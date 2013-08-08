Corsair Carbide 400R Kasa & CX750 Güç Kaynağı Video İnceleme

DH Misafiri Bu güç kaynağı ile i7 li bir sisteme GTX670 SLI yapıla bilir mi acaba. Güç kaynağı besleme konusunda sıkıntı yaşarmıyım.
2 sebebi var herhalde
değişik konuşma tipi ve her cümlenin sonunu bitiriyormuş gibi getirmek. dikkat edin farkedersiniz diye tahmin ediyorum :)
Selamlar,
Evet yapılabilir. 750W kapasitesi ile bu özelliklerdeki bir sistemi kaldırabilir.
Kablo yığılması demişsiniz, ordaki yuvalar ile kabloları arka panele saklamamışsınız bilene..
PSU filtresi olmasına rağmen PSU u da ters takmışsınız -.-
Keşke sistem sıcaklığını falanda ölçseymişsiniz.
Yine de hiç yoktan iyidir.
sorunu olduğunu söylemeseniz sırf kasayı övmek ve reklam almak amaçlı olduğu düşünülür.