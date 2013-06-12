Corning Gorilla Glass, motorlu taşıtlar üzerinde de kullanılabilir

Dünya çapında 1.5 milyardan fazla cihazda aktif olarak kullanılan Gorilla Glass isimli cam çeşitleri, gelecekte motorlu taşıtlar üzerinde de karşımıza çıkabilir.

Gorilla Glass cam modellerinin üretici firması Corning'in kıdemli başkan yardımcısı Jeffrey Evenson'a göre, otomobil modelleri üzerinde kullanılan standart camların yerine sağlamlığı ile dikkat çeken Gorilla Glass kullanılması, araçların ağırlık değerlerinin ve kütle merkezinin düşürülmesini sağlayacak, bunların sonucunda da genel olarak ciddi oranda yakıt tasarrufu elde edilmiş olacak. Gorilla Glass kullanımının gürültü filtresi işleviyle araç içi ses seviyesi konusunda da olumlu etkisinin olacağını belirten Evenson, Gorilla Glass ile hazırlanmış araç modellerini gelecek yıldan itibaren görmeyi umut ettiklerini söylüyor.

http://www.engadget.com/2013/06/11/corning-gorilla-glass-fuel-efficient-cars/