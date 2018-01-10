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Corvette'in elektriklisi geldi: Genovation GXE sahneye çıktı

Genovation'ın ilk kez 2016'da duyurduğu GXE elektrikli Corvette projesi tamamlanmış gibi görünüyor. Şirket 800 beygir güç üretebilen canavarını CES 2018'de ortaya çıkardı.
1 yıl
3,2b
1
30
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Genovation, devam eden Tüketici Elektroniği Fuarı kapsamında yeni GXE'yi tanıttı. Chevrolet Corvette'i temel alan GXE, entegre LED ışıklandırma ünitelerine sahip yeni ön tamponuyla dış görünüm olarak ufak çapta bir revizyondan geçirilmiş. Otomobil aynı zamanda arka kanat, büyük bir difüzör ve Brembo karbon seramik fren sistemi tarafından desteklenen karbon fiber tekerleklerle donatılmış durumda.
Ayrıca Bkz. "Kia, UVO bilgi-eğlence sistemini Google Assistant ile uyumlu hale getirdi"
GXE, kaliteli boya işçiliği sayesinde göz alıcı bir görünüme sahip. Şirket her modeli "müşterinin benzersiz araç talebini karşılamak" için ısmarlama renkle boyayacak. Bu eşsiz tasarım kavramı sürücülerin deri ve alcantara döşemenin yanı sıra yeni bilgi-eğlence sistemi ve Harman ses sistemiyle karşılanacağı kabin kısmında devam ediyor.

Sadece 75 adet üretilecek

Genovation detaylı performans özelliklerini açıklamadı ancak şirket, otomobilin "son teknolojiye sahip pillere, invertörlere ve elektrikli ikiz motora" sahip olduğunu söyledi. Araca güç veren motorların 800 beygirin üzerinde güç ve 948 Nm tork üretebildiğini belirtelim. Bu da otomobilin 3 saniyeden daha kısa bir sürede 0'dan 100 km/s hıza ulaşmasını ve 354 km/s gibi bir maksimum hıza çıkmasını sağlıyor.
Müşteriler arabayı yedi vitesli manuel veya paddle-shift (F1 vites) otomatik şanzıman seçeneği ile sipariş verebilecek. Genovation, sürücülerin normal sürüş koşullarında tek bir şarjla 281 km'den fazla yol yapabileceğini söyledi. Sadece 75 adet üretilecek otomobilin 750.000 dolar gibi bir başlangıç fiyatı olacak. İlk teslimatların ise önümüzdeki aylarda yapılması bekleniyor.

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cadillaccts 1 yıl en beğenilen
elektrikli araçlar güzel hoşta yani o araba hissiyatı motorun çalışma ritmi sesi tepkileri olmadığından bana bir türlü arabaymış gibi gelmiyor.
6 Yanıt Yanıtla +14
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IslakFasulye 1 yıl
Bunu daha önce yaptılar zaten.

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Nakliyatistancom 1 yıl
Yakışıklı araba fakat teknik olarak tesla daha iyi. Bana göre ses olmasada olur ya

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wee6134 1 yıl
İlerde tüp takar gibi bunlara ses kiti otonom sürüş kiti hello kity takacaklar
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OverClocK1ng 1 yıl
"Araca güç veren motorların 800 beygirin üzerinde güç ve 948 Nm tork üretebildiğini belirtelim. Bu da otomobilin 3 saniyeden daha kısa bir sürede 0'dan 100 km/s hıza ulaşmasını"
Fark etmez. GXE nin Egosu, ENERGICA EGO ya sökmez..
EGO ÖPER...
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kadirirdem 1 yıl
Tesla daha başarılı 0-100 km değeri veriyor hemde aile arabası.
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haberelectro 1 yıl
En gereksizler listesinde ilk 10 a girer. Kukreyen V8 sesi olmayan corvette mi olur.
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L.o.T.u.S 1 yıl haberelectro
haberelectro

En gereksizler listesinde ilk 10 a girer. Kukreyen V8 sesi olmayan corvette mi olur.

merak etme yapay olarak o sesin daniskasını verirler.üzerine hayatta hiçbir zaman v8 den göremicen tork ve 0-100 kalkış göreceksin.
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galatyan 1 yıl
Bu bildiğin r34.
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IslakFasulye 1 yıl
Bunu daha önce yaptılar zaten.

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Fiat S.p.A. 1 yıl IslakFasulye
IslakFasulye
Bunu daha önce yaptılar zaten.

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arkayı görünce bende bunu atacaktım sen atmışın hocam
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Grkwnxs 1 yıl
Tesla nın aile arabası daha iyi 0-100 veriyor. Altımda bu araba varken 4 kapılı sedan otomobil gelip beni kalkışta geçerse çöpe atarım arabayı
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pcwolf28 1 yıl
Karbon fiber tekerler derken?
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lazloo 1 yıl
Elektrikli bir araçta manuel vites nasıl olacak yahu? Kim devir saati takip ediyor Allah aşkına
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