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Corning'in Gorilla Glass'ı yakın zaman içerisinde giyilebilir cihazlara da geliyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Can Tunçer
Haber Editörü
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Corning'in Gorilla Glass'ı yakın zaman içerisinde giyilebilir cihazlara da geliyor
Günümüzde birçok akıllı cihazın ekranını koruyan Gorilla Glass, Corning tarafından yapılan resmi açıklamaya göre yakın zaman içerisinde giyilebilir cihazlar üzerinde de karşımıza çıkmaya başlayacak.
Tayvan merkezli G-Tech Optoelectronics (GTOC) ile yapılan ortak çalışmalar sonucunda giyilebilir cihazlara özel olarak 3D cam şekillendirme teknoloji geliştirdiklerini müjdeleyen Corning, bu sayede şimdiden ciddi oranda konuşulmaya başlanan giyilebilir gözlük ve akıllı saat gibi cihazların ekranlarını da koruma altına alabilecek. Eğimli yapısına rağmen yeni geliştirilen teknolojiler sayesinde gücünden bir şey kaybetmediği söylenen 3D Gorilla Glass, üreticilere kullanıcılar tarafından da olumlu karşılanacak yeni bir alternatif oluşturacak.
2014 yılı içerisinde 3D Gorilla Glass'a sahip ürünlerin piyasada olacağını da müjdeleyen firma, bu teknolojiden yararlanacak şirketlerin isimlerini ise henüz açıklamadı.

http://www.engadget.com/2014/01/03/corning-is-now-ready-to-make-3d-gorilla-glass/?ncid=rss_truncated Yorum Yaz
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smart1978 5 yıl
Safir cam derim noktayı koyarim. Saatim safir camdan demir gibi sağlam.
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Metabolism 5 yıl
bi işe yaradığı yokki. yok şöyle çizilmez yok böyle çizilmez, normal kullanımda tırnakla bile çiziliyor
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maholine 5 yıl
Gorilla glass falan hikaye yaa. Telefon bi defa yere dusup kirildiktan sonra isterse allame-i cihan olsun umrumda olmaz.
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CertificatedStaff 5 yıl
Saatler için süper olur kolumuzdayken bir yerlere çarparsa kırılmasın ekranı.
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khytr89 5 yıl
Gorilla glass hicbir halta yaramiyor.. Galaxy W ve Note 2 deki cam daha saglam ;)
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wolf silver 5 yıl
Corning Once şu 1-2 sefer elimizden düşüpte kırılan ekranlara çözüm bulsun.. adamlar sözde var özde yok.corning gorilla glass 3 öncekine göre %40 daha iyi diyorda. Malesef galaxy s4 1-2 sefer yere düşünce ekranı kırılıyor...
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Bradley Cooper 5 yıl
daha neler göreceğiz bu ne ki
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