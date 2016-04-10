Corsair belirli PSU serileri için garanti süresini 10 yıla çıkardı

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Dünyanın önde gelen PC güç kaynağı (PSU) üreticisi Corsair, belirli birkaç PSU serisi için garanti süresini 7 yıldan 10 yıla çıkardığını açıkladı. Bugünden itibaren tüm mevcut ve gelecekteki Corsair AXi, HXi, RMi ve RMx güç kaynakları, ekstra hiçbir kayıt ya da işlem yapmadan ek üç yıllık garanti süresinden yararlanabilecekler.Ayrıca Bkz. "GP104 grafik birimi internete sızdırıldı"
Kaliteli ve uzun ömürlü PSU (Power Supply Unit) modelleriyle tanınan şirketin ürettiği güç kaynağı üniteleri, bugün milyonlarca kişinin PC'lerine güç sağlıyor. Şirket bu taahhütle birlikte, önümüzdeki yıllarda güç kaynağı satın alacak kullanıcıların tercihlerini güven içerisinde Corsair PSU'dan yana kullanmalarını sağlamayı da hedefliyor.
Değişimle birlikte tüm AXi serisi (2012 yılında çıkan), HXi serisi (2014 yılında çıkan) ve RMi/RMx serisi (2015 yılında çıkan) PSU'ların garanti süreleri 7 yıldan 10 yıla yükseltilmiş oldu. Müşterilerin ekstra süreden yararlanmak için kayıt veya ekstra bir işlem yapmalarına gerek yok. Uzatılmış garanti paketi bugüne kadar dünya genelinde satılmış ve gelecekte satılacak tüm PSU'lar için geçerli durumda. Diğer tüm Corsair PSU ünitelerinin garanti sürelerinde ise hiçbir değişiklik yok.
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tabi bende i yok hx var
verimlilik günümüzde en büyük kriterdir.. 80 plus PSU da %20 'e yakın kayıp var gold larda % 10.. arada %10 lık elektrik kaybı uzun vadede iyi para eder.. 500w elektrik harcayan sistem.. yüzde yirmi kayıpla 600w elektrik çeker.. 10 saatte 1 kw eder.. aylık 30 kw. yıllık 365kw kayıp demektir. 365 X 0,35 =127,75 TL eder. 3 yılda 383,25 TL eder.. aynı sistem için gold sertifikalı PSU ise yüzde 10 kayıpla 191,62 TL zarar edersiniz.. yani 80 plus PSU ile 80 PLUS GOLD PSU arasında üç yılda 191,62 TL kazançlı çıkarsınız.. beş yılda 319,37TL zarar.. az değil..
Nerdeyse 10 yıllık tagan psu kullanıyorum daha güçlü psulara değil aksine daha verimli psulara ihtiyacımız var güç tüketimi gittikçe azalıyor bkz. polaris bkz. pascal.
Aynen, iPhone'u Apple üretmiyor ki, Foxconn üretiyor. Markası Foxconn mu olsun.
Eminim kimse almazdı :D İşte marka böyle bir şey.
Demek istediğim AXi serisi (2012 yılında çıkan), HXi serisi (2014 yılında çıkan) vb. RMi/RMx Serilerini falan içindeki donanım CWT olabilir ancak marka model atıyorum corsair axi hxi falan dayı. Ürün Corsair in ürünü CWT satmıyor. Yani ilk yorumda dediğim gibi. Renault motorlu bir Mercedesi Renault mu üretmiş oluyor? demek istediğim buydu daha da cevap yazamam anlayan anladı çok flood yaptık he de geç hadi
Başka firmaların ürettiğini bilmeyen var mı? Demeye çalıştığım Corsair in sattığı ürünleri direkt olarak ana üretici satmıyor Corsair satıyor umarım açıklayabilmişimdir.
Yok abi RMX ve RMi.
Yanlışın var Corsair modellerini Corsair üretiyor. Channel Well Technology içindeki parçaları üretiyor. Dediğin şu anlama geliyor Renault motorlu bir Mercedesi Renault üretiyor.
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