Cortex-A72 tabanlı Snapdragon yongasetleri internete sızdırıldı





ARM'ın en güçlü sloganıyla Cortex-A72 çekirdeğini duyurmasının ardından gözler ilk yongasetlerini kullanması muhtemel firmalara çevrilmişti. Qualcomm'un Taipan adlı özelleştirilmiş çekirdeklerle yoluna devam edeceği iddia edilse de orta seviyede standart çekirdeklere yer vereceği belirtiliyor.





Sızan dökümanlara göre Snapdragon MSM8976 ve MSM8956 yongasetlerinde Maia kod adlı ARM çekirdekleri ve Cortex-A53 çekirdekleri big.LITTLE formuna göre çalıştırılacak. Maia kod adını ARM Cortex-A72 çekirdeği için kullanmaktaydı.





Snapdragon MSM8976 yongasetinde 4 Cortex-A72 ve 4 Cortex-A53 çekirdeği dizilimi görülürken, MSM8956 yongasetinde ise 2 adet Cortex-A72 ve 4 adet Cortex-A53 dizilimi görülüyor. Cortex-A72 çekirdekleri 1.8GHz saat hızında çalışırken, Cortex-A53 çekirdekleri de 1.2GHz saat hızında çalışıyor. Tahminler yongasetlerinin Snapdragon 618 ve Snapdragon 620 olarak isimlendirileceği yönünde.





Yongasetlerinde Adreno 510 grafik birimi kullanılıyor. 2560x1600 piksel çözünürlükteki ekranlara destek sunan grafik birimi, 60Hz tazeleme oranı, 21MP çözünürlüğe kadar kamera, 60 kare/saniye hızında Full HD video kaydı şeklinde diğer desteklere sahip.





Orta seviye gibi görünmesine rağmen oldukça iyi bir performans sunacağı tahmin edilen yongasetleri ile ilgili dikkat çekici nokta ise 28nm fabrikasyon sürecine sahip olması. Bu bakımdan muhtemelen ARM'ın Cortex-A72'de vaad ettiği yüksek performans artışı ve enerji tasarrufu bu yongasetinde kendisine yer bulamayacak. Zira ARM 16nm FinFET üretim teknolojisi ile bu faydaları sağlıyordu. Ayrıca çekirdek hızı da 2.5GHz'den 1.8GHz'ye düşürülmüş.





Görüldüğü kadarıyla Cortex-A72 çekirdeği orta seviye yongasetlerinde de kendisine yer bulabilecek. Eski üretim süreçleri ve düşürülmüş hız seviyeleri ile orta seviye cihazlarda göreceğimiz Cortex-A72, 16nm FinFET süreci ve en üst seviye hızlar ile de amiral gemi akıllı telefonlarda karşımıza çıkacak.

http://www.phonearena.com/news/Octa-core-Snapdragon-620-chipset-leaks-flaunting-the-new-Cortex-A72-architecture_id65623