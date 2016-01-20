Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ram ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Corsair, şimdiye kadar ki en hızlı RAM setlerini duyurdu

Bilgisayarlarında hıza önem veren kullanıcılar için, Corsair'in yeni Vengeance RAM bellek setleri 3600MHz seviyesine kadar çıkabilen hızlar ve 128GB'a kadar boyut sunuyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6,5b
1
12
Ram
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Corsair, şimdiye kadar ki en hızlı RAM setlerini duyurdu

Vengeance ailesi altında, profesyonellere ve oyunculara yönelik yüksek hızlı RAM bellek setleri satışa sunan Corsair, aileye şimdiye kadar ki en hızlı RAM bellek setlerini ekliyor. Vengeance LPX DDR4 setleri, aynı zamanda ailenin en büyüğüne de ev sahipliği yapacak. 

Yeni seride saat frekansları 3600MHz seviyesine kadar çıkıyor. Ayrıca 8x16GB DDR4 modül barındıran Vengeance LPX 128GB, ailenin en büyük seti olacak. Corsair, Intel'in X99 dört kanallı platformunu yeni seviyeye çıkarmayı amaçlıyor. Yeni serinin hedefi, üst seviye iş istasyonları. Seride 32GB, 64GB, 128GB şeklinde seçenekler mevcut. 

>>İlk Mini-STX anakartlar yolda

Serinin en hızlısı Vengeance LPX 32GB olarak dikkat çekiyor. 3600MHz seviyesine kadar çıkabilen üründe 4x8GB DDR4 dizilimi yer alıyor. Setin fiyatı 350$ civarında. Serinin en büyük seti ise Vengeance LPX 128GB. 8x16GB DDR4 dizilimi yer alan setin saat frekansı 3000MHz seviyesinde. 1.35V güç harcayan set, CL16-18-18-36 düşük gecikme zamanlamalarına sahip. Fiyatı ise 1175$ olarak belirlenmiş. Vengeance LPX 64GB ise 4x16GB DDR4 modül barındırıyor ve 3333MHz seviyesinde çalışıyor. Fiyatı 550$.

Corsair Vengeance LPX 32B ve 64GB setleri Intel Z170 çipsetlerine göre optimize edilmiş. Vengeance LPX 128GB seti ise Intel X99 çipseti  için optimize edilmiş. Intel XMP 2.0 uyumluluğu ile kolay hız aşırtma imkanı da sunan Vengeance LPX DDR4 setleri, satışa sunulmuş durumda. 

http://hexus.net/tech/news/ram/89852-corsair-launches-fastest-ever-128gb-64gb-32gb-ddr4-kits/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
St Batuhan 3 yıl
ssbrutality
Schiffsführer
zdniz Cl degeri önemli diye biliyorum bunlar cl 18 acaba cl 9 ile falan karşılassa nasıl olur ddr4 lerin hepsi yüksek cl lı
Evet CL değeri önemli fakat DDR4 bellekler yüksek frekans değerleri ve 32GB, 64GB, 128GB gibi yüksek kapasiteleriyle o farkı kapatıp öne geçiyorlar.
Bu ölçütün kapasiteyle bir ilgisi yok.Frekans dersen o da işlem aralığına bağlı.Maximum %60 etki.

Frekansı düşük tutsalar gecikmeleri de rahatça indirebilirler. Ayrıca tek modüldeki kapasiteyi azaltırlarsa yine indirme imkanları da olacaktır gecikme açısından. Elbette gecikmenin yüksek olmasının etkilerinin görüleceği kısım vardır ama hedeflenen şeylere göre üretilen bir ürün. Yüksek kapasite ve yüksek hız açısından bence de gayet makul bir gecikme kısmı var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 3 yıl
1175$lık ram nedir ya, alana hayırlı olsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patren 3 yıl
8 slot olsa 1tb ram vayve
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ssbrutality 3 yıl
Schiffsführer
zdniz Cl degeri önemli diye biliyorum bunlar cl 18 acaba cl 9 ile falan karşılassa nasıl olur ddr4 lerin hepsi yüksek cl lı
Evet CL değeri önemli fakat DDR4 bellekler yüksek frekans değerleri ve 32GB, 64GB, 128GB gibi yüksek kapasiteleriyle o farkı kapatıp öne geçiyorlar.

Bu ölçütün kapasiteyle bir ilgisi yok.Frekans dersen o da işlem aralığına bağlı.Maximum %60 etki.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zdniz 3 yıl
Cl degeri önemli diye biliyorum bunlar cl 18 acaba cl 9 ile falan karşılassa nasıl olur ddr4 lerin hepsi yüksek cl lı
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Das Boot 3 yıl zdniz
zdniz

Cl degeri önemli diye biliyorum bunlar cl 18 acaba cl 9 ile falan karşılassa nasıl olur ddr4 lerin hepsi yüksek cl lı

Evet CL değeri önemli fakat DDR4 bellekler yüksek frekans değerleri ve 32GB, 64GB, 128GB gibi yüksek kapasiteleriyle o farkı kapatıp öne geçiyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oray 3 yıl
kadarki*, tabi bu garip baslik yerine "dunyanin en hizli ram setlerini duyurdu" gibi bir baslik da yeterli olurdu :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
strathmorea 3 yıl
Vay arkadaş cigolayt da son nokta.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6513 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
corsair, corsair vengeance lpx ddr4 ve
4 etiket daha vengeance lpx 128gb Ram Donanım Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Drone kombinasyonu ile yük kaldırma rekoru kırıldı 3 yıl YouTube videoları artık döngüye alınabiliyor 3 yıl FAROS drone modeli, duvarda gezerek yangın tespiti yapabiliyor 3 yıl Farklı yapısıyla dikkat çeken yeni iOS uygulaması: HYPERSPEKTIV 3 yıl Leica'dan zorlu şartlara özel fotoğraf makinesi: X-U Typ 113 3 yıl MediaTek, yoğun rekabetle karşı karşıya 3 yıl AMD gelir kaybı yaşamaya devam ediyor 3 yıl Linux çekirdeğindeki güvenlik açığı Android cihazların yüzde 66'sını tehdit ediyor 3 yıl Apple'ın yeni müzik uygulamaları mobil cihazları stüdyoya dönüştürüyor 3 yıl Silverstone, sessizlik odaklı iki yeni işlemci soğutucusu duyurdu 3 yıl Microsoft'tan sivil toplum kuruluşlarına 1 milyar dolar değerinde bulut hizmeti hediye 3 yıl AnTuTu'dan Samsung Galaxy S7 duyurusu 3 yıl Microsoft ChakraCore ile açık kaynağa destekte vites yükseltiyor 3 yıl Google'ın yeni algoritması Chrome tarayıcısını daha da hızlandıracak 3 yıl Dünyanın en büyük asal sayısı keşfedildi 3 yıl Maymuna kafa nakli yapıldı 3 yıl Eski Sony Online Entertainment patronundan yeni şirket 3 yıl Facebook'un Tor desteği Android'e geliyor 3 yıl Asus ZenFone Zoom inceleme videosu 3 yıl Suicide Squad'ın ilk uzun fragmanı yayınlandı 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Corsair, şimdiye kadar ki en hızlı RAM setlerini duyurdu Sonraki Bitcoin sona mı yaklaşıyor? 3 yıl Google'dan, Youtube'a yeni ofis 3 yıl Tesla Model S P90D vs Lamborghini Aventador LP700-4 3 yıl Arkadaşlık uygulaması Happn, 10 milyon kullanıcıya ulaştı 3 yıl HP'nin 3D tarayıcılı yeni bilgisayarı: Sprout Pro PC 3 yıl OneDrive'ın iOS sürümüne iPad Pro desteği 3 yıl MIT'den drone modellerine özel yeni algoritma 3 yıl New York sokaklarında 300Mbps yükleme hızları 3 yıl Hareket halindeki araca inebilen otonom drone 3 yıl Xiaomi, sinema endüstrisine adım atıyor 3 yıl Uzayda ilk çiçek yetiştirildi 3 yıl Huawei P9, 4 farklı versiyona gelebilir 3 yıl TSMC, bu yıl 10nm sürecine geçiyor 3 yıl Yakınlık sensörü yerini ultrasonik sensörlere bırakabilir 3 yıl Samsung, sektörün ilk 4GB HBM2 DRAM üretimine başladı 3 yıl Windows 10 mobil'in kamera uygulamasına "Force HDR" özelliği ekleniyor 3 yıl Corsair'ın tepe modellerinden HX850i güç kaynağı incelemesi 3 yıl Amazon, drone ile teslimatlara başlayan ilk şirket olmayı planlıyor 3 yıl Microsoft, Xbox 360 sunucularının bu yıl kapanacağı iddiasını yalanladı 3 yıl Google arama sonuçları, Google Play Store ile entegre oluyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim