Kia, UVO bilgi-eğlence sistemini Google Assistant ile uyumlu hale getirdi

Kia Motors bugün CES 2018'de UVO bilgi-eğlence sistemini Google Assistant ile uyumlu hale getirdiğini duyurdu. Böylelikle Kia marka otomobiller sürücüsünün sesli komutlarını yerine getirebilecek yeteneğe kavuşmuş oldu.

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Şu an için Google Assistant entegrasyonu 2018 Niro PHEV, Soul EV, Optima PHEV ve K900 dahil olmak üzere UVO sistemi ile donatılmış modeller için kullanılabilir durumda. Şirket sürücülerin Google Home akıllı hoparlör veya Google Assistant uygulaması aracılığıyla otomobillere uzaktan sesli komut gönderebileceklerini söylüyor.

Kia'lara uzaktan sesli komut gönderilebilecek

Sürücüler bu sayede Google cihazlarıyla motoru çalıştırıp durdurabilecekleri gibi farları da yakıp söndürebilecekler. Ayrıca uzaktan klimayı kontrol ederek aracı ısıtıp soğutmak, korna çalmak ve kapıları kilitleyip açmak da mümkün olacak. Şirketin bu hamlesiyle Kia sahipleri basit sesli komutlarla evlerinde Google Assistant'ı kullandıkları gibi araçlarıyla iletişime geçebilecekler.

https://www.theverge.com/2018/1/8/16865628/kia-google-assistant-uco-agent-home-ces-2018