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Corsair Carbide 400R Kasa & CX750 Güç Kaynağı Video İnceleme

5 yıl
14,2b
1
Güç Kaynağı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda Corsair'in Carbide serisin uygun fiyatlı modeli 400R kasasını ve CX750 güç kaynağını inceliyoruz.
 

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Schevko 5 yıl en beğenilen
Kusura bakmayın ama, alttaki toz filtresini gösterip sonra da güç kaynağını fanı yukarı bakacak şekilde monte etmek garip olmuş...
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DH | equ* 5 yıl
Sırf incelemesi bulunsun diye incelemişsiniz gibi geliyor.Zira bir kasa incelemesinde kabloların saklanma durumu,Psulu kasada PSU nun verebildiği max güç,Ses ve Isı değerleri gibi faktörlerden hiç bahsetmemişsiniz bile..
Sırf incelemesi bulunsun diye incelemişsiniz gibi geliyor.Zira bir kasa incelemesinde kabloların saklanma durumu,Psulu kasada PSU nun verebildiği max güç,Ses v...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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damn2u 5 yıl
Bu tip bilgisayar donanımlarına ait incelemeleri daha sık görmek istiyoruz fakat incelemelerin eskisi gibi çok daha detaylı olması gerekiyor. Açıkcası bu inceleme biraz üstün körü olmuş, bunun sebebi nedir bilemem fakat uzun zaman sonra yapılan bu inceleme ancak 400R + CX750 ikilisinin satışları konusunda yavaşlık olduğunu akla getiriyor.
Bu tip bilgisayar donanımlarına ait incelemeleri daha sık görmek istiyoruz fakat incelemelerin eskisi gibi çok daha detaylı olması gerekiyor. Açıkcası bu in...
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Elsa 5 yıl
Rezil bir inceleme olmuş maalesef
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tarkolar 5 yıl
bu iş gerçekten arkadaşların dediği gibi can sıkmaya başladı. hani nerede eski kasa incelemelerindeki açık sistem ile kasa içi soğutma testleri hani nerede gürültü testi? tamamen mobiliteye yönelmiş gidiyor site lütfen donanımı unutmayın
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tarkolar 5 yıl
neden bilmiyorum ama ender abinin incelemelerinde bi gariplik hissediyorum :)
2 sebebi var herhalde
değişik konuşma tipi ve her cümlenin sonunu bitiriyormuş gibi getirmek. dikkat edin farkedersiniz diye tahmin ediyorum :)
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DH Misafiri 5 yıl
Bu güç kaynağı ile i7 li bir sisteme GTX670 SLI yapıla bilir mi acaba. Güç kaynağı besleme konusunda sıkıntı yaşarmıyım.
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tech guru 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Bu güç kaynağı ile i7 li bir sisteme GTX670 SLI yapıla bilir mi acaba. Güç kaynağı besleme konusunda sıkıntı yaşarmıyım.

Selamlar,

Evet yapılabilir. 750W kapasitesi ile bu özelliklerdeki bir sistemi kaldırabilir.
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JoeyBane 5 yıl
Atx kasaların da hacmi gittikçe artmaya başladı. Bu kadar büyük kasalara yöneleceğime mid tower veya tower kasa almak daha mantıklı geliyor.
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Thunderalps 5 yıl
Valla inceleme çok bişey verdiğini söyleyemiyeceğim..
Kablo yığılması demişsiniz, ordaki yuvalar ile kabloları arka panele saklamamışsınız bilene..
PSU filtresi olmasına rağmen PSU u da ters takmışsınız -.-
Keşke sistem sıcaklığını falanda ölçseymişsiniz.
Yine de hiç yoktan iyidir.
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DH | equ* 5 yıl
Sırf incelemesi bulunsun diye incelemişsiniz gibi geliyor.Zira bir kasa incelemesinde kabloların saklanma durumu,Psulu kasada PSU nun verebildiği max güç,Ses ve Isı değerleri gibi faktörlerden hiç bahsetmemişsiniz bile..
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kaskas123 5 yıl
sıcaklık-ses testleri yok.
sorunu olduğunu söylemeseniz sırf kasayı övmek ve reklam almak amaçlı olduğu düşünülür.
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Dovahkiin 5 yıl
Kasa incelemesinde sıcaklık değerleri yok?
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MxFxOx 5 yıl
site ilk kurulduğundan beri takip ederim. Eskiden incelemeler daha detaylıydı. Şimdi donanım incelemeleri yüzeyselden öteye geçmiyor.
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CVenturas 5 yıl
Ya evet aslında fanın aşağıya bakması gerekiyor ama o zamanda ters takmış gibi bir durum oluyor o stickerları neden ters yapıştırıyorlar ki güç kaynağı yukarıda olan kasa mı kaldı Allah Aşkına
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