Corvette'in elektriklisi geldi: Genovation GXE sahneye çıktı

Genovation, devam eden Tüketici Elektroniği Fuarı kapsamında yeni GXE'yi tanıttı. Chevrolet Corvette'i temel alan GXE, entegre LED ışıklandırma ünitelerine sahip yeni ön tamponuyla dış görünüm olarak ufak çapta bir revizyondan geçirilmiş. Otomobil aynı zamanda arka kanat, büyük bir difüzör ve Brembo karbon seramik fren sistemi tarafından desteklenen karbon fiber tekerleklerle donatılmış durumda.

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GXE, kaliteli boya işçiliği sayesinde göz alıcı bir görünüme sahip. Şirket her modeli "müşterinin benzersiz araç talebini karşılamak" için ısmarlama renkle boyayacak. Bu eşsiz tasarım kavramı sürücülerin deri ve alcantara döşemenin yanı sıra yeni bilgi-eğlence sistemi ve Harman ses sistemiyle karşılanacağı kabin kısmında devam ediyor.

Sadece 75 adet üretilecek

Genovation detaylı performans özelliklerini açıklamadı ancak şirket, otomobilin "son teknolojiye sahip pillere, invertörlere ve elektrikli ikiz motora" sahip olduğunu söyledi. Araca güç veren motorların 800 beygirin üzerinde güç ve 948 Nm tork üretebildiğini belirtelim. Bu da otomobilin 3 saniyeden daha kısa bir sürede 0'dan 100 km/s hıza ulaşmasını ve 354 km/s gibi bir maksimum hıza çıkmasını sağlıyor.

Müşteriler arabayı yedi vitesli manuel veya paddle-shift (F1 vites) otomatik şanzıman seçeneği ile sipariş verebilecek. Genovation, sürücülerin normal sürüş koşullarında tek bir şarjla 281 km'den fazla yol yapabileceğini söyledi. Sadece 75 adet üretilecek otomobilin 750.000 dolar gibi bir başlangıç fiyatı olacak. İlk teslimatların ise önümüzdeki aylarda yapılması bekleniyor.