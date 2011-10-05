Core i7-2700K su soğutma ile 5.3GHz'e hız aşırtıldı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Intel resmi detaylarını bir süre önce paylaştığımız Core i7-2700K işlemcisini yakın zamanda pazara sunmaya hazırlanıyor. Bazı kaynaklara göre 24 Ekim'de lanse edilmesi beklenen dört çekirdekli işlemci, standart olarak 3.5GHz'de görev yapacak ve Turbo Boost 2.0 teknolojisi ile çekirdek çalışma frekansını 3.9GHz'e kadar otomatik olarak arttırabilecek.
Yurt dışındaki bazı hız aşırtmacılar tarafından bir süredir test edilen Core i7-2700K, su soğutma kullanılarak yapılan çalışmada 5381MHz'e çıkartıldı. Çarpan kilidi açık olarak gelen işlemcinin veriyolu hızının 101.54MHz, çarpanın ise 53x olarak belirlendiğini görüyoruz. Çalışma voltajı 1.544v seviyesine yükseltilen işlemci, AMD'nin Bulldozer tabanlı FX işlemcilerine karşı, Kasım ayında çıkacak Sandy Bridge-E serisi öncesindeki güncelleme olacak.
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aynen akasa venom işlemci soğutucusuyla 5ghz i stabil göreniliyorum 2.6k ile tabi haliyle biraz sıcak oluyo o nedenle günlük 4.8 ghz kullanıyorum 15 dk prime testinden sonra sıcaklık 70-72 derece oluyo en fazla
Hayır hızaşırtma yaparken daha yüksek frekanslara çıkabilmesi için HT kapatılmış.
Bulldozer için LN2 soğutma ile 8ghz gördüğü söylenmişti ama 2 çekirdek ile yapmışlardı bu hızı örneğin.
vallaha ben okadar senedir sivi sogutma kulaniyorum daha 1 kere bile problem olmadi. eger herseyi iyi yaparsan hic bir problem olmaz
Doğru mantıklı bir yaklaşım ancak korkmanıza gerek yok çünkü elektrik iletmez yada iletken olmayan sıvı koyarsın.Dökülse bile patlama olmuyor sıvı iletken olmadığı için.
2700k için şimdilik erken diyorum.Bana göre 2600k daha mantıklı