyor. Klavyeler iki farklı segmente hitap ediyor.
Cooler Master MK730 özellikleri ve fiyatı
Cooler Master MK730 daha üst seviyeye konumlanıyor. Cherry MX tuşlarını kullanan klavye 50 milyona kadar basış ömrü sunuyor. 16 milyon renk desteği sunan RGB aydınlatma her tuşa entegre edilmiş. Ayrıca boşluk tuşunun hemen altında da uzun bir RGB çizgisi ahengi tamamlıyor.Ayrıca Bkz. "Facebook siyasi reklamlarla ilgili veri toplayan araçları engelledi"
Tercihe göre RGB profilleri oluşturarak F tuşlarına atayabiliyorsunuz. Özelleştirme işlemleri ARM Cortex M3 çekirdeği üzerinden yerine getiriliyor. Klavyede 512KB bellek yer alıyor.
Çıkarılabilir USB Tip-C kablosuna sahip olan klavye ayrıca bileğinizi dinlendirmeniz için bir plaka da barındırıyor. Plaka manyetik olarak klavyeye tutturulabiliyor. Cooler Master MK730 için 120 Avro fiyat etiketi mevcut.
Cooler Master CK530 özellikleri ve fiyatı
Cooler Master CK530 biraz daha alt seviyeye hitap ediyor. Bölgeye göre mavi, kahverengi ve kırmızı Gateron mekanik tuşlara sahip klavye yine 50 milyondan fazla basış ömrü sunuyor. Standart bir kablo ve tuş dizilimi ile gelen klavye aynı işlemciyi barındırıyor.
Tuşların RGB aydınlatması yazılım üzerinden kontrol ediliyor. RGB çizgisi ve bilek plakası olmayan Cooler Master CK530 için 70 Avro fiyat etiketi belirlenmiş. Satışlar başlamış durumda.
https://www.techpowerup.com/251986/cooler-master-releases-new-tenkeyless-keyboards Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bunları alan genelde sırf oyun oynayan, çok para vermek istemeyen, daha amiyane tabirle "oyuncu" klavyesi. Dünyayı sırf Corsair K95 ya da Razer BlackWidow sanıyorsanız açın bakın piyasanın en çok satan klavyesine SS Apex M750 TKL AAAA ONDA DA TUŞ TAKIMI YOKMUŞ :D
Piyasa hacmi ne kadar olan hangi mağazada, mümkünse Vatan ve Mediamarkt dengi olsun.
>> mediamarkt.com.tr/...
gibi
Hesap kitap ağırlıklı bir kullanım durumu yoksa üst satırdaki sayısal tuşlar yeterlidir.
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