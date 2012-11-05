Corsair'dan ''Hydro'' serisi hepsi bir arada su soğutma çözümleri: H80i ile H100i

Başarılı bilgisayar donanımlarına imza atan Corsair, yüksek soğutma performansı arayışında olan ve anakarta fazladan yük bindiren alüminyum / bakır soğutma bloklarını başından savmak isteyen hız aşırtma tutkunları için ''Hydro'' serisi iki yeni hepsi bir arada su soğutma çözümü geliştirdi: Hydro H80i ile Hydro H100i.



Intel cephesinde LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011 formundaki işlemcilerle; AMD cephesinde ise soket AM2, AM3, FM1, FM2 formundaki işlemcilerle kullanılabilen hazır su soğutma sistemlerinden Hydro H80i'nin radyatörü 152 mm uzunluğunda, 120 mm genişliğinde ve 38 mm kalınlığında tasarıma sahip iken; Hydro H100i'nin radyatörü 275 mm uzunluğunda, 120 mm genişliğinde ve 27 mm kalınlığında tasarlanmış. Bilgisayar kasasında yer problemi yaşayanlar Hydro H80i'den yana tercih yapabilir.



Corsair'ın hazır su soğutma sistemlerinde 2 adet 120 mm'lik (SP120L) fana yer verilmiş. Bu fanlar 2700 devir / dakika hızında çalışıyor, 77 CFM seviyesinde hava üflüyor ve 37.68 dB ses çıkarıyor. Geniş yapılı kanatlar sayesinde fanlar, gerek randımanlı gerekse sessiz soğutma gerçekleştirebiliyor.



Hydro H80i ile Hydro H100i'nin dikkat çeken bir diğer yönü ise Corsair Link desteği sunmaları. Ürünlerin Corsair Link kablosunu anakartınızın 9-pin'lik USB bölümüne bağladıktan sonra Corsair Link Dashboard yazılımını bilgisayarınıza ücretsiz indiriyorsunuz. Böylece ısı seviyesini, pompanın üzerindeki LED aydınlatmayı ve fanların çalışma hızını kontrol altına alabiliyorsunuz. Ayrıca yazılım üzerinden farklı soğutma profilleri oluşuturabiliyorsunuz.



Geniş çaplı, esnek ve sızdırmalara karşı korumalı su hortumları bulunan Hydro H80i, 109.99$'dan; Hydro H100i ise 119.99$'dan satılıyor. Su soğutma sistemlerinin daha detaylı görsellerine aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.



http://www.corsair.com/en/hydro-series-water-cooling-cpu-cooler-hydro-series-h80i-high-performance-liquid-cpu-cooler.html