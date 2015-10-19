Cornell Üniversitesi araştırmacıları, köpük kullanarak yapay kalp üretti

Geçtiğimiz günlerde detaylarına burada yer verdiğimiz 3D yazıcıyla hazırlanmış yapay kol kasıyla gündeme gelen Cornell Üniversitesi, bu sefer çok daha etkileyici bir bilimsel araştırma ile karşımıza çıktı. Araştırmacılar, köpük kullanarak yapay kalp üretmeyi başardı.

Cornell Üniversitesi araştırmacılarının hazırladığı yapay kalp, şimdiye kadar gördüklerimizin aksine "elastomer köpük" kullanılarak üretiliyor ve böylece hem daha ufak hem de esnek bir yapıda karşımıza çıkıyor. %300 oranında esnetilebildiği belirtilen ve istenilen formda şekilendirilebilen kalp, esas görevini yani kan pompalama işlemini de birbirine bağlı sıvı akışına izin veren gözenekleri ve yardımcı hortumlar yardımıyla yerine getirebiliyor. Dışı esnek silikon / karbon bir kaplamaya sahip olan kalp, bu sayede bilim adamlarına malzeme türüne bağlı olarak genişleme katsayısını ayarlama şansı tanıyor.

Yapay vücut parçaları, organlar ve insansı robotlar için önemli bir adım atan Cornell Üniversitesi, şimdiden aynı köpük malzemeyi kullanarak özel bir protez kol üretmek için çalışmalar gerçekleştiriyor. Araştırmacılar ayrıca materyalin biyolojik uyumu FDA (Amerika Gıda ve İlaç İdaresi ) onayı üzerinde de önemli adımlar atmaya hazırlanıyor.

http://mediarelations.cornell.edu/2015/10/14/video-cornell-researchers-create-artificial-foam-heart/