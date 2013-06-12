Corning Gorilla Glass, motorlu taşıtlar üzerinde de kullanılabilir

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Dünya çapında 1.5 milyardan fazla cihazda aktif olarak kullanılan Gorilla Glass isimli cam çeşitleri, gelecekte motorlu taşıtlar üzerinde de karşımıza çıkabilir.
Gorilla Glass cam modellerinin üretici firması Corning'in kıdemli başkan yardımcısı Jeffrey Evenson'a göre, otomobil modelleri üzerinde kullanılan standart camların yerine sağlamlığı ile dikkat çeken Gorilla Glass kullanılması, araçların ağırlık değerlerinin ve kütle merkezinin düşürülmesini sağlayacak, bunların sonucunda da genel olarak ciddi oranda yakıt tasarrufu elde edilmiş olacak. Gorilla Glass kullanımının gürültü filtresi işleviyle araç içi ses seviyesi konusunda da olumlu etkisinin olacağını belirten Evenson, Gorilla Glass ile hazırlanmış araç modellerini gelecek yıldan itibaren görmeyi umut ettiklerini söylüyor.
http://www.engadget.com/2013/06/11/corning-gorilla-glass-fuel-efficient-cars/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Beyaz renk, cam tavanlı C180'e; aracın rengini çift renk görüp ceza yazan polisler var !
Ve bu cezayı mahkemede bozduran çok insan biliyorum.
Bir yandan da sayfanın en üstünde , gorilin totoşunu görüyorum göz ucuyla. ''Araba yıkama eldiveniyle ilgili başlık açılmış gene'' diye geçiriyorum içimden...
Sadece kaportasi kaplansa da fena olmaz.. Ön araçtan fırlayan taşlar veya yoldaki camurun kirin çabuk temizlenmesi için falan iyi olurdu...
Anlamsiz bir cevap olmuş
cevap yazmak için uğraşmanıza gerek yok. okumanız da yeterli konuyu.
cam filmiyle ne alakası var...
Saçmalamışsın. cam filmiyle bunun ne ilgisi var?