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Core i7-2600K'dan hava soğutma ile yeni hız aşırtma rekoru: 5865MHz!

8 yıl
20,8b
1
26
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Core i7-2600K'dan hava soğutma ile yeni hız aşırtma rekoru: 5865MHz!
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Intel'in Sandy Bridge tabanlı işlemcileri arasında en yüksek performanslı model olan Core i7-2600K, hava soğutma ile hız aşırtmada rakip tanımıyor. OPB rumuzlu profesyonel hız aşırtmacı tarafından yapılan yeni bir çalışma kapsamında Core i7-2600K'nin 3400MHz olan standart çalışma frekansı 5865MHz'e çıkartıldı.

Asus'un P67 çipsetli Maximus IV Extreme anakartı üzerinde çift kanal DDR3 bellek kitinin kullanıldığı çalışmada çarpan kilidi açık olan Core i7-2600K'nın veri yolu hızı 101.12MHz'e, çarpanı ise 58'e çıkartıldı. Soğutucu olarak Thermalright Archon'un kullanıldığı çalışmada, işlemci çalışma gerilimi ise 1.64v'ye yükseltilmiş.

Core i7-2600K'dan hava soğutma ile yeni hız aşırtma rekoru: 5865MHz!
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Kaynak; http://www.ocxtreme.org/forumenus/showthread.php?t=6110&page=2
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HoneyBagdeR2 6 yıl

amatör olarak anca bukadar :)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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dogukan4 6 yıl
işte hız ve etkileme diye buna derim



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rog maximus 8 yıl
bende bu işlemciden aldım.
kart: asus.com/...
ram: sanalmarketim.com/...
overclock yardımı yapmak isteyenler çekinmesin :D
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alitopuk 8 yıl
İntelin Resmi Türkiye Facebook sayfası Soru sorup tartışabilieceğimiz bir platform

Buradan Lütfen http ://www.facebook.com/intelturkiye



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sonsuzuncu 8 yıl
konu ile ilgili link ve bilgiler uyusmazligi var. ya teyit edilsin ya da silinsin...
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İstan34bul 8 yıl
Işlemci ısıdan değilde voltajdan yanacak:)
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DH Misafiri 8 yıl
ne süper pi test nede 3d vantage sadece o hiza cikartilmis ekran fotosu cekilmis
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Ahmet-79 8 yıl
Ben 5.0 ghz'e kadar çıkartabildim hava soğutma ile, Daha sağlam bir anakart ve soğutucu ile daha da gideri var
Standart hızında masa üstünde 14-15 derece arasında dolaşıyor gerçekten oldukça serin çalışan bir işlemci.
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Racer_ali 8 yıl
Senden ne varki anakart? daha sağlam bişi istedin
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Batuist 8 yıl
işlemcilerde gerçekten çok güzel potansiyel var.. kendi frekanslarında oldukça serin çalışıyorlardır anlaşılan..
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Firaristt 8 yıl
linkte H2O yazıyor sanırım bir hata var.. ama yinede oldukça yüksek bir değer :D birde bişey merak ettim bi yerde okuöuştum, 2600K sıvı azot gibi çok düşük ısılarda oc olamıyormuş doğru mudur?
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No Way Out 8 yıl
Bu frekansın elde edilmesinin temel sebebi anakart ve işlemcinin potansiyeli, kullanılan heatsink'den çok daha performanslı soğutucular mevcutdur.
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CESAJANS 8 yıl
Valla almadık iptal ettik anakartı iyimi ettik kötümü acaba?
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adilazimdegilx 8 yıl
buraya
hwbot.org/...

Reklam girmeden aldım linki


Bu arada linkte Su Soğutma gözüküyor
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