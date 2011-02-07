Core i7-2600K'dan hava soğutma ile yeni hız aşırtma rekoru: 5865MHz!

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Intel'in Sandy Bridge tabanlı işlemcileri arasında en yüksek performanslı model olan Core i7-2600K, hava soğutma ile hız aşırtmada rakip tanımıyor. OPB rumuzlu profesyonel hız aşırtmacı tarafından yapılan yeni bir çalışma kapsamında Core i7-2600K'nin 3400MHz olan standart çalışma frekansı 5865MHz'e çıkartıldı.
Asus'un P67 çipsetli Maximus IV Extreme anakartı üzerinde çift kanal DDR3 bellek kitinin kullanıldığı çalışmada çarpan kilidi açık olan Core i7-2600K'nın veri yolu hızı 101.12MHz'e, çarpanı ise 58'e çıkartıldı. Soğutucu olarak Thermalright Archon'un kullanıldığı çalışmada, işlemci çalışma gerilimi ise 1.64v'ye yükseltilmiş.
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amatör olarak anca bukadar :)
kart: asus.com/...
ram: sanalmarketim.com/...
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Standart hızında masa üstünde 14-15 derece arasında dolaşıyor gerçekten oldukça serin çalışan bir işlemci.
hwbot.org/...
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Bu arada linkte Su Soğutma gözüküyor