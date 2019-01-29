Facebook siyasi reklamlarla ilgili veri toplayan araçları engelledi

Geçen yıl Cambridge Analytica skandalı ile sarsılan ve seçim manipülasyonuna alet olduğu iddiasıyla soruşturma açılan Facebook adeta yoğurdu üfleyerek yiyor. Olayların patlak verdiği günden bu yana kişisel verilere erişen pek çok araç engellenmiş durumda. Şimdi de siyasi reklamla ilgili bir yasaklama var.

Örgütlere yasak geldi

Gelen bilgilere göre siyasi reklamlarla ilgili veri toplayan araçlar sosyal ağda engellenmiş durumda. Bu araçlar genellikle şeffaflık odaklı çalışan sivil toplum örgütleri ve haber organizasyonlarına ait. Bunun yerine Facebook’un geçen Mayıs ayında hayata geçirdiği veri havuzundan faydalanılması isteniyor. Yani görünüşte Facebook siyasi reklamların kimlere nasıl ulaştığı ile ilgili kendisinden habersiz bilgi toplanmasını istemiyor.

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Her ne kadar Facebook doğrudan sivil toplum örgütlerini hedef almadığını ve verileri toplayarak manipülasyon yapan aktörleri hedeflediğini ifade etse de STK’lar tepkili. Yıllardır siyasi reklamlarla ilgili veri toplayan ve raporlar hazırlayan saygın kuruluş ProPublica bunlardan birisi.

ProPublica bugüne kadar 122 bin reklamı inceleyerek raporlar hazırladıklarını ancak hali hazırda araçlarına erişimin yasaklandığını ifade ediyor. Üstelik Facebook’un kendi veri araçları henüz global kullanıma sunulmuş değil, kısıtlı bilgiler içeriyor ve reklamların kullanıcının hangi parametrelerine göre gösterildiği gibi kritik bilgiler yer almıyor.

ProPublica haricinde Who Targets Me aktivist grubu ve Firefox tarayıcısının özel bir eklentisi de engellenmiş durumda. Facebook yakın zamanda organizasyonların siyasi reklam bilgisine daha kolay ulaşabileceği bir API de kullanıma sunacak.