Corel'den Adobe Lightroom'a güçlü bir rakip: AfterShot Pro 2

Grafik yanında fotoğraf düzenleme yazılımları da hazırlayan Corel, Adobe Lightroom'un karşısına yerleştirdiği AfterShot Pro'nun ikinci versiyonunu duyurdu.

İlk versiyona oranla çok ciddi geliştirmeler alan ve temel olarak kişilerin fotoğraflarını düzenlemesine imkan tanıyan AfterShot Pro 2, 64-bit işlem altyapısı sayesinde sektördeki en yakın rakibinden 4 kat daha hızlı çalışma gösterebiliyor ve bu nedenle en hızlı RAW dönüştürme ve yönetme yazılım olarak gösteriliyor. Yeni olarak ayrıca 26 yeni RAW kamera profiline kavuşan, çalışma alanı açısından değişiklikler alan, yeni HDR aracıyla yüksek dinamik aralığa sahip fotoğraflar oluşturabilen (İlk olarak Windows, daha sonra Mac ve Linux), eskiye oranla daha kolay toplu işleme yapabilen, kırmızı gözleri silebilen ve bölgesel kontrast değişiklikleri yapabilen AfterShot Pro 2, önemli olarak büyük boyutlu TIFF fotoğraflarda daha yüksek çalışma performansı sunuyor ve Athentech imzalı ödüllü kumlama giderme teknolojisiyle çok daha temiz fotoğraflar sağlayabiliyor.

İlk versiyone sahip kullanıcıların 60$ fiyat etiketiyle sahip olabildiği Corel AfterShot Pro 2, ilk kez alacaklar için 80$'lık bir etiket çıkartıyor.





http://www.photographybay.com/2014/05/21/corel-takes-another-stab-at-lightrooms-market-share-with-aftershot-pro-2/