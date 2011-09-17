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Core i7-2700K'nın saat hızı netleşti

7 yıl
21,8b
1
15
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in geçtiğimiz günlerde resmiyet kazanan yeni işlemcisi Core i7-2700K'nın çalışma frekansı da netleşti. Anakart üreticilerinden Biostar tarafından yayınlanan LGA1155 işlemci uyumluluk listesindeki bilgilere göre Core i7-2700K, 3.5GHz'de görev yapacak.
Hatırlanacağı üzere daha önce Intel Materyal Deklarasyon Dökümanı'nda yer alan bilgiler Core i7-2700K'ı resmiyete kavuşturmuş ancak işlemcinin frekansı hakkında kesin bir veri ortaya koymamıştı. Core i7-2600K'nın yerini alması beklenen işlemci, "K" serisi diğer üyeler gibi yüksek hız aşırtma kabiliyeti sunacak ve LGA1155 soket formunda olacak.
Dört çekirdekli tasarımı baz alan Core i7-2700K, her çekirdek için 256Kb Seviye 2 bellek  ve tüm çekirdeklerin kullanımına açık 8MB Seviye 3 bellek içeriyor. HD3000 entegre grafik birimi ve çift kanal entegre bellek kontrolcüsü gibi detaylara sahip olan işlemci aynı zamanda Hyper Threading ve Turbo Boost 2.0 gibi teknolojileri de bünyesinde barındırıyor.
Genel olarak Core i7-2600K'nın daha yüksek frekanslı modeli olarak değerlendirilebilecek işlemcinin ısıl tasarım gücü ise 95 Watt. Son çeyrekte pazara sunulacak işlemcinin fiyatı henüz bilinmiyor ancak 317$'a satılan Core i7-2600K'nın yerini alması bekleniyor.

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sadtneverdie 7 yıl en beğenilen
6Clas
İvy ler gelmeyince bişey diyemem ama 2600k ile arasında pek fark yok fiyat farkına değmez bence.

önemlı olan 2600k nın ucuzlaması.
6Clasİvy ler gelmeyince bişey diyemem ama 2600k ile arasında pek fark yok fiyat farkına değmez bence.önemlı olan 2600k nın ucuzlamas...
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OverClocK1ng 7 yıl
Gereksiz bir işlemci.
Bulldozer'in fiyatı 266$ olarak açıklandı ya.
2600K nın fiyatını düşürmek için bunu çıkartıyorlar.
Bunu çıkartmadan 2600K nın fiyatını düşürseler çünkü AMD "Biz 266$ yaptık diye fiyat düşüyor" der...
Gereksiz bir işlemci.Bulldozer'in fiyatı 266$ olarak açıklandı ya.2600K nın fiyatını düşürmek için bunu çıkartıyorlar.Bunu çıkartmadan 2600K nın fi...
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alpa07 7 yıl
fiyatlar aşağı düşecektir
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hanselamca 7 yıl
alito
2700k çıkınca 2600k mutlaka ucuzlayacaktır. bu bir intel prensibidir, herzaman böyle olmuştur.

amd de oyle yapiyor. misal p2 965 varken 970 ciktigi zaman 965'in fiyati dusuyordu ,yine ayni sekilde 975 cikinca 970'in, 980 cikinca da 975'in fiyatlari hep dusmustu. durum sadece Phenom 2 icin gecerli degil, athlon'lar da boyleydi.
bu islemci zaten gereksiz bir islemci, gidip 2600K yi ucuzlatsalar otomatik
olarak zaten yeterli. aradaki fiyat farkini verip 2700K almam, sonucta 2600K aldigim zaman zaten overclock yapacagim.
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alito 7 yıl
2700k çıkınca 2600k mutlaka ucuzlayacaktır. bu bir intel prensibidir, herzaman böyle olmuştur.
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waltran 7 yıl
klasik intel aynı cpular farklı saat hızları :) en iyi şeyi böylece fiyatın düşmesi
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Firaristt 7 yıl
@ultra_storm bence daha iyi oldu :) 2600K'nın fiyatını düşürür bu işlemci :D dolayısıyla daha ucuza alırsın 2600K'yı.(bizim satıcılar ne zaman indirise artık) 100MHz için gerek yok :)
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6Clas 7 yıl
i7 2600k biraz zor ucuzlar çünkü hemen altında i5 2500 k var o bile 500 tl civarında.
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akifwaleron 7 yıl
İntel bu yeni cpu ile pek bir yol kat edemez. Amd cephesinden gelen yeni habere göre, amd buldozerler bu yeni cpu'yu da baya geriye koyacak.
sandy bridge-e serisi de buna dahil. Bence intelin pci exp 3,0 desteği ile oyun severlere cazip geleceği kesin.
Ben şu an pc alacak olsam. kesinlikle, amd fx destekli pc alırım.
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ultra_storm 7 yıl
Tamda 2600k alacağım zaman bu yapılırmı :/
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Aeolus98 7 yıl ultra_storm
ultra_storm

Tamda 2600k alacağım zaman bu yapılırmı :/


Daha ne istiyon 2600k nın fiyatı düşücek işte.Sakın 2700k almaya kalkma aradaki farka değmez.Bu CPU sadece araya sıkıştırılmış,sadece çıkartmış olmak için çıkarılan bir ürün.
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Tokay 7 yıl
Standartının kaç olduğı pek de önemli değil, sonuçta K alıyosam overclock için alıyorum. Bana yapabildikleri lazım ;)
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OverClocK1ng 7 yıl
Gereksiz bir işlemci.
Bulldozer'in fiyatı 266$ olarak açıklandı ya.
2600K nın fiyatını düşürmek için bunu çıkartıyorlar.
Bunu çıkartmadan 2600K nın fiyatını düşürseler çünkü AMD "Biz 266$ yaptık diye fiyat düşüyor" der...
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sadtneverdie 7 yıl en beğenilen
6Clas
İvy ler gelmeyince bişey diyemem ama 2600k ile arasında pek fark yok fiyat farkına değmez bence.

önemlı olan 2600k nın ucuzlaması.
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