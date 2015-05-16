Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ram ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Corsair 128GB kapasiteli yeni bellek kitlerini satışa sundu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
5,1b
1
23
Ram
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Corsair 128GB kapasiteli yeni bellek kitlerini satışa sundu
 
Vengeance LPX 128GB DDR4 bellek kiti 
Bilgisayar bileşenleri üretcisi Corsair yeni 128 GB kapasiteli bellek kitlerini duyurdu. Vengeance LPX ve Dominatior Platinum serilerinde yer alan bellek kitleri genel satışa çıkan ilk 128 GB bellek kiti olma özelliğini de taşıyor.
Satışa çıkacak ürünler arasında 8 adet 16 GB kapasiteli DDR4 belleğin oluşturduğu toplam 3 kit bulunuyor. İki kit Dominator Planitum serisine ait iken bu kitler arasında saat frekansı ve zamanlama farkları bulunuyor. 2400 MHz saat frekansına sahip ilk kitte 14-16-16-31 zamanlaması tercih edilirken, 2666 MHz'lik diğer kit için 15-17-17-35 zamanlaması tercih edilmiş.

Vengeance LPX serisine ait bellek kitine baktığımızda ise yine 2400 MHz saat frekansı ve 14-16-16-31 zamanlamasının tercih edildiğini görüyoruz. Tüm belleklerine çalışma gerilimi ise 1.2V olarak belirtiliyor.

Kendi web sitesi üzerinden satışlara başlayan şirket bellek kitleri için ömür boyu garanti sunuyor. Vengeance LPX 128GB DDR4 bellek kitinin fiyatı 1755 dolar iken, Dominator Platinum 128GB DDR4 (2400 MHz) bellek kiti 1980 dolar ve Dominator Platinum 128GB DDR4 (2666 MHz) bellek kiti 2120 dolar fiyat etiketine sahip.
Corsair 128GB kapasiteli yeni bellek kitlerini satışa sundu
 
Dominator Platinum 128GB DDR4 Bellek kiti 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
josh34 4 yıl en beğenilen
zH0N0R
Türkiyede bi 5.000 TL olur heralde

Haha zaten vergisiz fiyatı güncel dolar kuru üzerinden dönüştürünce 5400+TL yapıyor.
Sen buna vergi + ithalatcı firma karpayı + satan mağazanın karlarını eklersen 7Bin TL'den aşağı zor bulursun TR'de.
zH0N0RTürkiyede bi 5.000 TL olur heraldeHaha zaten vergisiz fiyatı güncel dolar kuru üzerinden dönüştürünce 5400+TL yapıyo...
Devamını Gör
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hatsune Miku 4 yıl
maldan adam 31
15 tane aldım caspera taktım süper oldu

nick mesaj uyumu
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maldan adam 31 4 yıl
15 tane aldım caspera taktım süper oldu
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
serafon 4 yıl
Dünyada para harcamak isteyip de harcayacak yer bulamayan insanlar da var! Adamlar onlara yardım ediveriyor, biz boşuna düşünüp zahmet etmeyelim, zenginin malı züğürdün çenesini yorarmış :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mastertranslator 4 yıl
Abartıya kaçmışlar türkiyede kim verir ki? bir rem"e 5000-6000 tl 8gb al hayli hayli yeter sunucu kurmayacaksan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Toma Hawk 4 yıl
mhz düşük bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kings Never Die 4 yıl
maldan adam 31
15 tane aldım caspera taktım süper oldu

Hakikaten nick mesaj uyumu göz dolduruyor :)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theyapici 4 yıl
bende 2666 16 gb var yetiyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MühendisMurat 4 yıl
Gskill hızları arttırmıştı bunlarda kapasiteyi arttırıyor rekabet bize yarasında bu seviyede anca sayılı zenginlere yarar bunlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DarkisT 4 yıl
SSD ye gerek yok artık işletim sistemini buna kurup kullanırız =P
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 4 yıl
takarsın ama çalışmaz:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wickersan 4 yıl
cahilhane bir soru ama ddr4 rami anakarttaki ddr3 slotuna takabiliyor muyuz?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mementopolis 4 yıl
afedersiniz 128 Gb ile ne yapmayi düsünüyorsunuz ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MxFxOx 4 yıl
hemen bir sunucu kuralım :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ounomaus 4 yıl
akıl var fikir var göstermelik ürün bu olmuş 128 gb kadar yükselmesi güzel ama fiyat ne kullanıcıya hitap etmesi için uygun fiyatlı bellekler üzerinde çalışsalar kendileri daha çok kazanırlar ama nerde varsa yoksa ekstra kazık üstelik ddr4 2400 mhz utanmadan birde başarı gibi anlatıyorlar ddr3 ler aynı değerlerden yüksek mhzlere çıkıyor zaten
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5108 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ram, corsair ve bellek
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Mobilite: 4G ihalesi, iPhone 6s, HTC ve Sharp'tan yeni telefonlar... 4 yıl Telefonlar için 10 çekirdekli işlemci; MediaTek Helio X20 analizi 4 yıl General Mobile 4G akıllı telefon kutudan çıkıyor 4 yıl 2si1 "Sonsuz" Teknoloji ve Oyun Programı 4 yıl Ahmet ve Osman İnceliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
LPG'li Dacia modelleri Türkiye'de satışa
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim