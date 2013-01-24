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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Cooler Master'dan iki yeni su soğutma sistemi: Seidon 120XL ve Seidon 240M

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,1b
1
15
Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
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Cooler Master'dan iki yeni su soğutma sistemi: Seidon 120XL ve Seidon 240M
İşlemcinizin limitlerini sonuna kadar zorlamak istiyorsanız ve anakartınıza ekstradan yük bindiren alüminyum / bakır soğutucu bloklardan kurtulmayı düşünüyorsanız yolunuz, hepsi bir arada su soğutma sistemlerinden geçiyor. Bilgisayar bileşeni üreticilerinin, son dönemlerde bu tür çözümlere ağırlık vermeye başladıklarını söylemek mümkün. Bu üreticilerden birisi olan Cooler Master, Seidon 120XL ve Seidon 240M modellerini tanıtarak ürün yelpazesini genişletiyor.
Intel tarafında LGA 775, LGA 1150, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011 formundaki işlemcilere; AMD tarafında ise soket AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2 formundaki işlemcilere destek veren su soğutma sistemlerinden Seidon 120XL, 150 mm uzunluğunda, 120 mm genişliğinde, 38 mm kalınlığında alüminyum radyatöre sahipken; Seidon 240M'in alüminyum radyatörü 273 mm uzunluğunda, 120 mm genişliğinde, 27 mm kalınlığında tasarlanmış. Seidon 120XL'in radyatör kalınlığının, Seidon 120M'e kıyasla 11 mm kadar arttığını not düşelim.
Radyatörlerden geçen sıvı, 120 mm çapında, ısı kontrollü fanlar tarafından soğutuluyor. Isı durumuna göre 600 devir / dakika ile 2.400 devir / dakika hızları arasında çalışan bu fanlar, 19.17 CFM ile 86.15 CFM performansları arasında hava üflüyor. Fanların düşük devirde çıkardığı ses 19 dBA iken yüksek devirde çıkan ses 40 dBA gibi yüksek bir değer. Cooler Master'ın fanlar için biçtiği ömür ortalama 40.000 saat.
Su pompası ile bakır soğutma bloğu bütünleşik halde. 70 mm çapında ve 27 mm yüksekliğinde tasarlanan su pompasında ekstra dayanıklılık ve yüksek performans adına seramik mil yatağı teknolojisi kullanılmış. Pompa için biçilen ortalama çalışma ömrü ise 70.000 saat.
Cooler Master, kısa bir süre önce satışına başlanan Seidon 120XL ve Seidon 240M'in fiyatlarına dair bilgi vermemiş. Ancak Seidon 240M'in, NewEgg sitesinde yaklaşık 94.99$'dan satıldığını belirtelim. Daha fazla görsel için aşağıdaki fotoğraf galerimize göz atabilirsiniz.
Cooler Master'dan iki yeni su soğutma sistemi: Seidon 120XL ve Seidon 240M
Cooler Master'dan iki yeni su soğutma sistemi: Seidon 120XL ve Seidon 240M

http://www.coolermaster.com/news.php?id=6268&action=ViewNews&newsletter=2 Yorum Yaz
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@lexiS 6 yıl en beğenilen Mazzini
Mazzini

Suyundan bol goy... :)) Gerek yok böyle janjanli şeylere biz laptop isininca pencere önüne koyan insanlariz.

Sırf laf olsun, yazdım olsun, post olsun. Derdiniz yok zaten başka forumda.

Corsair H serisi ile arasında ki performans değerlerine bakmak gerek. Tabi ki sadece performans değil fiyat da.
MazziniSuyundan bol goy... :)) Gerek yok böyle janjanli şeylere biz laptop isininca pencere önüne koyan insanlariz.Sırf...
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bocekgrafik 6 yıl
7Mhz
Bir H100 alayım dedim H100i çıktı, ardından H110 çıktı, şimdide 240m çıktı. Karassız kaldım yine. Gelecek haftada Zalman 240lık soğutucusunu duyurur tam olur.

Beklemenin sonu ve yeninin yenisinin de sonu yok. Kesene göre ihtiyacını hangisi görüyorsa, o ürün senin için en iyi üründür.
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kaan0101 6 yıl
fiyat aralığı olarak corsairle aynı seviyede piyasaya sürerler büyük ihtimal rekabetçi olmak için
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Mazzini 6 yıl
@lexiS
Mazzini Suyundan bol goy... :)) Gerek yok böyle janjanli şeylere biz laptop isininca pencere önüne koyan insanlariz.
Sırf laf olsun, yazdım olsun, post olsun. Derdiniz yok zaten başka forumda. Corsair H serisi ile arasında ki performans değerlerine bakmak gerek. Tabi ki sadece performans değil fiyat da.

Derdim senimi gerdi forumu nasil kullanacağimi sanami soracam istersem makara yaparim istersem alakasiz şey yazarim.
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Tunyukuk 6 yıl
Alternatif artsın da fiyatlar makul seviyelere iner belki
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Krauser DMC 6 yıl
SystemApps
hem hava hem su soğutma yapılamazmı acep? teorik olarak bir yanlışlık olmasa gerek

Birbirlerinin verimini düşürme ihtimali çok yüksek. Beraber kullanıldığında, ayrı ayrı kullanımdan daha kötü bir sonuç elde edilebilir.
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SystemApps 6 yıl
hem hava hem su soğutma yapılamazmı acep? teorik olarak bir yanlışlık olmasa gerek
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MxFxOx 6 yıl
radyator kasa dışında daha hoş durur hazır sistemlerde bu mümkün değil
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Umutcan 6 yıl MxFxOx
MxFxOx

radyator kasa dışında daha hoş durur hazır sistemlerde bu mümkün değil

Aynen öyle, kasa içine koyarak kasa içini daraltıp üstüne bir de sıvı soğutmanın avantajı olan ısıyı su ile uzağa taşımayı gözden çıkarmış oluyorsunuz.
Tabi fiyat önemli bir faktör, modüler sıvı soğutma cpu+gpu şeklinde 1000-1200 lirayı bulurken bu tip hazır sistemler(h100 gibi) 200-400 lira aralığında kolayca bulunabiliyor.
Benim şahsi tercihim radyatörün kasa arkasına montajı yönünde, havayı odadan çekip yine odaya vermek kasa içiyle ilişiğinin olmaması en iyi çözüm.
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Mazzini 6 yıl
Suyundan bol goy... :)) Gerek yok böyle janjanli şeylere biz laptop isininca pencere önüne koyan insanlariz.
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@lexiS 6 yıl Mazzini
Mazzini

Suyundan bol goy... :)) Gerek yok böyle janjanli şeylere biz laptop isininca pencere önüne koyan insanlariz.

Sırf laf olsun, yazdım olsun, post olsun. Derdiniz yok zaten başka forumda.

Corsair H serisi ile arasında ki performans değerlerine bakmak gerek. Tabi ki sadece performans değil fiyat da.
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berkkarabacak 6 yıl
200 mm neden yapmoyolar acaba?
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Applejack 6 yıl berkkarabacak
berkkarabacak

200 mm neden yapmoyolar acaba?

radyatörler 12cm'lik fanlara göre üretiliyor genelde. bu yüzden 120, 240, 360, 480mm olarak ilerliyorlar. birkaç model 14cm'lik fan takılmasına imkan sunuyordu ama gerçekten az sayıda.
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Patronage 6 yıl
Ülkemizde bu tür ürünlere gerçekten ihtiyaç var hem bireysel toplanan hemde hazır sistemli ürünleri bulmak oldukça zor özellikle özel bir sıvı soğutma sistemi kurmak istediğimizde aradığımızı bulamıyoruz ve alternatifler olmadığından var olanlar ile yetinmek zorunda kalıyoruz.. Umarım bu ve benzeri türdeki ürünlerin biran önce yaygınlaşır ve bizde diğer ülkeler gibi iyi ürünleri rekabet ortamında ucuza alabilir.
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