Corsair belirli PSU serileri için garanti süresini 10 yıla çıkardı

Dünyanın önde gelen PC güç kaynağı (PSU) üreticisi Corsair, belirli birkaç PSU serisi için garanti süresini 7 yıldan 10 yıla çıkardığını açıkladı. Bugünden itibaren tüm mevcut ve gelecekteki Corsair AXi, HXi, RMi ve RMx güç kaynakları, ekstra hiçbir kayıt ya da işlem yapmadan ek üç yıllık garanti süresinden yararlanabilecekler.

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Kaliteli ve uzun ömürlü PSU (Power Supply Unit) modelleriyle tanınan şirketin ürettiği güç kaynağı üniteleri, bugün milyonlarca kişinin PC'lerine güç sağlıyor. Şirket bu taahhütle birlikte, önümüzdeki yıllarda güç kaynağı satın alacak kullanıcıların tercihlerini güven içerisinde Corsair PSU'dan yana kullanmalarını sağlamayı da hedefliyor.

Değişimle birlikte tüm AXi serisi (2012 yılında çıkan), HXi serisi (2014 yılında çıkan) ve RMi/RMx serisi (2015 yılında çıkan) PSU'ların garanti süreleri 7 yıldan 10 yıla yükseltilmiş oldu. Müşterilerin ekstra süreden yararlanmak için kayıt veya ekstra bir işlem yapmalarına gerek yok. Uzatılmış garanti paketi bugüne kadar dünya genelinde satılmış ve gelecekte satılacak tüm PSU'lar için geçerli durumda. Diğer tüm Corsair PSU ünitelerinin garanti sürelerinde ise hiçbir değişiklik yok.