Corsair, şimdiye kadar ki en hızlı RAM setlerini duyurdu

Vengeance ailesi altında, profesyonellere ve oyunculara yönelik yüksek hızlı RAM bellek setleri satışa sunan Corsair, aileye şimdiye kadar ki en hızlı RAM bellek setlerini ekliyor. Vengeance LPX DDR4 setleri, aynı zamanda ailenin en büyüğüne de ev sahipliği yapacak.





Yeni seride saat frekansları 3600MHz seviyesine kadar çıkıyor. Ayrıca 8x16GB DDR4 modül barındıran Vengeance LPX 128GB, ailenin en büyük seti olacak. Corsair, Intel'in X99 dört kanallı platformunu yeni seviyeye çıkarmayı amaçlıyor. Yeni serinin hedefi, üst seviye iş istasyonları. Seride 32GB, 64GB, 128GB şeklinde seçenekler mevcut.





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Serinin en hızlısı Vengeance LPX 32GB olarak dikkat çekiyor. 3600MHz seviyesine kadar çıkabilen üründe 4x8GB DDR4 dizilimi yer alıyor. Setin fiyatı 350$ civarında. Serinin en büyük seti ise Vengeance LPX 128GB. 8x16GB DDR4 dizilimi yer alan setin saat frekansı 3000MHz seviyesinde. 1.35V güç harcayan set, CL16-18-18-36 düşük gecikme zamanlamalarına sahip. Fiyatı ise 1175$ olarak belirlenmiş. Vengeance LPX 64GB ise 4x16GB DDR4 modül barındırıyor ve 3333MHz seviyesinde çalışıyor. Fiyatı 550$.





Corsair Vengeance LPX 32B ve 64GB setleri Intel Z170 çipsetlerine göre optimize edilmiş. Vengeance LPX 128GB seti ise Intel X99 çipseti için optimize edilmiş. Intel XMP 2.0 uyumluluğu ile kolay hız aşırtma imkanı da sunan Vengeance LPX DDR4 setleri, satışa sunulmuş durumda.

http://hexus.net/tech/news/ram/89852-corsair-launches-fastest-ever-128gb-64gb-32gb-ddr4-kits/