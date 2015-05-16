Corsair 128GB kapasiteli yeni bellek kitlerini satışa sundu

Vengeance LPX 128GB DDR4 bellek kiti

Bilgisayar bileşenleri üretcisi Corsair yeni 128 GB kapasiteli bellek kitlerini duyurdu. Vengeance LPX ve Dominatior Platinum serilerinde yer alan bellek kitleri genel satışa çıkan ilk 128 GB bellek kiti olma özelliğini de taşıyor.

Kendi web sitesi üzerinden satışlara başlayan şirket bellek kitleri için ömür boyu garanti sunuyor. Vengeance LPX 128GB DDR4 bellek kitinin fiyatı 1755 dolar iken, Dominator Platinum 128GB DDR4 (2400 MHz) bellek kiti 1980 dolar ve Dominator Platinum 128GB DDR4 (2666 MHz) bellek kiti 2120 dolar fiyat etiketine sahip.

Dominator Platinum 128GB DDR4 Bellek kiti

Satışa çıkacak ürünler arasında 8 adet 16 GB kapasiteli DDR4 belleğin oluşturduğu toplam 3 kit bulunuyor. İki kit Dominator Planitum serisine ait iken bu kitler arasında saat frekansı ve zamanlama farkları bulunuyor. 2400 MHz saat frekansına sahip ilk kitte 14-16-16-31 zamanlaması tercih edilirken, 2666 MHz'lik diğer kit için 15-17-17-35 zamanlaması tercih edilmiş.Vengeance LPX serisine ait bellek kitine baktığımızda ise yine 2400 MHz saat frekansı ve 14-16-16-31 zamanlamasının tercih edildiğini görüyoruz. Tüm belleklerine çalışma gerilimi ise 1.2V olarak belirtiliyor.