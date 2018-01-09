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Kia, UVO bilgi-eğlence sistemini Google Assistant ile uyumlu hale getirdi

Kia Motors devam eden CES 2018 kapsamında otomobillerinde yer alan UVO bilgi-eğlence sisteminin artık Google Assistant aracılığıyla sesli komutları yerine getirebileceğini açıkladı.
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Kia Motors bugün CES 2018'de UVO bilgi-eğlence sistemini Google Assistant ile uyumlu hale getirdiğini duyurdu. Böylelikle Kia marka otomobiller sürücüsünün sesli komutlarını yerine getirebilecek yeteneğe kavuşmuş oldu.
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Şu an için Google Assistant entegrasyonu 2018 Niro PHEV, Soul EV, Optima PHEV ve K900 dahil olmak üzere UVO sistemi ile donatılmış modeller için kullanılabilir durumda. Şirket sürücülerin Google Home akıllı hoparlör veya Google Assistant uygulaması aracılığıyla otomobillere uzaktan sesli komut gönderebileceklerini söylüyor.

Kia'lara uzaktan sesli komut gönderilebilecek

Sürücüler bu sayede Google cihazlarıyla motoru çalıştırıp durdurabilecekleri gibi farları da yakıp söndürebilecekler. Ayrıca uzaktan klimayı kontrol ederek aracı ısıtıp soğutmak, korna çalmak ve kapıları kilitleyip açmak da mümkün olacak. Şirketin bu hamlesiyle Kia sahipleri basit sesli komutlarla evlerinde Google Assistant'ı kullandıkları gibi araçlarıyla iletişime geçebilecekler.

https://www.theverge.com/2018/1/8/16865628/kia-google-assistant-uco-agent-home-ces-2018 Yorum Yaz
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TheLastNinja 1 yıl en beğenilen
Kendi kendine kapısını açan kapatan, motoru çalıştırıp stop eden, klimayı otomatik çalıştıran, konuşup dertleşen...
Biz bu özellikleri yıllar önce Kara Şimşek'te görmüştük
Hey gidi günler
:(
Kendi kendine kapısını açan kapatan, motoru çalıştırıp stop eden, klimayı otomatik çalıştıran, konuşup dertleşen...Biz bu özellikleri yıllar önce Kara Şimş...
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TheLastNinja 1 yıl en beğenilen
Kendi kendine kapısını açan kapatan, motoru çalıştırıp stop eden, klimayı otomatik çalıştıran, konuşup dertleşen...
Biz bu özellikleri yıllar önce Kara Şimşek'te görmüştük
Hey gidi günler
:(
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