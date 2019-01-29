Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sosyal Medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Facebook siyasi reklamlarla ilgili veri toplayan araçları engelledi

Siyasi reklamlarla ilgili verileri toplayarak raporlar hazırlayan sivil toplum örgütlerine Facebook tarafından engel getirildi. Bundan sonra reklam verilerini Facebook sağlayacak.
3 ay
1,7b
1
sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Geçen yıl Cambridge Analytica skandalı ile sarsılan ve seçim manipülasyonuna alet olduğu iddiasıyla soruşturma açılan Facebook adeta yoğurdu üfleyerek yiyor. Olayların patlak verdiği günden bu yana kişisel verilere erişen pek çok araç engellenmiş durumda. Şimdi de siyasi reklamla ilgili bir yasaklama var.

Örgütlere yasak geldi

Gelen bilgilere göre siyasi reklamlarla ilgili veri toplayan araçlar sosyal ağda engellenmiş durumda. Bu araçlar genellikle şeffaflık odaklı çalışan sivil toplum örgütleri ve haber organizasyonlarına ait. Bunun yerine Facebook’un geçen Mayıs ayında hayata geçirdiği veri havuzundan faydalanılması isteniyor. Yani görünüşte Facebook siyasi reklamların kimlere nasıl ulaştığı ile ilgili kendisinden habersiz bilgi toplanmasını istemiyor.

Ayrıca Bkz. "Tüketim ürünlerinde depozitolu şişe dönemi başlıyor"

Her ne kadar Facebook doğrudan sivil toplum örgütlerini hedef almadığını ve verileri toplayarak manipülasyon yapan aktörleri hedeflediğini ifade etse de STK’lar tepkili. Yıllardır siyasi reklamlarla ilgili veri toplayan ve raporlar hazırlayan saygın kuruluş ProPublica bunlardan birisi.

ProPublica bugüne kadar 122 bin reklamı inceleyerek raporlar hazırladıklarını ancak hali hazırda araçlarına erişimin yasaklandığını ifade ediyor. Üstelik Facebook’un kendi veri araçları henüz global kullanıma sunulmuş değil, kısıtlı bilgiler içeriyor ve reklamların kullanıcının hangi parametrelerine göre gösterildiği gibi kritik bilgiler yer almıyor.

ProPublica haricinde Who Targets Me aktivist grubu ve Firefox tarayıcısının özel bir eklentisi de engellenmiş durumda. Facebook yakın zamanda organizasyonların siyasi reklam bilgisine daha kolay ulaşabileceği bir API de kullanıma sunacak.

 

https://www.theverge.com/2019/1/28/18201361/facebook-political-ad-transparency-tools-blocked-user-data-privacy Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay Dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy, tekrar uçmaya hazırlanıyor 3 ay Intel’den İsrail’e 11 milyar dolar yatırım 3 ay Xbox Live Gold Şubat 2019 ücretsiz oyunları duyuruldu 3 ay Apple şimdiye kadar geliştiricilere 120 milyar dolar ödedi 3 ay Samsung Galaxy S10 Plus'ı net şekilde gösteren bir fotoğraf yayınlandı 3 ay Ford'dan tasarım sürecini yarıya indirecek hamle 3 ay Klonlanmış imei sorunu nasıl çözülür? | Tüketici Haklı 3 ay Google, Avrupalı politikacılara ücretsiz DDoS koruma hizmeti verecek 3 ay Monster'da Bu Hafta - Star Wars Battlefront II 3 ay WiFi 6 destekli Intel Cyclone Peak kablosuz ağ kartları hazır 3 ay Bluetooth'un yeni yön bulma özelliği kayıp cihazların bulunmasını kolaylaştıracak 3 ay Samsung, akciğer hastalıklarını tespit edebilen akıllı tişört patenti aldı 3 ay Apple, kullanıcıları yanıltarak abonelik satan uygulamaları yasaklayacak 3 ay GeForce RTX ekran kartlı Monster Notebook'lar satışa sunuldu 3 ay Anahtarsız çalışan otomobiller hala hırsızların gözdesi: İşte en riskli modeller 3 ay Xiaomi’den 27W hızlı şarj destekli gizemli telefon 3 ay CAT, 26 tonluk elektrikli ekskavatörünü görücüye çıkardı 3 ay Ay’a ilk adımın gerçek görüntüleriyle hazırlanan Apollo 11 filminin fragmanı yayınlandı 3 ay Samsung'un Galaxy Buds adlı yeni kablosuz kulaklığı gelecek ay tanıtılabilir 3 ay Curiosity, Mars'tan yeni bir selfie gönderdi 3 ay GÖRÜNTÜLENEN Facebook siyasi reklamlarla ilgili veri toplayan araçları engelledi Sonraki Unity, sadece yapay zekanın oynayacağı bir oyun geliştirdi 3 ay Apple da çevrim içi oyun hizmeti alanına girebilir 3 ay Nişasta bazlı şeker nedir? Zararları nelerdir? Kotası neden düşürüldü? 3 ay Samsung Galaxy S10'un kablosuz şarj cihazı FCC'de ortaya çıktı 3 ay Tüketim ürünlerinde depozitolu şişe dönemi başlıyor 3 ay LG’den profesyonellere ve oyunculara üst seviye monitör 3 ay Yeni Renault Clio'nun tasarımı tamamen ortaya çıktı [Güncelleme] 3 ay Samsung önemli bir sensör firmasını satın alabilir 3 ay Metro Exodus sadece Epic Store üzerinden satılacak 3 ay Turing bekleneni vermedi: Nvidia gelir beklentisini düşürdü 3 ay Redmi Go, 80 Euro'nun altındaki rekabetçi fiyatıyla Şubat ayında Avrupa'da satışa sunuluyor 3 ay AnTuTu artık yapay zekayı da test edecek 3 ay Apple FaceTime üzerinden gizlice dinleniyor olabilirsiniz 3 ay İsveç 2030 yılından sonra benzinli ve dizel araçların satışını yasaklayacak, Almanya ise durumu ağırdan alıyor 3 ay Ekrandan parmak izi okuma özellikli bütçe dostu Redmi X geliyor 3 ay LG, 6G araştırmalarına başlıyor 3 ay 2si1 | internet fiyatları öyle çok artmadı 3 ay V çentikli Galaxy M10 ve Galaxy M20 tanıtıldı 3 ay SK Hynix DDR5 üretimine gelecek yıl başlıyor, DDR6 geliştirme aşamasında 3 ay Aquaman, DC tarihinin gişedeki en başarılı filmi oldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim