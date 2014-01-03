Corning'in Gorilla Glass'ı yakın zaman içerisinde giyilebilir cihazlara da geliyor

Günümüzde birçok akıllı cihazın ekranını koruyan Gorilla Glass, Corning tarafından yapılan resmi açıklamaya göre yakın zaman içerisinde giyilebilir cihazlar üzerinde de karşımıza çıkmaya başlayacak.

Tayvan merkezli G-Tech Optoelectronics (GTOC) ile yapılan ortak çalışmalar sonucunda giyilebilir cihazlara özel olarak 3D cam şekillendirme teknoloji geliştirdiklerini müjdeleyen Corning, bu sayede şimdiden ciddi oranda konuşulmaya başlanan giyilebilir gözlük ve akıllı saat gibi cihazların ekranlarını da koruma altına alabilecek. Eğimli yapısına rağmen yeni geliştirilen teknolojiler sayesinde gücünden bir şey kaybetmediği söylenen 3D Gorilla Glass, üreticilere kullanıcılar tarafından da olumlu karşılanacak yeni bir alternatif oluşturacak.

2014 yılı içerisinde 3D Gorilla Glass'a sahip ürünlerin piyasada olacağını da müjdeleyen firma, bu teknolojiden yararlanacak şirketlerin isimlerini ise henüz açıklamadı.

http://www.engadget.com/2014/01/03/corning-is-now-ready-to-make-3d-gorilla-glass/?ncid=rss_truncated