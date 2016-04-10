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Corsair belirli PSU serileri için garanti süresini 10 yıla çıkardı

ABD merkezli dünyanın önde gelen Power Supply (PSU) üreticisi Corsair, belirli güç kaynağı ünitlerinin 7 yıllık garanti sürelerini 10 yıla çıkardığını açıkladı...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
7,4b
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33
Güç Kaynağı
Onur Seven
Haber Editörü
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Dünyanın önde gelen PC güç kaynağı (PSU) üreticisi Corsair, belirli birkaç PSU serisi için garanti süresini 7 yıldan 10 yıla çıkardığını açıkladı. Bugünden itibaren tüm mevcut ve gelecekteki Corsair AXi, HXi, RMi ve RMx güç kaynakları, ekstra hiçbir kayıt ya da işlem yapmadan ek üç yıllık garanti süresinden yararlanabilecekler.
Ayrıca Bkz. "GP104 grafik birimi internete sızdırıldı"
Kaliteli ve uzun ömürlü PSU (Power Supply Unit) modelleriyle tanınan şirketin ürettiği güç kaynağı üniteleri, bugün milyonlarca kişinin PC'lerine güç sağlıyor. Şirket bu taahhütle birlikte, önümüzdeki yıllarda güç kaynağı satın alacak kullanıcıların tercihlerini güven içerisinde Corsair PSU'dan yana kullanmalarını sağlamayı da hedefliyor.
Değişimle birlikte tüm AXi serisi (2012 yılında çıkan), HXi serisi (2014 yılında çıkan) ve RMi/RMx serisi (2015 yılında çıkan) PSU'ların garanti süreleri 7 yıldan 10 yıla yükseltilmiş oldu. Müşterilerin ekstra süreden yararlanmak için kayıt veya ekstra bir işlem yapmalarına gerek yok. Uzatılmış garanti paketi bugüne kadar dünya genelinde satılmış ve gelecekte satılacak tüm PSU'lar için geçerli durumda. Diğer tüm Corsair PSU ünitelerinin garanti sürelerinde ise hiçbir değişiklik yok.

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_Dominic_Toretto_ 3 yıl en beğenilen
Önceden alanların garantilerinin de 10'a çıkması iyi olmuş.
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fthyrr1976fy 3 yıl
bizi kapsamıyor üzücü oldu

tabi bende i yok hx var
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ankaland 3 yıl
VETERINARY
Hoca 10 yıl önceki psuyu kasana takabiliyor musun? da 10 yıl sonrasına neden sevineceksin ?
Nerdeyse 10 yıllık tagan psu kullanıyorum daha güçlü psulara değil aksine daha verimli psulara ihtiyacımız var güç tüketimi gittikçe azalıyor bkz. polaris bkz. pascal.

verimlilik günümüzde en büyük kriterdir.. 80 plus PSU da %20 'e yakın kayıp var gold larda % 10.. arada %10 lık elektrik kaybı uzun vadede iyi para eder.. 500w elektrik harcayan sistem.. yüzde yirmi kayıpla 600w elektrik çeker.. 10 saatte 1 kw eder.. aylık 30 kw. yıllık 365kw kayıp demektir. 365 X 0,35 =127,75 TL eder. 3 yılda 383,25 TL eder.. aynı sistem için gold sertifikalı PSU ise yüzde 10 kayıpla 191,62 TL zarar edersiniz.. yani 80 plus PSU ile 80 PLUS GOLD PSU arasında üç yılda 191,62 TL kazançlı çıkarsınız.. beş yılda 319,37TL zarar.. az değil..
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myalperen 3 yıl ankaland
Dediğiniz doğru ancak son yıllarda çıkan ekran kartları sistem boştayken çok çok az güç çekiyor günde 10 saat boyunca bir sistemin 500watt çekebileceğini sanmıyorum ben. VSYNC kapalı 10 saat oyun oynanması lazım fx9590 ve r9 390 ile.
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ankaland 3 yıl
bende seasonic 750 lik var.. ellerinizden öper 6 yaşında bu sene okula yazacağız.. ama sanki gidecek gibi.. bazen değiştirsem mi diye düşünüyorum.. 10 yıl çok uzun süre.. 10 yılda verimlilik ne olur acaba.. keşke 5-10 yıl arası PSU testi olsa.. verimlilik ne oranda düşmüş/düşmemiş.. bir fikir sahibi olunsa..
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M1A3 3 yıl
şimdiye kadar kullandıgım en iyi güç kaynağı kesinlikle corsair.ax860i modeline sahibim 7 yıldı garantisi 10 yıl olması iyi olmuş
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Hoca 3 yıl
10 yıl önceki psu"yu kasana takabiliyor musun? da 10 yıl sonrasına neden sevineceksin ?
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StreamRolleR 3 yıl
PSU dedinmi akla 3 firma gelir. 1 Silverstone 2 Corsair 3 Seasonic, her ne kadar corsair ürettirsede 10 veyahut 7 yıllık garantileri ile ne kadar ürünlerine güvendiklerini gösteriyor.
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VETERINARY 3 yıl Hoca
Hoca

10 yıl önceki psu"yu kasana takabiliyor musun? da 10 yıl sonrasına neden sevineceksin ?

Nerdeyse 10 yıllık tagan psu kullanıyorum daha güçlü psulara değil aksine daha verimli psulara ihtiyacımız var güç tüketimi gittikçe azalıyor bkz. polaris bkz. pascal.
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V4LKyR 3 yıl
tech guru
Corsairin PSU üretmiyor demek hem doğru hem de yanlış. Evet Corsairin kendi bünyesinde bir fabrika bulunmamakta. Hali hazırda olan fabrikalarda üretim gerçekleştiriliyor. ANCAK, bu güç kaynaklarının tasarlanması, geliştirilmesi, test edilmesi, ürünlerin üretimi anında uyulacak kalite standartları, üretim prosedürü ve gibi pek çok kilit noktada Corsair kendisi çalışıp fabrikalara bu kriterleri belirterek üretim anında da bu kriterlere uyulup uyulmadığını sıkı bir şekilde denetlemektedir. Bu aynen Apple telefon ve işlemcilerin Samsung ya da TMSC fabrikalarında üretilmesi ama tüm AR-GE çalışmaları, kalite standartlarının APPLEın kontrolünde olması gibi. Corsair güç kaynakları fason üretilip üzerine sadece Corsair logosu yapıştırılmış ürünler değildir.

Aynen, iPhone'u Apple üretmiyor ki, Foxconn üretiyor. Markası Foxconn mu olsun.
Eminim kimse almazdı :D İşte marka böyle bir şey.
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YokCrysis 3 yıl
_Dominic_Toretto_
Üstte ne demişsin bir daha bak istersen.
Corsair modellerini Corsair üretiyor

Demek istediğim AXi serisi (2012 yılında çıkan), HXi serisi (2014 yılında çıkan) vb. RMi/RMx Serilerini falan içindeki donanım CWT olabilir ancak marka model atıyorum corsair axi hxi falan dayı. Ürün Corsair in ürünü CWT satmıyor. Yani ilk yorumda dediğim gibi. Renault motorlu bir Mercedesi Renault mu üretmiş oluyor? demek istediğim buydu daha da cevap yazamam anlayan anladı çok flood yaptık he de geç hadi
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YokCrysis 3 yıl
_Dominic_Toretto_
@OverClocK1ng Abi, düz RM serisi buna dahil değil maalesef. @keko1337 Corsair, kendi adına başka firmalara ürettiriyor. Siz şimdi Corsair su soğutma sistemlerini de Corsair üretiyor sanıyorsunuzdur. @Aerosol 34 CWT bu firmalardan sadece bir tanesi. Diğer firmalar GreatWall, Seasonic, Chicony Power Technology, Flextronics

Başka firmaların ürettiğini bilmeyen var mı? Demeye çalıştığım Corsair in sattığı ürünleri direkt olarak ana üretici satmıyor Corsair satıyor umarım açıklayabilmişimdir.
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_Dominic_Toretto_ 3 yıl
Üstte ne demişsin bir daha bak istersen.

"Corsair modellerini Corsair üretiyor"


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YokCrysis 3 yıl
OverClocK1ng
Şimdi bende RM1000 var ama i olani değil. Orada da RMx diyor. Yani x yerine 1000 koyulabilir. Yoksa RMxi yazardı dimi?Benim RM1000 de 10 yıl oldu sanırım?

Yok abi RMX ve RMi.
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SeSioN 3 yıl
Bu modeller Türkiye'de varmıki? ben hiç göremedim özellikle 650 ve 750w olan modellerini satan bir yer.
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YokCrysis 3 yıl
Aerosol 34
güzel bir haber ama ilk mesajda bilgi yanlışlığı var Corsair psu üretmiyor, ürettiriyor çoğunlukla Corsairin PSUlarını C.W.T. firması üretiyor.

Yanlışın var Corsair modellerini Corsair üretiyor. Channel Well Technology içindeki parçaları üretiyor. Dediğin şu anlama geliyor Renault motorlu bir Mercedesi Renault üretiyor.
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