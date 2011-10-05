Core i7-2700K su soğutma ile 5.3GHz'e hız aşırtıldı

Intel resmi detaylarını bir süre önce paylaştığımız Core i7-2700K işlemcisini yakın zamanda pazara sunmaya hazırlanıyor. Bazı kaynaklara göre 24 Ekim'de lanse edilmesi beklenen dört çekirdekli işlemci, standart olarak 3.5GHz'de görev yapacak ve Turbo Boost 2.0 teknolojisi ile çekirdek çalışma frekansını 3.9GHz'e kadar otomatik olarak arttırabilecek.

Yurt dışındaki bazı hız aşırtmacılar tarafından bir süredir test edilen Core i7-2700K, su soğutma kullanılarak yapılan çalışmada 5381MHz'e çıkartıldı. Çarpan kilidi açık olarak gelen işlemcinin veriyolu hızının 101.54MHz, çarpanın ise 53x olarak belirlendiğini görüyoruz. Çalışma voltajı 1.544v seviyesine yükseltilen işlemci, AMD'nin Bulldozer tabanlı FX işlemcilerine karşı, Kasım ayında çıkacak Sandy Bridge-E serisi öncesindeki güncelleme olacak.