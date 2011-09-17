Core i7-2700K'nın saat hızı netleşti

Intel'in geçtiğimiz günlerde resmiyet kazanan yeni işlemcisi Core i7-2700K'nın çalışma frekansı da netleşti. Anakart üreticilerinden Biostar tarafından yayınlanan LGA1155 işlemci uyumluluk listesindeki bilgilere göre Core i7-2700K, 3.5GHz'de görev yapacak.

Hatırlanacağı üzere daha önce Intel Materyal Deklarasyon Dökümanı'nda yer alan bilgiler Core i7-2700K'ı resmiyete kavuşturmuş ancak işlemcinin frekansı hakkında kesin bir veri ortaya koymamıştı. Core i7-2600K'nın yerini alması beklenen işlemci, "K" serisi diğer üyeler gibi yüksek hız aşırtma kabiliyeti sunacak ve LGA1155 soket formunda olacak.

Dört çekirdekli tasarımı baz alan Core i7-2700K, her çekirdek için 256Kb Seviye 2 bellek ve tüm çekirdeklerin kullanımına açık 8MB Seviye 3 bellek içeriyor. HD3000 entegre grafik birimi ve çift kanal entegre bellek kontrolcüsü gibi detaylara sahip olan işlemci aynı zamanda Hyper Threading ve Turbo Boost 2.0 gibi teknolojileri de bünyesinde barındırıyor.

Genel olarak Core i7-2600K'nın daha yüksek frekanslı modeli olarak değerlendirilebilecek işlemcinin ısıl tasarım gücü ise 95 Watt. Son çeyrekte pazara sunulacak işlemcinin fiyatı henüz bilinmiyor ancak 317$'a satılan Core i7-2600K'nın yerini alması bekleniyor.