Corsair'dan ''Hydro'' serisi hepsi bir arada su soğutma çözümleri: H80i ile H100i

Haber Editörü
Başarılı bilgisayar donanımlarına imza atan Corsair, yüksek soğutma performansı arayışında olan ve anakarta fazladan yük bindiren alüminyum / bakır soğutma bloklarını başından savmak isteyen hız aşırtma tutkunları için ''Hydro'' serisi iki yeni hepsi bir arada su soğutma çözümü geliştirdi: Hydro H80i ile Hydro H100i.
Intel cephesinde LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011 formundaki işlemcilerle; AMD cephesinde ise soket AM2, AM3, FM1, FM2 formundaki işlemcilerle kullanılabilen hazır su soğutma sistemlerinden Hydro H80i'nin radyatörü 152 mm uzunluğunda, 120 mm genişliğinde ve 38 mm kalınlığında tasarıma sahip iken; Hydro H100i'nin radyatörü 275 mm uzunluğunda, 120 mm genişliğinde ve 27 mm kalınlığında tasarlanmış. Bilgisayar kasasında yer problemi yaşayanlar Hydro H80i'den yana tercih yapabilir.
Corsair'ın hazır su soğutma sistemlerinde 2 adet 120 mm'lik (SP120L) fana yer verilmiş. Bu fanlar 2700 devir / dakika hızında çalışıyor, 77 CFM seviyesinde hava üflüyor ve 37.68 dB ses çıkarıyor. Geniş yapılı kanatlar sayesinde fanlar, gerek randımanlı gerekse sessiz soğutma gerçekleştirebiliyor.
Hydro H80i ile Hydro H100i'nin dikkat çeken bir diğer yönü ise Corsair Link desteği sunmaları. Ürünlerin Corsair Link kablosunu anakartınızın 9-pin'lik USB bölümüne bağladıktan sonra Corsair Link Dashboard yazılımını bilgisayarınıza ücretsiz indiriyorsunuz. Böylece ısı seviyesini, pompanın üzerindeki LED aydınlatmayı ve fanların çalışma hızını kontrol altına alabiliyorsunuz. Ayrıca yazılım üzerinden farklı soğutma profilleri oluşuturabiliyorsunuz.
Geniş çaplı, esnek ve sızdırmalara karşı korumalı su hortumları bulunan Hydro H80i, 109.99$'dan; Hydro H100i ise 119.99$'dan satılıyor. Su soğutma sistemlerinin daha detaylı görsellerine aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.
http://www.corsair.com/en/hydro-series-water-cooling-cpu-cooler-hydro-series-h80i-high-performance-liquid-cpu-cooler.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hocam herhalde bu ayın sonu yılbaşında turkiyede olacakmış şu an bende var bugün geldi arkadaş sağolsun ama takma fırsatım olmadı deneyemedim daha montajını yaptığım zaman foto ekliyecegim.
Yeni nesil H100 de h70 pompa olayı doğru ise.
Eger h70 pompası kullanacaklar ise bence eski H100 ü kullanmaya razıyım.
Çünkü H70 pompa gücü o kocaman radyatörde yorulacak ömrü kısa olacak.
Yani adamlar H70 çıktığında tek radyatör 120mm lik yapmışlarken,
Şimdi h70 pompası 240mm lik radyatörü nasıl besleyecek.
Bence h100i de tek eksi POMPA olmuş
Yazdığım yazının yalnızca fan değerlerini okdun galiba ben de H100'e uymaz dedim zaten 2 fan yan yana geldiği için H80'e uyar kaldıki haberde her iki soğutmadan da bahsedilmekte aynı zamanda Xigmatek fanları H80 ile ben Couger fanları H100 ile kuzenim kullanmakta fanlar blok üstünde gelen fanlara oranla olağan üstü sessiz daha sessiz demiyorum dikkat ettiysen bahsettiğim fanlar olduğuna emin misin kullandıklarının.Sitede kullanan ve yorumlarını paylaşan arkadaşlar da var incelemelerine bir göz at istersen bu yazıdan ilham alıp alan ve memnun kalmayan arkadaşın fanlarını satın alırım orjinal fanlarından sonra gerçek sessizlik ayrıca Türkiyede ki en iyi ve yurt dışında ki en iyi alternatifleri verdim.Değer olarak iyi olan piyasa da bulabileceğin tüm fanları kullandım cfm/db eşiği daha iyi olan fan yok bir de öyle değerleri kafana göre yazamazsın aksi takdirde tüketiciyi yanıltmış olursun ki Türkiye'de pek bir anlam ifade etmese de yurt fışında çok sıkı bu işler kaldıki nette ki testler ve kullanıcı yorumlarına da bir bak dilersen newegg bunun için iyi bir kaynak olacaktır,saygılar.
Bahsettiginiz fanlar bu sogutucuya uymaz.Vida degili 12 lik fana uygun olabilir ama çevresinni genişligi daha fazla.
Ayrıca kagıtta yazılan degerlerin verildigine inanmıyorum,Akasa nın yeni fanı hariç mesajınızdaki diger fanları test ettim ama bahsedildigi kadar sessiz degiller.
Yabanci forumlarda sizdirma yasayanlar gordum. Ekran kartinin ustunu dokmus icini