Cooler Master'dan iki yeni su soğutma sistemi: Seidon 120XL ve Seidon 240M

İşlemcinizin limitlerini sonuna kadar zorlamak istiyorsanız ve anakartınıza ekstradan yük bindiren alüminyum / bakır soğutucu bloklardan kurtulmayı düşünüyorsanız yolunuz, hepsi bir arada su soğutma sistemlerinden geçiyor. Bilgisayar bileşeni üreticilerinin, son dönemlerde bu tür çözümlere ağırlık vermeye başladıklarını söylemek mümkün. Bu üreticilerden birisi olan Cooler Master, Seidon 120XL ve Seidon 240M modellerini tanıtarak ürün yelpazesini genişletiyor.



Intel tarafında LGA 775, LGA 1150, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011 formundaki işlemcilere; AMD tarafında ise soket AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2 formundaki işlemcilere destek veren su soğutma sistemlerinden Seidon 120XL, 150 mm uzunluğunda, 120 mm genişliğinde, 38 mm kalınlığında alüminyum radyatöre sahipken; Seidon 240M'in alüminyum radyatörü 273 mm uzunluğunda, 120 mm genişliğinde, 27 mm kalınlığında tasarlanmış. Seidon 120XL'in radyatör kalınlığının, Seidon 120M 'e kıyasla 11 mm kadar arttığını not düşelim.

Radyatörlerden geçen sıvı, 120 mm çapında, ısı kontrollü fanlar tarafından soğutuluyor. Isı durumuna göre 600 devir / dakika ile 2.400 devir / dakika hızları arasında çalışan bu fanlar, 19.17 CFM ile 86.15 CFM performansları arasında hava üflüyor. Fanların düşük devirde çıkardığı ses 19 dBA iken yüksek devirde çıkan ses 40 dBA gibi yüksek bir değer. Cooler Master'ın fanlar için biçtiği ömür ortalama 40.000 saat.



Su pompası ile bakır soğutma bloğu bütünleşik halde. 70 mm çapında ve 27 mm yüksekliğinde tasarlanan su pompasında ekstra dayanıklılık ve yüksek performans adına seramik mil yatağı teknolojisi kullanılmış. Pompa için biçilen ortalama çalışma ömrü ise 70.000 saat.



Cooler Master, kısa bir süre önce satışına başlanan Seidon 120XL ve Seidon 240M'in fiyatlarına dair bilgi vermemiş. Ancak Seidon 240M'in, NewEgg sitesinde yaklaşık 94.99$'dan satıldığını belirtelim. Daha fazla görsel için aşağıdaki fotoğraf galerimize göz atabilirsiniz.



http://www.coolermaster.com/news.php?id=6268&action=ViewNews&newsletter=2