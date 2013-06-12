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Corning Gorilla Glass, motorlu taşıtlar üzerinde de kullanılabilir

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Corning Gorilla Glass, motorlu taşıtlar üzerinde de kullanılabilir
Dünya çapında 1.5 milyardan fazla cihazda aktif olarak kullanılan Gorilla Glass isimli cam çeşitleri, gelecekte motorlu taşıtlar üzerinde de karşımıza çıkabilir.
Gorilla Glass cam modellerinin üretici firması Corning'in kıdemli başkan yardımcısı Jeffrey Evenson'a göre, otomobil modelleri üzerinde kullanılan standart camların yerine sağlamlığı ile dikkat çeken Gorilla Glass kullanılması, araçların ağırlık değerlerinin ve kütle merkezinin düşürülmesini sağlayacak, bunların sonucunda da genel olarak ciddi oranda yakıt tasarrufu elde edilmiş olacak. Gorilla Glass kullanımının gürültü filtresi işleviyle araç içi ses seviyesi konusunda da olumlu etkisinin olacağını belirten Evenson, Gorilla Glass ile hazırlanmış araç modellerini gelecek yıldan itibaren görmeyi umut ettiklerini söylüyor.

http://www.engadget.com/2013/06/11/corning-gorilla-glass-fuel-efficient-cars/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Batuist 6 yıl
daha ince ve hafif bir camla eski sıradan camların yerini alırsa heryerde kullanılabilir. Mesela gökdelenlerin dış yüzünde yüzlerlerce kiloluk camlar kullanılıyor. yarı ağırlığında ve daha sağlam bir cam hem daha güvenli olur hemde esnek.. hatta bir gün evlerde kullanılan camlara bile takılabilir hale gelir.. bir kaç yüz yıl sonra.. o zamana kadar bu yazılarımız kalırsa o zaman okuyanlar için ne komik bir durum olucaktır Allah birlir. tühh.. imkansızlıklar döneminde yaşıyanlar grubuna girecez.. tıpkı bizim 2 yüzyıl öncekilere bakıp dediğimiz gibi..
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JoeyBane 6 yıl
Adamların hızlı ilerliyor. Güzel bi sektöre el atıyorlar..
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furkant1 6 yıl
Bu camı ilk geliştirdiklerinde nerede kullanacaklarını bilemediklerinden askıya almışlardı. Şu anki geldiği nokta çok iyi. Tebrik ediyorum. Türklük kimliğimle de özeniyorum.
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3ngerek 6 yıl
Bazen de arkadaşa hâk vermemek elde değil !
Beyaz renk, cam tavanlı C180'e; aracın rengini çift renk görüp ceza yazan polisler var !
Ve bu cezayı mahkemede bozduran çok insan biliyorum.
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V4LKyR 6 yıl
Ovv, quote şov olmuş burda.
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bende345 6 yıl
Sabahtan beri sene sonu işleriyle uğraşıyorum. Karnedir, evraktır...
Bir yandan da sayfanın en üstünde , gorilin totoşunu görüyorum göz ucuyla. ''Araba yıkama eldiveniyle ilgili başlık açılmış gene'' diye geçiriyorum içimden...
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Sedat. 6 yıl
Gorilla Glass kapli Kapi kollari, Ön konsolu düşündüm de iyi olurdu..

Sadece kaportasi kaplansa da fena olmaz.. Ön araçtan fırlayan taşlar veya yoldaki camurun kirin çabuk temizlenmesi için falan iyi olurdu...
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!sTaNbLuE 6 yıl
Bizim devletimiz ve polisimiz cam filmi gibi bunada " bu camlar kaza sirasinda guvenli olarak patlamiyor yassagghh yeaaa" diye ceza keserler merak etmeyin.
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lotus1 6 yıl !sTaNbLuE
!sTaNbLuE
Bizim devletimiz ve polisimiz cam filmi gibi bunada " bu camlar kaza sirasinda guvenli olarak patlamiyor yassagghh yeaaa" diye ceza keserler merak etmeyin.


Anlamsiz bir cevap olmuş
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fortune1905 6 yıl !sTaNbLuE
!sTaNbLuE

Bizim devletimiz ve polisimiz cam filmi gibi bunada " bu camlar kaza sirasinda guvenli olarak patlamiyor yassagghh yeaaa" diye ceza keserler merak etmeyin.


cevap yazmak için uğraşmanıza gerek yok. okumanız da yeterli konuyu.

cam filmiyle ne alakası var...
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Be All My Sins Remembered 6 yıl !sTaNbLuE
!sTaNbLuE

Bizim devletimiz ve polisimiz cam filmi gibi bunada " bu camlar kaza sirasinda guvenli olarak patlamiyor yassagghh yeaaa" diye ceza keserler merak etmeyin.


Saçmalamışsın. cam filmiyle bunun ne ilgisi var?
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