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Core i7-2700K su soğutma ile 5.3GHz'e hız aşırtıldı

7 yıl
30,2b
1
23
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel resmi detaylarını bir süre önce paylaştığımız Core i7-2700K işlemcisini yakın zamanda pazara sunmaya hazırlanıyor. Bazı kaynaklara göre 24 Ekim'de lanse edilmesi beklenen dört çekirdekli işlemci, standart olarak 3.5GHz'de görev yapacak ve Turbo Boost 2.0 teknolojisi ile çekirdek çalışma frekansını 3.9GHz'e kadar otomatik olarak arttırabilecek. 
Yurt dışındaki bazı hız aşırtmacılar tarafından bir süredir test edilen Core i7-2700K, su soğutma kullanılarak yapılan çalışmada 5381MHz'e çıkartıldı. Çarpan kilidi açık olarak gelen işlemcinin veriyolu hızının 101.54MHz, çarpanın ise 53x olarak belirlendiğini görüyoruz. Çalışma voltajı 1.544v seviyesine yükseltilen işlemci, AMD'nin Bulldozer tabanlı FX işlemcilerine karşı, Kasım ayında çıkacak Sandy Bridge-E serisi öncesindeki güncelleme olacak. 

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DH Misafiri 7 yıl
Sandy bridge mimarili 2700k işlemcileri almak şimdi pekte mantıklı olmaz 22 nm transistörlü ivy bridge işlemcilerin çıkmasını bekleyin ivy bridge ile overclock'cular 6 ghz'e ulaşmayı başarır.
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alidarkstone 7 yıl
Çok mantıksız olmuş 1.53v da 5300 yapıyor hiç gerek yok. Zira 1.56v da zaten 2600K ile 5600mhz yaptım bile :D 100mhz fark var diye alınmaz bu işlemci
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McGhoosT 7 yıl
zarkabul
llYÖRÜKBEYill İntel işlemciler her zaman idolümdür. Sıvı sogutma deyilde. Saglam bir hava sogutmayla 4.5 ghz olurmu merak ediyorum ?
2600k da çok rahat oluyor merak etme
Günlük 4,5 GHz de kullanıyorum ben. 8 thread maksimum yük altında bile (prime95 ile) en fazla 64C filan oldu 1 saatlik çalışmada. Daha da çıkar aslında 5 e filan, ama gerek görmüyorum şimdilik, ilerde yapabilirim.

aynen akasa venom işlemci soğutucusuyla 5ghz i stabil göreniliyorum 2.6k ile tabi haliyle biraz sıcak oluyo o nedenle günlük 4.8 ghz kullanıyorum 15 dk prime testinden sonra sıcaklık 70-72 derece oluyo en fazla
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mugurgok 7 yıl
Niye 4 parçacık yazıyo? Normalde 8 parçacık değil mi işlemci? Acaba performans için 8'den 4'e mi düşürülmüş?
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Chembond 7 yıl mugurgok
mugurgok

Niye 4 parçacık yazıyo? Normalde 8 parçacık değil mi işlemci? Acaba performans için 8'den 4'e mi düşürülmüş?

Hayır hızaşırtma yaparken daha yüksek frekanslara çıkabilmesi için HT kapatılmış.

Bulldozer için LN2 soğutma ile 8ghz gördüğü söylenmişti ama 2 çekirdek ile yapmışlardı bu hızı örneğin.
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ultra_storm 7 yıl
Ben alana kadar çıksın 2700k !
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Ritimsizlik 7 yıl
İntel'in işlemciden daha iyi yaptığı birşey varsa oda pazarlamadır.
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Legendary1985 7 yıl
D.A.R.B.E.C.i
su soğutmaya güvenemiyorumki arkadaş bi çatlasa bşy olsa işlemci anakart ekran kartı varsa ses ve wireless kartları nanayı yer :) 1-2 ghz için bunca riski almaya değmez.

vallaha ben okadar senedir sivi sogutma kulaniyorum daha 1 kere bile problem olmadi. eger herseyi iyi yaparsan hic bir problem olmaz
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l4a15a 7 yıl
İntel işlemciler her zaman idolümdür. Sıvı sogutma deyilde. Saglam bir hava sogutmayla 4.5 ghz olurmu merak ediyorum ?
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karaköy_soğancısı 7 yıl
su soğutmaya güvenemiyorumki arkadaş bi çatlasa bşy olsa işlemci anakart ekran kartı varsa ses ve wireless kartları nanayı yer :) 1-2 ghz için bunca riski almaya değmez.
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İstan34bul 7 yıl karaköy_soğancısı
D.A.R.B.E.C.i
su soğutmaya güvenemiyorumki arkadaş bi çatlasa bşy olsa işlemci anakart ekran kartı varsa ses ve wireless kartları nanayı yer :) 1-2 ghz için bunca riski almaya değmez.

Doğru mantıklı bir yaklaşım ancak korkmanıza gerek yok çünkü elektrik iletmez yada iletken olmayan sıvı koyarsın.Dökülse bile patlama olmuyor sıvı iletken olmadığı için.

2700k için şimdilik erken diyorum.Bana göre 2600k daha mantıklı
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Smballz 7 yıl
Bunda bir doğru orantı gizli . Bkz : Performans x2 - Fiyat x3
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